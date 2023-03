Handel mit Salesforce nach den Q4-Ergebnissen

Die Leistung des Kundenbeziehungsmanagement-Softwareunternehmens Salesforce stand in dieser Gewinnsaison im Rampenlicht, da sich das Unternehmen mit fünf aktivistischen Investoren auseinandersetzt.

Aktivistische Investoren sind in der Regel Hedge-Fonds, die Minderheitsbeteiligungen an börsennotierten Unternehmen erwerben, um die Unternehmensführung zu ändern und den Unternehmenswert zu steigern.

Salesforce hat gerade seine Ergebnisse für das vierte Quartal veröffentlicht. Im Folgenden erfahren Sie mehr über den Ergebnisbericht, die Prognosen der Analysten für die Aktie und wie Sie mit ihr handeln können.

Mit dem Invest.MT5-Konto können Sie echte Aktien und Anteile von 15 der größten Börsen der Welt kaufen.

Jeder Handel ist mit einem hohen Risiko verbunden, und Sie können mehr verlieren, als Sie bei einem Handel riskieren. Investieren Sie nie mehr, als Sie sich leisten können zu verlieren, da einige Trades verlieren und einige gewinnen werden. Fangen Sie klein an, um Ihre eigene Risikotoleranz zu verstehen, oder üben Sie zunächst auf einem Demokonto, um Ihr Wissen aufzubauen, bevor Sie investieren.

Salesforce Q4 Ergebnisbericht

Hier sind einige der wichtigsten Highlights aus dem jüngsten Bericht von Salesforce für das vierte Quartal:

Gewinn pro Aktie von $1,68 gegenüber $1,36 erwartet

Umsatz von $8,38 Milliarden gegenüber $7,99 Milliarden erwartet

Umsatzwachstum von 14 % im Jahresvergleich

Nettoverlust von 98 Millionen Dollar höher als der Verlust von 28 Millionen Dollar vor einem Jahr

Erwarteter Abbau von 10% der Belegschaft, schätzungsweise über 7.000 Mitarbeiter

Höchste bereinigte operative Marge in der Geschichte von 29,2%

Prognose für das Geschäftsjahr 2024 von 7,12 bis 7,14 $ Gewinn pro Aktie höher als von Analysten erwartet

Ausweitung des Aktienrückkaufprogramms auf 20 Milliarden Dollar

Auf den ersten Blick hat Salesforce die Erwartungen der Analysten beim Gewinn pro Aktie und beim Umsatz übertroffen. Auch die Prognose für das Geschäftsjahr 2024 lag über den Erwartungen der Analysten. Die Aktie sprang nach der Veröffentlichung der Ergebnisse um mehr als 16 % in die Höhe.

Die Prognose geht jedoch davon aus, dass es kein Wachstum in den Verkaufszyklen geben wird. Die Rentabilität ist eine wichtige Kennzahl für Salesforce, da fünf aktivistische Investoren Anteile an dem Unternehmen erworben haben.

Bei aktivistischen Investoren handelt es sich in der Regel um Hedgefonds, die Minderheitsbeteiligungen an börsennotierten Unternehmen übernehmen, um Änderungen durchzusetzen, die ihrer Meinung nach die Rentabilität des Unternehmens und den Wert für die Aktionäre steigern. Dies kann durch Änderungen in der Unternehmensführung oder sogar durch die Aufteilung des Unternehmens in verschiedene Einheiten geschehen.

Zu den größten aktivistischen Investoren, die sich für Salesforce interessiert haben, gehören Third Point, Starboard Value und Elliott Management. Am Tag der Veröffentlichung der Ergebnisse kündigte Elliott Management an, dass es eigene Kandidaten für den Vorstand vorschlagen werde, um die Stimmrechtskontrolle zu erlangen und einige Veränderungen einzuleiten.

Obwohl der Ergebnisbericht gut war, scheinen aktivistische Investoren der Meinung zu sein, dass mehr getan werden kann, um das Unternehmen zu verbessern, was zu einem steinigeren Weg führen könnte, wenn es zu einem Kampf um die Unternehmensführung kommt.

Salesforce-Aktienprognose - Was sagen die Analysten?

Laut den von TipRanks befragten Analysten, die in den letzten 3 Monaten eine Prognose für die Salesforce-Aktie abgegeben haben, gibt es derzeit 25 Kaufempfehlungen, 10 Halteempfehlungen und 1 Verkaufsempfehlung für die Aktie. Das höchste Kursniveau für eine Salesforce-Aktienprognose liegt bei $320,00, das niedrigste Kursziel bei $145,00.

Das durchschnittliche Kursziel für eine Salesforce-Aktienprognose liegt bei $224,21.

Quelle: TipRanks, 7. März 2023

Ein Beispiel für eine Handelsidee für den Salesforce-Aktienkurs

Ein Beispiel für eine Handelsidee für den Salesforce-Aktienkurs könnte wie folgt aussehen:

Kaufen Sie die Aktie bei einem Durchbruch über den Höchststand nach den Erträgen bei 195,00 $.

Das Ziel liegt knapp unter dem höchsten Kursziel der Analysten von 320,00 $.

Halten Sie Ihr Risiko mit maximal 5 % Ihres Gesamtkontos gering.

Zeitrahmen = 1 - 6 Monate

Wenn Sie 10 Salesforce-Aktien kaufen:

Wenn das Ziel erreicht wird = $1.250,00 potenzieller Gewinn ($320,00 - $195,00 * 10 Aktien).

Denken Sie daran, dass die Märkte auf und ab gehen und es unwahrscheinlich ist, dass der Aktienkurs in einer geraden Linie nach oben geht. Es ist sogar möglich, dass er noch viel weiter fällt, bevor er steigt, insbesondere wenn man die Volatilität bedenkt, die sich durch aktivistische Investoren entwickeln könnte, die die Aktie in Umlauf bringen.

Stellen Sie sicher, dass Sie ein gutes Risikomanagement betreiben und immer wissen, wie viel Sie bei einem Handel möglicherweise verlieren können und welche Risiken und Kosten damit verbunden sind.

Mit dem Admirals Invest.MT5-Konto können Sie US-Aktien mit einer Kommission ab $0,02 pro Aktie kaufen und verkaufen. Das bedeutet, dass beim Kauf von 10 Aktien von Salesforce eine Kommission von $0,20 ($0,02 * 10 Aktien) für die Ausführung einer Transaktion pro Seite anfallen würde.

Es gibt eine niedrige Mindesttransaktionsgebühr von $1. Das obige Handelsbeispiel würde also zu einer Provision von insgesamt nur $1 führen!

So kaufen Sie Salesforce in 4 Schritten

Mit Admirals können Sie Aktien von Unternehmen wie Salesforce mit einer niedrigen Kommission von nur $0,02 pro Aktie und einer niedrigen Mindestkommission von nur $1 für US-Aktien kaufen.

Eröffnen Sie ein Konto bei Admirals, um Zugang zum Trader's Room zu erhalten. Klicken Sie auf Handel auf einem Ihrer Live- oder Demokonten, um die Webplattform zu öffnen. Suchen Sie unten im Market Watch-Fenster nach Ihrer Aktie und ziehen Sie das Symbol auf den Chart. Nutzen Sie die Ein-Klick-Handelsfunktion oder klicken Sie mit der rechten Maustaste und öffnen Sie ein Handelsticket, um Ihre Handelsgröße, den Stop-Loss und das Take-Profit-Niveau einzugeben.

Quelle: Admirals MetaTrader 5 Web. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse oder die zukünftige Wertentwicklung.

Sehen Sie eine andere Entwicklung des Salesforce-Aktienkurses?

Denken Sie daran, dass alle Analyse- und Handelsideen auf der persönlichen Ansicht und Erfahrung des Autors basieren.

Wenn Sie glauben, dass die Wahrscheinlichkeit größer ist, dass sich der Kurs der Salesforce-Aktie nach unten bewegt, können Sie auch in einem CFD-Handelskonto (Contracts for Difference), das Admirals ebenfalls anbietet, Short handeln.

Das Trade.MT5- oder Trade.MT4-Konto ermöglicht es Ihnen, mithilfe von CFDs auf die Kursentwicklung von Aktien und anderen Finanzinstrumenten zu spekulieren.

Das bedeutet, dass Sie Long und Short handeln können, um potenziell von steigenden und fallenden Aktienkursen zu profitieren. Erfahren Sie mehr über CFDs in diesem Artikel.

