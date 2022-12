Boeing verzeichnete in seinem jüngsten Ergebnisbericht für das dritte Quartal einen massiven Verlust. Das hat die Aktie jedoch nicht daran gehindert, sich von den bisherigen Jahrestiefstständen um mehr als 60% zu erholen.

In diesem Artikel erfahren Sie mehr über Boeings Quartalsverlust in Höhe von 3,3 Milliarden Dollar, den neuen Flugzeugauftrag von Air India und United Airlines im Wert von mehreren Milliarden Dollar, die Prognosen der Analysten für die Aktie und die jüngsten Aktivitäten der Hedgefonds.

Boeing Co.

Vor- und Nachteile des Handels mit Boeing Aktien

Boeing ist ein Luft- und Raumfahrtunternehmen mit mehreren Einnahmequellen, die in vier verschiedene Kategorien unterteilt sind:

Kommerzielle Auslieferungen von Flugzeugen

Verteidigung, Raumfahrt und Sicherheit

Globale Dienstleistungen

Boeing Capital (eine Tochtergesellschaft)

In seinem jüngsten Ergebnisbericht für das dritte Quartal gab Boeing einen Verlust von 2,8 Milliarden Dollar in seinem Geschäftsbereich Verteidigung, Raumfahrt und Sicherheit bekannt. Der größte Kunde von Boeing in dieser Kategorie ist das US-Verteidigungsministerium, das militärische Waffen und Flugzeuge liefert.

Der Verlust ist in erster Linie auf den mit der Trump-Regierung ausgehandelten Air Force One-Vertrag zurückzuführen. Da es sich um einen Festpreisvertrag handelt, wird die Veränderung der Inflation nicht berücksichtigt. Da die Material- und Arbeitskosten weltweit steigen, musste Boeing den Verlust auffangen.

Die Sparte Verkehrsflugzeuge steigerte jedoch ihren Quartalsumsatz auf 6,3 Milliarden US-Dollar aufgrund der Auslieferung mehrerer neuer 787-Verkehrsflugzeuge. Die Auslieferung dieser Jets wurde nach zweijährigen Verzögerungen durch die FAA aufgrund von Sicherheitsbedenken wieder aufgenommen.

Dabei ist ein neues Abkommen mit Air India, der zweitgrößten Fluggesellschaft Asiens außerhalb Chinas, noch nicht berücksichtigt. Die Fluggesellschaft bereitet eine Bestellung von 500 Flugzeugen bei Boeing und seinem europäischen Rivalen Airbus vor. Es gibt auch Berichte über ein großes Geschäft für den 787 Dreamliner mit United Airlines.

Es gibt einige Bedenken, die den Aktienkurs des Unternehmens belasten könnten. Dazu gehören vor allem die Beziehungen der USA zu China. In der Vergangenheit war China für mehr als 20% der kommerziellen Einnahmen von Boeing verantwortlich. Die jüngsten Sanktionen Pekings gegen einen Boeing-Verteidigungsmanager wirken sich jedoch auf die Einnahmen aus China aus.

Boeing Hedgefonds-Bestände

Der jüngste 13F-Bericht, der von 468 Hedgefonds bei der Securities and Exchange Commission eingereicht wurde, zeigt, dass Hedgefonds ihren Bestand an Boeing-Aktien im letzten Quartal um 201,0k Aktien erhöht haben.

Der Gesamttrend von Quartal zu Quartal ist seit Anfang des Jahres gestiegen. Dies könnte jedoch auf die Tatsache zurückzuführen sein, dass der Aktienkurs von 2019 bis 2020 um 80% eingebrochen ist.

Boeing Aktienprognose: Was sagen die Analysten?

Laut den von TipRanks befragten Analysten, die in den letzten 3 Monaten eine Prognose für die Boeing-Aktie abgegeben haben, gibt es derzeit 12 Kauf-, 3 Halte- und 1 Verkaufsempfehlungen für die Aktie. Das höchste Kursniveau für eine Boeing-Aktienprognose liegt bei 281,00 USD, das niedrigste Kursziel bei 121,00 USD.

Das durchschnittliche Kursziel für eine Boeing-Aktienprognose liegt bei 198,73 Dollar.

Eine beispielhafte Handelsidee für die Boeing Aktie

Eine beispielhafte Handelsidee für den Boeing-Aktienkurs könnte wie folgt aussehen:

Kaufen Sie die Aktie bei einem Ausbruch über 190,00 USD, um die aktuelle Marktvolatilität zu berücksichtigen.

Setzen Sie ein Ziel bei dem höchsten Analystenziel bei 281,00 USD.

Halten Sie Ihr Risiko mit maximal 5 % Ihres Gesamtkontos gering.

Zeitachse = 1 – 6 Monate

Wenn Sie 10 Boeing-Aktien kaufen: Wenn das Ziel erreicht wird = 910,00 USD potenzieller Gewinn (281,00 USD - 190,00 USD * 10 Aktien).



Denken Sie daran, dass die Märkte steigen und fallen und es unwahrscheinlich ist, dass sich der Aktienkurs linear nach oben bewegt. Tatsächlich könnte es sogar noch viel weiter nach unten gehen, bevor es wieder steigt, insbesondere wenn man bedenkt, dass Boeing dieses Jahr bereits zeitweise um 50% gesunken war.

Stellen Sie sicher, dass Sie ein gutes Risikomanagement betreiben und wissen Sie immer, wie viel Sie bei einem Trade potenziell verlieren könnten und welche Risiken sowie Kosten anfallen.

Mit dem Konto Admirals Invest.MT5 können Sie US-Aktien mit einer Kommission ab 0,02 USD pro Aktie kaufen und verkaufen. Das bedeutet, dass der Kauf von 10 Boeing-Aktien zu einer Kommission von 0,20 USD (0,02 USD * 10 Aktien) für die Ausführung einer Transaktion führen würde.

Es gibt niedrige Mindesttransaktionskosten von 1 USD. Die obige Beispiel-Handelsidee würde also insgesamt zu einer Kommission von nur einem Dollar führen!

