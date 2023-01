Trading News für Einsteiger: Der japanische Yen und die BoJ – was Sie wissen sollten

Januar 27, 2023 12:38

In den letzten Wochen haben Anleger und Trader ihr Augenmerk auf den japanischen Yen und die japanische Wirtschaft gerichtet. Die Bank of Japan überraschte die Marktanalysten im Dezember, als sie unerwartet einen Teil ihrer Geldpolitik änderte. In diesem Artikel erklären wir, warum der japanische Yen in die Schlagzeilen der Finanznachrichten geraten ist und wie sich die Entscheidungen der Bank von Japan auf den Wert der japanischen Währung ausgewirkt haben.

Der japanische Yen

Der japanische Yen ist nach dem US-Dollar und dem Euro die am dritthäufigsten gehandelte Währung der Welt. Der Yen ist auch die meistgehandelte Währung auf dem asiatischen Kontinent. Sein Name bedeutet im Englischen "Kreis", und er wurde 1871 zum ersten Mal in Umlauf gebracht. Trader kennen wahrscheinlich den Code der Währung, der JPY lautet.

Die Geldpolitik der Bank of Japan und der japanische Yen

Eine der Aufgaben der Bank of Japan (BoJ) ist, wie Sie oft in den Nachrichten lesen können, die Durchführung der Geldpolitik. Bei seiner Sitzung im Dezember 2022 trat der Vorstand der BoJ zusammen, um über die Zinssätze zu entscheiden.

Die Mitglieder des Rates kündigten an, dass sie die Kreditkosten beibehalten würden, überraschten die Märkte jedoch mit einer unerwarteten Änderung der Renditekontrolle für Anleihen, die einen stärkeren Anstieg der langfristigen Zinssätze ermöglicht. Einige Politiker meinten, dass dieser Schritt der BoJ eher dazu beitragen würde, das Konjunkturprogramm nachhaltiger zu gestalten, als dass er ein Schritt in Richtung Beendigung der lockeren Geldpolitik wäre.

Unmittelbar nach dem Ende der Vorstandssitzung erreichte der japanische Yen gegenüber dem US-Dollar ein 4-Monats-Hoch.

Aus dem Protokoll der BoJ, das kurz vor Silvester veröffentlicht wurde, geht hervor, dass der Vorstand der Bank Daten geprüft hat, die auf Veränderungen bei den Preisaussichten in Japan hindeuten. Nach Ansicht von Wirtschaftsexperten könnten diese Veränderungen der Ausgangspunkt für eine Reduzierung der Stimulierungsmaßnahmen sein, wenn der derzeitige Gouverneur Haruhiko Kuroda aus dem Amt scheidet.

Wie sieht die Politik zur Steuerung der Zinskurve aus?

Die BoJ hat 2016 eine Politik zur Steuerung der Renditekurve eingeführt, um zu verhindern, dass die Zinssätze zu tief fallen. Die japanische Zentralbank kauft in großem Umfang 10-jährige Staatsanleihen, um die JGB-Renditen bei rund 0% zu halten. Durch die im Dezember vorgenommene Änderung der Politik können die langfristigen Renditen um 50 Basispunkte schwanken, was einer Verdoppelung der bisherigen Spanne von 25 Basispunkten entspricht. Einige Wirtschaftsexperten vermuten, dass die Entscheidung der BoJ tatsächlich als eine Zinserhöhung angesehen werden könnte.

Einige Marktanalysten haben die Politik der BoJ kritisiert, da sie ihrer Meinung nach die Preisbildung auf dem Markt beeinflusst und den Yen schwächt, wodurch die Kosten für importierte Materialien, die für verschiedene Branchen benötigt werden, steigen.

BoJ-Sitzung im Januar enttäuscht die Märkte

Die Maßnahmen der BoJ im Dezember ließen Anleger und Trader auf aggressivere Entscheidungen des Vorstands warten. Die politischen Entscheidungsträger der BoJ beschlossen jedoch, die Zinssätze unverändert zu belassen und auch die Politik der Bank zur Steuerung der Renditekurve beizubehalten.

In seiner Erklärung im Anschluss an die Sitzung stellte der Rat fest, dass "die Bank die derzeitige Steuerung der Renditekurve fortsetzen muss, da es voraussichtlich einige Zeit dauern wird, bis das Ziel der Preisstabilität [Inflation] von 2% auf nachhaltige und stabile Weise erreicht wird".

Infolgedessen fiel der japanische Yen am 18. Januar innerhalb von weniger als drei Stunden um 2,4% gegenüber dem US-Dollar. Aus dem Protokoll der Januar-Sitzung ging hervor, dass der Vorstand beabsichtigt, die langfristigen Zinssätze niedrig zu halten, was darauf hindeutet, dass die BOJ es nicht eilig hat, ihr Konjunkturprogramm auslaufen zu lassen. Der japanische Verbraucherpreisindex stieg im Dezember auf Jahresbasis um 4,0% und erreichte damit ein neues 41-Jahres-Hoch.

Japanischer Yen: Was können wir erwarten?

In einem Gespräch mit CNBC unmittelbar nach der BoJ-Sitzung vom 18. Januar und dem Rückgang des Yen deutete Yujiro Goto, Leiter der Devisenstrategie bei Nomura, an, dass "mittelfristig, d.h. in den nächsten zwei bis drei Monaten, der Trend für den Yen meiner Meinung nach immer noch abwärts in Richtung 125 gehen sollte, selbst nach der heutigen Enttäuschung." Er bekräftigte auch, dass der japanische Yen in der Hoffnung auf einen Politikwechsel bei der Übernahme des Amtes durch Haruhiko Kuroda an Wert gewinnen könnte.

In einem Bericht der Bank of America vom 24. Januar heißt es: "Wir würden eine USD/JPY-Rallye verkaufen, da wir glauben, dass die unkonventionelle Politik der BoJ nicht nachhaltig ist, und unsere Inflationsprognose für Japan für 2023 deutlich über dem Marktkonsens liegt - 3% gegenüber 1,9%."

Analysten des Internationalen Währungsfonds (IWF) schlugen vor, dass die BoJ eine flexiblere Entwicklung der Anleiherenditen zulassen sollte, und fügten hinzu, dass die Zentralbank bei Eintritt erheblicher Risiken bereit sein sollte, ihre Stimulierungsmaßnahmen stärker zurückzunehmen, beispielsweise durch eine Anhebung der kurzfristigen Zinssätze.

