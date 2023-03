Handel mit Nvidia nach den Q4-Ergebnissen

Nvidia hat seinen jüngsten Ergebnisbericht für das vierte Quartal veröffentlicht. Die Anleger waren gespannt darauf, wie sich die Chip-Nachfrage nach Apps für künstliche Intelligenz (KI) wie ChatGPT auf die Erträge auswirken würde.

Nvidia Q4 Ergebnisbericht

Hier sind einige der wichtigsten Highlights aus dem jüngsten Bericht von Nvidia über die Ergebnisse des vierten Geschäftsquartals:

Gewinn pro Aktie von 88 Cents gegenüber 81 Cents erwartet

Umsatz von 6,05 Mrd. $ gegenüber 6,00 Mrd. $ erwartet

Rückgang des Umsatzes um 21 % auf 6,05 Mrd. $ gegenüber 7,64 Mrd. $

Erwarteter Umsatzanstieg im ersten Quartal auf 6,50 Mrd. $, höher als erwartet

Umsatz mit Rechenzentren (einschließlich GPUs für KI) steigt jährlich um 11 % auf 3,62 Mrd. US-Dollar

Gaming-Umsatz wie erwartet um 46 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum gesunken

Nvidia hat die Markterwartungen sowohl beim Gewinn pro Aktie als auch beim Umsatz übertroffen, auch wenn der Umsatz im Jahresvergleich zurückgegangen ist. Die Anleger konzentrierten sich vor allem darauf, wie der Chiphersteller vom Trend der künstlichen Intelligenz profitiert.

Die Einnahmen aus Nvidias KI-Chips sind in den Einnahmen aus dem Rechenzentrumsgeschäft enthalten, die jährlich um 11 % auf 3,62 Mrd. US-Dollar stiegen. Jensen Huang, CEO von Nvidia, erklärte, dass sich KI an einem Wendepunkt befindet, der alle Arten von Unternehmen dazu veranlasst, die Chips von Nvidia für die Produktion und den Einsatz von Software für maschinelles Lernen zu verwenden.

Das Wachstum im Bereich KI hat Nvidia dazu veranlasst, für das erste Quartal einen Umsatz von rund 6,5 Milliarden US-Dollar zu prognostizieren, was über den Erwartungen der Analysten liegt. Allerdings ist die KI noch relativ neu und es kann einige Zeit dauern, bis die Unternehmen sie in vollem Umfang nutzen können. Außerdem gibt es konkurrierende Start-ups wie das südkoreanische Unternehmen Sapeon, das neue KI-Chips entwickelt, so dass der Sektor schnelllebig und wettbewerbsintensiv ist.

Besorgniserregend ist der 46-prozentige Rückgang des Umsatzes von Nvidia im Bereich Spiele. In der Vergangenheit war Nvidia die erste Adresse für Gaming-Geräte und erwirtschaftete hier einen Großteil seiner Einnahmen. Der Umsatzrückgang ist auf eine geringere Nachfrage nach Chips durch seine Kunden aufgrund eines Überangebots infolge der Pandemie zurückzuführen. Das Unternehmen hat keine Angaben dazu gemacht, wann diese Einnahmequelle wieder anziehen wird.

Ein weiterer Aspekt ist, dass die Aktie in diesem Jahr bisher bereits um fast 70 % gestiegen ist. Ein Großteil der Vorfreude auf das KI-Angebot von Nvidia könnte bereits im Markt eingepreist sein.

Nvidia-Aktienprognose-Was sagen die Analysten?

Laut den von TipRanks befragten Analysten, die in den letzten 3 Monaten eine Prognose für die Nvidia-Aktie abgegeben haben, gibt es derzeit 25 Kaufempfehlungen, 6 Halteempfehlungen und 2 Verkaufsempfehlungen für die Aktie. Das höchste Kursniveau für eine Nvidia-Aktienprognose liegt bei 350,00 $, das niedrigste Kursziel bei 175,00 $.

Das durchschnittliche Kursziel für eine Nvidia-Aktienprognose liegt bei $256,39.

Quelle: TipRanks, 1. März 2023

Ein Beispiel für eine Handelsidee für den Nvidia-Aktienkurs

Eine Handelsidee für den Nvidia-Aktienkurs könnte beispielsweise wie folgt aussehen:

Kaufen Sie die Aktie bei einem Durchbruch über den Höchststand nach den Erträgen bei 241,00 $.

Das Ziel liegt knapp unter dem höchsten Kursziel der Analysten von 350,00 $.

Halten Sie Ihr Risiko mit maximal 5% Ihres Gesamtkontos gering.

Zeitrahmen = 1 - 6 Monate

Wenn Sie 10 Nvidia-Aktien kaufen:

Wenn das Ziel erreicht wird = $1.090,00 potenzieller Gewinn ($350,00 - $241,00 * 10 Aktien).

Denken Sie daran, dass die Märkte auf und ab gehen und es unwahrscheinlich ist, dass sich der Aktienkurs in einer geraden Linie nach oben bewegt. Es ist sogar möglich, dass er noch viel weiter fällt, bevor er steigt, vor allem wenn man bedenkt, dass die Aktie das letzte Jahr mit einem Minus abgeschlossen hat.

Stellen Sie sicher, dass Sie ein gutes Risikomanagement betreiben und immer wissen, wie viel Sie bei einem Handel verlieren können und welche Risiken und Kosten damit verbunden sind.

Mit dem Admirals Invest.MT5-Konto können Sie US-Aktien mit einer Kommission ab $0,02 pro Aktie kaufen und verkaufen. Das bedeutet, dass beim Kauf von 10 Aktien von Nvidia eine Kommission von $0,20 ($0,02 * 10 Aktien) für die Ausführung einer Transaktion pro Seite anfallen würde.

Es gibt eine niedrige Mindesttransaktionsgebühr von $1. Das obige Handelsbeispiel würde also zu einer Provision von insgesamt nur $1 führen!

So kaufen Sie Nvidia-Aktien in 4 Schritten

Mit Admirals können Sie Aktien von Unternehmen wie Nvidia mit einer niedrigen Kommission von nur $0,02 pro Aktie und einer niedrigen Mindestkommission von nur $1 für US-Aktien kaufen.

Eröffnen Sie ein Konto bei Admirals, um Zugang zum Trader's Room zu erhalten. Klicken Sie auf Handel auf einem Ihrer Live- oder Demokonten, um die Webplattform zu öffnen. Suchen Sie unten im Market Watch-Fenster nach Ihrer Aktie und ziehen Sie das Symbol auf den Chart. Nutzen Sie die Ein-Klick-Handelsfunktion oder klicken Sie mit der rechten Maustaste und öffnen Sie ein Handelsticket, um Ihre Handelsgröße, den Stop-Loss und das Take-Profit-Niveau einzugeben.

Quelle: Admirals MetaTrader 5 Web. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse oder die zukünftige Wertentwicklung.

