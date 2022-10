Traden Sie die Bank of America nach dem Gewinnsprung im 3. Quartal?

Oktober 20, 2022 12:10

Die Gewinnsaison hat wieder einmal begonnen, und den Auftakt der Woche machte am Montag die Bank of America mit ihren Ergebnissen für das dritte Quartal.

Obwohl die Bank of America-Aktie in der vergangenen Woche mit einem Minus von 29% schloss, stieg ihr Kurs in der ersten Sitzung der Woche um mehr als 6%, da die Ergebnisse des dritten Quartals die Erwartungen deutlich übertrafen.

In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie mit Aktien der Bank of America traden können!

Aktie: Bank of America Corp Symbol im Trade.MT5 Konto: BAC Datum der Idee: 18. Oktober 2022 Zeitrahmen: 6 - 12 Monate Einstiegsniveau: 36,00 USD Zielniveau 41,00 USD Positionsgröße: Maximal 5% Risiko: Hoch

Quelle: TradingView

Warum Bank of America-Aktien kaufen?

Das derzeitige Wirtschaftsklima stellt diejenigen, die eine Investition in Bankaktien wie die Bank of America in Erwägung ziehen, vor ein kleines Dilemma.

Viele Volkswirtschaften scheinen am Rande einer Rezession zu stehen, so auch die USA, die bereits zwei Quartale in Folge ein negatives Wachstum verzeichnet haben. Rezessionen treffen Bankaktien in der Regel hart, da die Kreditausfälle tendenziell zunehmen.

Der Lichtblick für die Banken ist jedoch, dass die Zinsen zum ersten Mal seit über einem Jahrzehnt wieder steigen, und zwar schnell. Natürlich sind höhere Zinsen eine gute Nachricht für die Sparer, die mehr Zinsen auf ihre Sparkonten erhalten, aber sie sind auch eine gute Nachricht für die Banken.

Seit der großen Rezession von 2008 sind die Banken gezwungen, zu historisch niedrigen Zinssätzen zu arbeiten. Die jüngsten Zinserhöhungen machen nicht nur das Sparen für die Verbraucher attraktiver und erhöhen damit die Bankeinlagen, sondern ermöglichen es den Banken auch, mehr Einnahmen aus der Rückzahlung von Krediten zu erzielen.

Dies zeigte sich deutlich in den Q3-Ergebnissen der Bank of America am Montag. Die Bank meldete einen Gewinn pro Aktie (EPS) von 0,81 USD bei einem Umsatz von 24,50 Milliarden USD und übertraf damit die erwarteten Zahlen von 0,78 USD bzw. 23,56 Milliarden USD. Es ist jedoch anzumerken, dass der Gewinn pro Aktie zwar die Erwartungen übertraf, aber im Vergleich zum Vorjahr um 4,7% zurückging.

Während die Gebühren im Investmentbanking im Jahresvergleich um 46% einbrachen, was die branchenweiten Schwierigkeiten widerspiegelt, und die zinsunabhängigen Erträge insgesamt um 8% zurückgingen, stieg der Nettozinsertrag (NII) dank höherer Zinsen um mehr als 24% auf 13,8 Milliarden USD. Mit diesem Anstieg übertraf die Bank of America nicht nur die Markterwartungen, sondern auch ihre eigene NII-Prognose für das Quartal bei weitem.

Da ein weiterer Anstieg der Zinssätze prognostiziert wird, wäre es nicht überraschend, wenn auch der Nettoinventarwert der Bank of America im laufenden Quartal weiter steigen würde. Doch wie wir bereits oben hervorgehoben haben, stehen dem Bankensektor potenziell schwierige Zeiten bevor. Insbesondere die Bank of America scheint sich auf stürmische Zeiten vorzubereiten, denn sie hat ihre Rückstellungen für Kreditausfälle gegenüber dem Vorquartal um 375 Millionen Dollar erhöht, was einem Anstieg von 72% entspricht.

Bank of America-Aktienprognose: Was sagen die Analysten?

Laut den von TipRanks befragten Analysten, die in den letzten 3 Monaten eine Prognose für die Bank of America-Aktie abgegeben haben, gibt es derzeit 10 Kauf-, 5 Halte- und 0 Verkaufsempfehlungen für die Aktie. Das höchste Kursniveau für eine Bank of America-Aktienprognose liegt bei 51,00 USD, das niedrigste Kursziel bei 28,00 USD.

Das durchschnittliche Kursziel für eine Bank of America-Aktienprognose liegt bei 41,03 USD, was zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichts einen Aufwärtstrend von mehr als 20% gegenüber den aktuellen Kursen bedeutet.

Quelle: TipRanks , 18. Oktober 2022

Eine beispielhafte Handelsidee für den Bank of America-Aktienkurs

Basierend auf der obigen Analyse könnte eine beispielhafte Handelsidee für Bank of America wie folgt aussehen:

Kaufen Sie die Aktie bei 36,00 USD, um die aktuelle Marktvolatilität zu berücksichtigen.

Setzen Sie das Ziel knapp unter dem durchschnittlichen Analystenziel bei 41,00 USD.

Halten Sie Ihr Risiko mit maximal 5% Ihres Gesamtkontos gering.

Zeitrahmen = 6 - 12 Monate

Wenn Sie 25 Bank of America Aktien kaufen: Wenn das Ziel erreicht wird = 125,00 USD potenzieller Gewinn (41,00 USD - 36,00 USD * 25 Aktien).



Es ist ratsam zu bedenken, dass es sehr unwahrscheinlich ist, dass der Aktienkurs in einer geraden Linie steigt. Er könnte sogar noch viel weiter fallen, bevor er wieder steigt, vor allem wenn man aktuelle Volatilität an den Aktienmärkten bedenkt.

Achten Sie daher auf ein gutes Risikomanagement, das beim Trading von größter Bedeutung ist. Sie sollten immer wissen, wie viel Sie bei einem Trade potenziell verlieren könnten und welche Risiken damit verbunden sind.

Wie man Bank of America Aktien in 4 Schritten handelt

Sie sehen, dass sich der Bank of America-Aktienkurs anders entwickelt?

Denken Sie daran, dass alle Analyse- und Handelsideen auf der persönlichen Ansicht und Erfahrung des Autors basieren.

