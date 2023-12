Die Bank of Japan hält die Zinssätze und die Zinskurvenpolitik auf Eis

Dezember 19, 2023 12:57

Die Bank of Japan (BoJ) beließ ihre Zinssätze in ihrer letzten Vorstandssitzung wie von Ökonomen erwartet auf Eis. Der Gouverneur der BoJ, Kazuo Ueda, stellte fest, dass der japanische Konsum eine gewisse Schwäche gezeigt habe, sich aber insgesamt weiter erhole, und fügte hinzu, dass er abwarten werde, ob das Lohnwachstum im nächsten Frühjahr stark genug sein werde, um den Konsum zu stützen. Ueda bemerkte außerdem, dass „die Zinssenkungsphase der US-Notenbank Auswirkungen auf die japanische Wirtschaft haben könnte, auch auf die Wechselkurse.“

In anderen Nachrichten gaben Reedereien wie Maersk und Hapag Lloyd bekannt, dass sie alle geplanten Fahrten mit sofortiger Wirkung umleiten würden, da sich die Sicherheit in der Region verschlechtere Rotes Meer stört Schifffahrtsrouten. Die Ölpreise stiegen am Montag um 1 %, bevor sie sich stabilisierten. Analysten von Goldman Sachs deuteten an, dass die Unternehmen ihre Öl- und Gaslieferungen umleiten könnten.

Zinsentscheidung der BoJ

Die Bank of Japan lieferte keine Überraschungen, da sie ihre Kreditkosten und ihre Zinskurvenkontrollpolitik unverändert ließ nach ihrer Vorstandssitzung zuvor am Morgen.

In der Ankündigung nach der Sitzung hieß es: „Angesichts der extrem großen Unsicherheiten in Bezug auf die Volkswirtschaften und Finanzmärkte im In- und Ausland wird die Bank die geldpolitische Lockerung geduldig fortsetzen und gleichzeitig flexibel auf die Entwicklung der Wirtschaftstätigkeit und der Preise sowie der Finanzbedingungen reagieren.“

Die Analysten der Commerzbank schlugen vor, dass „das USD/JPY-Paar eigentlich nur von der Dollar-Seite bestimmt wird.“ Mit anderen Worten: Am Ende wird es nie um die Stärke des Yen gehen, sondern immer um die Schwäche des Dollars, wenn USD/JPY fällt (zum Beispiel, weil die Zinssenkungserwartungen der Fed steigen, wie es jetzt der Fall ist). Und dass die BoJ nur auf eine Dollarschwäche hoffen kann, wenn sie einen stärkeren Yen will.“

Kanadas VPI-Inflationsbericht

Heute wird Statistics Canada seinen Inflationsbericht für November veröffentlichen. Analysten erwarten einen erneuten Rückgang der Inflation auf 2,9 % auf Jahresbasis, 0,2 % weniger als im Oktober. Allerdings werden die Inflationszahlen im November wahrscheinlich über dem Gesamtinflationsziel der Bank of Canada (BoC) von 2 % liegen.

Schwächere Inflationszahlen könnten bedeuten, dass die geldpolitische Straffungspolitik der BoC dem Preisdruck entgegenwirkt. Der kanadische Dollar notiert nahe einem Viermonatshoch gegenüber dem US-Dollar, wobei der Gouverneur der BoC, Tiff Macklem, letzte Woche feststellte, dass „die Auswirkungen vergangener Zinserhöhungen weiterhin auf die Wirtschaft wirken werden, die Ausgaben drosseln und Wachstum und Beschäftigung begrenzen werden.“ Leider ist dies notwendig, um dem verbleibenden Inflationsdruck entgegenzuwirken. Dennoch wird diese Phase der wirtschaftlichen Schwäche den Weg für eine ausgewogenere Wirtschaft ebnen. Wir gehen davon aus, dass das Wachstum und die Beschäftigungsmöglichkeiten im Laufe des nächsten Jahres zunehmen und die Inflation näher an das 2-Prozent-Ziel heranrücken wird.“

PBoC-Zinsentscheidung

Die People’s Bank of China (PBoC) wird voraussichtlich am frühen Mittwochmorgen ihre geldpolitische Entscheidung bekannt geben. Ökonomen gehen davon aus, dass die PBoC die Kreditkosten auf Eis legen würde. Die Zentralbank hat dem Bankensystem über mittelfristige Kreditfazilitäten (MLF) netto 800 Milliarden Yuan (112,02 Milliarden US-Dollar) an frischen Mitteln zugeführt, was den größten monatlichen Anstieg darstellt, der jemals verzeichnet wurde.

Marktanalysten gehen davon aus, dass die PBOC die Geldpolitik im nächsten Jahr weiter lockern wird, um die Wirtschaft des Landes zu unterstützen. Viele Ökonomen gehen davon aus, dass China eine akkommodierende Geldpolitik beibehalten wird, einschließlich Konjunkturmaßnahmen und Zinssenkungen.

VPI-Inflation im Vereinigten Königreich im November

Am Mittwochmorgen wird das Office for National Statistics (ONS) Inflationsdaten für den Monat November veröffentlichen. Ökonomen gehen davon aus, dass die Gesamtinflation auf Jahresbasis bei 4,4 % liegen wird, was einem Rückgang gegenüber dem im Oktober verzeichneten Wert von 4,6 % entspricht. Die Kerninflation wird im Jahresvergleich wahrscheinlich bei 5,5 % liegen und von 5,7 % auf 5,7 % sinken.

Der stellvertretende Gouverneur der Bank of England (BoE), Ben Broadbent, sagte: „Es wird wahrscheinlich eines länger anhaltenden und deutlicheren Rückgangs der Lohnwachstumsdaten bedürfen, bevor wir mit Sicherheit zu dem Schluss kommen können, dass sich die Dinge in einem deutlichen Abwärtstrend befinden.“ Broadbent stellte außerdem fest, dass „über das Verhalten der Arbeitslosigkeit etwas mehr Unsicherheit als üblich besteht“.

