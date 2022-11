Trading News für Einsteiger: Das Trading mit Nachrichten von Schwellenmärkten

Was ist einer der Haupteinflüsse auf die Kurse von Vermögenswerten in Schwellenländern? Das Trading mit Nachrichten!

In diesem Artikel erfahren Sie, wie sich die Handelsnachrichten aufteilen:

die Bestandteile, die die Volatilität der Schwellenländer ausmachen,

Unterschiede zwischen entwickelten und sich entwickelnden Märkten,

und welche Nachrichten Sie im Auge behalten sollten.

“The world is tilting towards emerging markets.” - "Die Welt wendet sich den Schwellenmärkten zu" - Antoine van Agtmael.

Zu Beginn seiner Karriere als Banker prägte der niederländische Wirtschaftswissenschaftler Antoine van Agtmael den Begriff Schwellenmärkte, um aufstrebende Volkswirtschaften wie Afrika, China und Brasilien zu beschreiben. Er plädierte dafür, in diese Märkte aufgrund ihrer Rohstoffe und Humanressourcen zu investieren, um nur einige Aspekte ihres Potenzials zu nennen.

Als er sich zum ersten Mal für die Schwellenländer interessierte, wurde sein Interesse von anderen in der Handels- und Investitionsgemeinschaft nicht geteilt, die sich hauptsächlich auf die entwickelten Märkte konzentrierten und sich vor dem hohen Risiko der sich entwickelnden Volkswirtschaften hüteten. Heutzutage werden die Schwellenländer ganz anders wahrgenommen, denn China, um nur ein Beispiel zu nennen, ist inzwischen zur zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt geworden.

“In 50 years, China will be the anchoring economy of the world.” -. "In 50 Jahren wird China die führende Wirtschaftsmacht der Welt sein" - Antoine van Agtmael (in seiner 2007 geführten Rede ‘The Emerging Markets Century’).

Stimmen Sie diesem Zitat zu? Angesichts der wirtschaftlichen Größe und Macht der USA und der Volatilität in den Schwellenländern ist das sicherlich eine gewagte Aussage. Auch wenn viele Wirtschaftswissenschaftler China nicht mehr als Schwellenland, sondern als voll entwickeltes Land betrachten, ist der asiatische Riese ein wichtiger Handelspartner für aufstrebende Volkswirtschaften wie Afrika und daher von großen Veränderungen in den Geschicken des Kontinents betroffen.

Elemente der Volatilität an den Schwellenmärkten

Die Elemente der Volatilität spielen in den Schwellenländern eine wichtige Rolle.

Plötzliche, drastische Veränderungen der makroökonomischen Indikatoren, Marktzusammenbrüche und politische Unsicherheit sind die wichtigsten Nachrichten, die Volatilität auslösen. Sie wirken sich auf Angebot und Nachfrage nach Rohstoffen, fossilen Brennstoffen und Edelmetallen aus.

Ein Beispiel aus der Praxis: Im April 1990 erreichte die Inflationsrate in Brasilien einen Höchststand von 6.821,31 Prozent. Im Dezember 1998 sank sie auf ein Rekordtief von 1,65 Prozent. In diesem Jahr schwankte der Preisanstieg bisher zwischen 6,47 Prozent und 12,13 Prozent, eine relativ zahme Bandbreite für Brasiliens Inflationsrate.

Als größtes Land Südamerikas ist Brasilien ein bedeutender Produzent von Eisenerz, Rohöl, Kaffeebohnen, Gold und Bauxit, das unter anderem zur Aluminiumherstellung verwendet wird. Die Volatilität könnte zu Preisänderungen bei einzelnen oder allen natürlichen Ressourcen des Landes führen.

Liste der Schwellenländer

Die weiteste Definition eines Schwellenlandes ist ein Land, das rasche Fortschritte in seiner wirtschaftlichen Infrastruktur macht. Dies kann Fortschritte in den Bereichen Geldpolitik, Steuerpolitik, industrielle Entwicklung, städtische und ländliche Entwicklung und Marktoperationen umfassen, um nur einige zu nennen. In die engere Wahl kommen die BRICS-Länder: Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika.

Unterschiede zwischen entwickelten und sich entwickelnden Märkten

Entwickelte Märkte haben eine gut etablierte wirtschaftliche Infrastruktur und sind im Vergleich zu den Schwellenländern stabil. In einigen Fällen können die Wachstumsraten in Schwellenländern viel höher sein als in reifen Volkswirtschaften.

Inflation, Devisenreserven und Zinssätze können in Schwellenländern viel stärker schwanken, was sich auf die Investitionsstimmung auswirkt und oft zu heftigen Kursschwankungen an den Börsen führt. Die Schwellenländer unterscheiden sich auch darin, wie offen das Land für Devisenzuflüsse ist. Völlig ausgereifte Märkte sind völlig offen für Devisen und führen selten Kapitalverkehrskontrollen ein, es sei denn, es liegt ein Notfall vor.

Ein weiterer wesentlicher Unterschied zwischen entwickelten und Schwellenmärkten besteht in der Transparenz und Regelmäßigkeit der makroökonomischen Berichte. Diese werden in reifen Märkten genutzt, um mögliche Kurstrends zu analysieren und zu prognostizieren und um die aktuellen Bedingungen zu relativieren. In Schwellenländern sind Wirtschaftsberichte möglicherweise weniger verfügbar oder schwer auffindbar, was die Analyse von Investitionen und Trades erschwert.

News über Schwellenländer

In einem transparenten Markt gibt es Tausende von makroökonomischen und Unternehmensberichten, die bei der Analyse von Aktien, Anleihen, Immobilien, Wechselkursen und anderen Finanzinstrumenten herangezogen werden können.

Für Schwellenländer gibt es in der Regel weniger regelmäßige Berichte, und die, die man im Auge behalten sollte, sind Berichte über das Bruttoinlandsprodukt (BIP), Zinsentscheidungen, Inflationsberichte und Aktualisierungen zu Rohstoffen. Angesichts der Rolle, die Ungleichheit und Arbeitslosigkeit bei sozialen Unruhen spielen, können Schwellenländer auch sehr empfindlich auf Nachrichten wie Wahlen, Änderungen im Rechtssystem und politische Unruhen reagieren.

Wenn Sie das Trading mit Schwellenländerwährungen oder Investitionen in Schwellenländeraktien in Erwägung ziehen, ist es wichtig, die Nachrichten aus diesen Ländern zu recherchieren und zu verfolgen. Wenn Sie ein höheres Volatilitätsrisiko einkalkulieren und sich informieren, kann das Ihr Risikomanagement und Ihren Entscheidungsprozess unterstützen.

