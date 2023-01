Von März bis Oktober 2022 ging der Goldkurs um 22% zurück. Seitdem hat der Kurs zu Beginn des neuen Jahres ein 6-Monats-Hoch erreicht.

Nach Angaben der World Gold Council haben die Zentralbanken im dritten Quartal 2022 mehr als 400 Tonnen Gold gekauft.

In diesem Artikel erfahren Sie mehr über die Faktoren, die den Goldpreis beeinflussen, sowie wie Sie Gold handeln können.

Gold vs US Dollar

Mit den Konten Trade.MT4 und Trade.MT5 können Sie mit Hilfe von CFDs auf die Kursentwicklung von Metallen wie Gold spekulieren. Das bedeutet, dass Sie mit Long- und Short-Positionen handeln können, um potenziell von steigenden und fallenden Preisen zu profitieren. Erfahren Sie wie man mit CFDs handelt in unserem Artikel.

Das Invest.MT5-Konto ermöglicht es Ihnen, echte Aktien und Anteile von 15 der größten Börsen der Welt zu kaufen. Investoren können sich auch für den Kauf von Goldminenaktien oder Gold-ETFs (börsengehandelte Fonds) entscheiden, die von einem höheren Goldpreis profitieren könnten.

Jeder Handel ist mit hohem Risiko verbunden und Sie können mehr verlieren, als Sie mit einem Trade riskieren. Investieren Sie niemals mehr, als Sie sich leisten können zu verlieren, da einige Trades verlieren und einige Trades gewinnen werden. Beginnen Sie klein, um Ihre eigene Risikotoleranz zu verstehen, oder üben Sie zuerst auf einem Demokonto, um Ihr Wissen zu erweitern, bevor Sie investieren.

Warum in Gold investieren?

Gold ist ein Markt, der von Tradern und Fondsmanagern auf der ganzen Welt häufig genau beobachtet wird. Es ist die älteste Form der Währung und erfüllt im Portfolio eines Traders mehrere Zwecke.

Gold als sicherer Hafen

In Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheit neigen Anleger dazu, auf das Gold zurückzugreifen, da es oft als sicherer Hafen gilt. Der berühmteste Investor der Welt, Warren Buffett, sagte einst, dass "Gold eine Möglichkeit ist, auf die Angst zu setzen".

Nach einem Baissejahr an den Aktienmärkten im Jahr 2022 könnte die Furcht vor einer Rezession an einigen der größten Aktienmärkte der Welt im Jahr 2023 Gold für Anleger attraktiver machen.

Gold als Inflationsschutz

Nach Angaben der World Gold Council kann Gold langfristig als Absicherung gegen die Inflation dienen. Im Jahr 2022 geriet der US-Aktienmarkt aufgrund der aggressiven Zinserhöhungen der Fed zur Bekämpfung der Inflation in einen Bärenmarkt.

Dies trug jedoch dazu bei, dass der US-Dollar in die Höhe schoss, was dazu führte, dass der Goldpreis gegenüber dem US-Dollar im vergangenen Jahr fiel. In diesem Jahr könnte das anders sein, denn die Inflation ist nach wie vor hoch und die Zentralbanken sind vorsichtig, wenn es darum geht, die Zinsen im Falle einer Rezession zu stark anzuheben.

Gold als langfristige Investition

Viele Börsenanleger entscheiden sich für Investitionen in börsengehandelte Goldfonds (ETFs). Diese Fonds zielen darauf ab, die zugrunde liegende Wertentwicklung des Goldpreises abzubilden, indem sie entweder Gold-Terminkontrakte kaufen oder physisches Gold halten.

Mit Admirals können Sie auf den Spotpreis von Gold spekulieren, mit Gold-Futures-Kontrakten, Goldminenaktien und börsengehandelten Goldfonds handeln oder die Wertentwicklung von Gold über ein Admirals Wallet Gold-Konto ohne Haltekosten erhalten.

Gold für kurzfristige Spekulationen

Da der Preis recht volatil sein kann, nutzen einige Trader den Vermögenswert für kurzfristige Spekulationen. Produkte wie CFDs (Contracts for Difference) ermöglichen Ihnen das Traden von Long- und Short-Positionen, so dass Sie von steigenden und fallenden Goldpreisen profitieren können.

Goldkursprognose 2023

Aus Sicht der technischen Analyse befindet sich der Goldpreis in einer langfristigen Handelsspanne zwischen ~2.074,00 und ~1.677,00, wie die beiden schwarzen horizontalen Linien im folgenden Chart zeigen.

Ende 2022 versuchte der Kurs, das untere Ende dieser Spanne zu durchbrechen, konnte aber keine Dynamik entwickeln und wurde stattdessen wieder innerhalb der Spanne gehandelt, was ein falsches Ausbruchsmuster darstellte. Seitdem sind die Goldpreise gestiegen, und wir befinden uns jetzt näher an der Mitte der Spanne.

Quelle: Admirals MetaTrader 5, GOLD, Monatschart - Zeitrahmen: 1. Juli 2002 bis 3. Januar 2023, erstellt am 3. Januar 2023. Bitte beachten Sie: Vergangene Ergebnisse sind kein

zuverlässiger Indikator für zukünftige Wertentwicklungen.

Es besteht die Möglichkeit, dass der Goldpreis seine Aufwärtsbewegung in Richtung der Obergrenze der Handelsspanne bei ~2.074,00 fortsetzt. Trader müssten jedoch einen niedrigeren Zeitrahmen wählen, um festzustellen, ob das Aufwärtsmomentum noch vorhanden ist. Dies kann durch die Analyse von Zyklen, gleitenden Durchschnitten und anderen technischen Analyseinstrumenten erfolgen.

Sollte der Kurs die Unterseite der Spanne durchbrechen, könnte es weiter abwärts in Richtung der Tiefststände der Pandemie im Jahr 2020 um ~1.450,00 gehen.

Eine beispielhafte Handelsidee für Gold CFDs

Basierend auf der obigen Analyse könnte eine Handelsidee für den Gold vs. US-Dollar CFD wie folgt aussehen, wenn der Goldpreis seinen falschen Ausbruch von der Unterseite der Spanne fortsetzen und weiter steigen kann:

Kaufen Sie den CFD bei einem Ausbruch über das Hoch vom 1. Januar bei 1860.00.

Setzen Sie einen schützenden Stop Loss beim letzten großen Swing Low bei der Unterstützung bei 1720.00.

Setzen Sie ein Ziel am oberen Ende der Trading Range bei 2060.00.

Halten Sie Ihr Risiko mit maximal 2% Ihres Gesamtkontos gering.

Zeitachse = 1 - 8 Wochen

Wenn Sie mit der niedrigsten Positionsgröße von 0,01 Lots gehandelt haben, dann: erzielen Sie bei Erreichen des Ziels einen Gewinn von 200,00 USD erzielen Sie bei Auslösen des Stop Loss einen Verlust von 140,00 USD



Denken Sie daran, dass die Märkte steigen und fallen und es unwahrscheinlich ist, dass sich der Goldkurs linear nach oben bewegt. Tatsächlich könnte er sogar noch viel weiter nach unten gehen, bevor er wieder steigt, insbesondere wenn man bedenkt, wie volatil der Goldkurs sein kann.

Stellen Sie sicher, dass Sie ein gutes Risikomanagement betreiben und wissen Sie immer, wie viel Sie bei einem Trade potenziell verlieren könnten und welche Risiken sowie Kosten anfallen.

Sie können dies mit dem Admirals Handelsrechner für das Trade.MT4-Konto tun, wie hier beispielhaft dargestellt:

Quelle: Admirals Handelsrechner

Ein weiterer zu berücksichtigender Faktor sind die Kosten für den Handel mit Gold-CFDs. Dazu gehören:

Spread. Dies ist die Differenz zwischen dem Kauf- und dem Verkaufspreis eines Instruments.

Dies ist die Differenz zwischen dem Kauf- und dem Verkaufspreis eines Instruments. Der typische Spread von Admirals auf Gold beträgt nur 0,20 USD!

Kommission. Dies sind die Kosten für eine Kauf- und Verkaufstransaktion.

Dies sind die Kosten für eine Kauf- und Verkaufstransaktion. Über das Admirals Trade.MT4- und Trade.MT5-Konto fallen für den Kauf oder Verkauf von Gold-CFDs keine Gebühren an.

Swaps. Dies ist der Tagesgeldkurs, zu dem Ihre Position auf den nächsten Tag übertragen wird.

Dies ist der Tagesgeldkurs, zu dem Ihre Position auf den nächsten Tag übertragen wird. Der aktuelle Swap-Satz für die Gold-CFDs aus dem Trade.MT4-Konto beträgt -23,77 für Long-Positionen und 13,907 für Short-Positionen.

Mehr Details hierzu finden Sie auf der Seite Kontraktdetails.

So kaufen Sie Gold CFDs in 4 Schritten

Sie können Gold-CFDs im Trade.MT4- oder Trade.MT5-Konto handeln. Gehen Sie dazu wie folgt vor:

Eröffnen Sie ein Konto bei Admirals, um Zugang zum Kundenportal zu erhalten. Klicken Sie auf 'Traden' neben Ihrem eröffneten Konto, um zum MetaTrader Webtrader zu gelangen, oder downloaden und installieren Sie die MetaTrader 4 oder MetaTrader 5 Handelsplattform. Suchen Sie unten im Markübersichtsfenster nach GOLD und ziehen Sie das Symbol auf den Chart. Verwenden Sie die One-Click-Trading-Funktion oder klicken Sie mit der rechten Maustaste und öffnen Sie ein Trading-Ticket, um Ihre Positionsgröße, Stop-Loss- und Take-Profit-Level einzugeben.

Quelle: Admirals MetaTrader 5 WebTrader. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Ergebnisse oder zukünftige Wertentwicklungen.

Hinweis: Die hier getätigten Angaben bieten zusätzliche Informationen zu allen Analysen, Schätzungen, Prognosen, Marktübersichten, wöchentlichen Aussichten oder anderen ähnlichen Einschätzungen oder Informationen (im Folgenden "Analyse"), die auf der Website von Admirals veröffentlicht werden. Bevor Sie Investitionsentscheidungen treffen, sollten Sie die folgenden Punkte berücksichtigen: