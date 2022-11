Traden Sie Amazon vor dem Black Friday-Wochenende?

November 24, 2022 16:20

Das Black Friday-Wochenende steht vor der Tür und hat sich in seiner relativ kurzen Geschichte schnell zu einem der größten Verkaufsevents für Einzelhändler im Vorfeld der normalerweise geschäftigsten Saison entwickelt.

Online-Händler wie Amazon haben die ganze Woche über mit Black Friday-Angeboten geworben, um so viel Umsatz wie möglich aus dem diesjährigen Ereignis herauszuholen. Der diesjährige Black Friday fällt in eine schwierige Zeit für Amazon, das hofft, das rekordverdächtige Wochenende vom letzten Jahr wiederholen zu können. Könnte dieses Wochenende nach einer schwierigen Zeit im Jahr 2022 einen Wendepunkt für das E-Commerce-Schwergewicht markieren?

In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie Amazon-Aktien traden könnten.

Aktie: Amazon Symbol im Trade.MT5 Konto: AMZN Datum der Idee: 23. November 2022 Zeitrahmen: 12 Monate Einstiegsniveau: 95,00 USD Zielniveau 139,00 USD Positionsgröße: Maximal 5% Risiko: Hoch

Das Invest.MT5-Konto ermöglicht es Ihnen, echte Aktien und Anteile von 15 der größten Börsen der Welt zu kaufen. Quelle: TradingView

Jeder Handel ist mit hohem Risiko verbunden und Sie können mehr verlieren, als Sie mit einem Trade riskieren. Investieren Sie niemals mehr, als Sie sich leisten können zu verlieren, da einige Trades verlieren und einige Trades gewinnen werden. Beginnen Sie klein, um Ihre eigene Risikotoleranz zu verstehen, oder üben Sie zuerst auf einem Demokonto, um Ihr Wissen zu erweitern, bevor Sie investieren.

Amazon traden – Die aktuelle Situation

Nach fantastischen Finanzergebnissen und einer ebenso brillanten Börsenperformance während der Pandemie war das Jahr 2022 weniger gnädig für Amazon.

Jüngste Finanzergebnisse

In den ersten neun Monaten des Jahres stieg der Gesamtnettoumsatz um 10%, das Unternehmen meldete jedoch einen Nettoverlust von 3 Mrd. USD gegenüber einem Nettogewinn von 19 Mrd. USD im Vorjahr. Dabei ist zu beachten, dass ein Großteil dieses Nettoverlustes auf Amazons große Beteiligung an Rivian Automotive zurückzuführen ist, dessen Aktienkurs in diesem Jahr eingebrochen ist.

Allerdings spielten auch die steigenden Preise eine Rolle. Während der Gesamtnettoumsatz um 10% stieg, erhöhten sich die Gesamtbetriebskosten um 14%, was die Gewinnmargen drückte. Diese Ergebnisse haben in Verbindung mit den düsteren Wirtschaftsaussichten und der allgemeinen Börsenflaute dazu geführt, dass die Amazon-Aktie in diesem Jahr bisher rund 45% ihres Wertes verloren hat.

Die hohe Inflation und die steigenden Zinssätze haben wahrscheinlich auch die Verbrauchernachfrage gedämpft und werden dies auch in naher Zukunft tun. Allerdings waren die jüngsten Inflationszahlen aus den USA, dem bei weitem größten Markt von Amazon, vielversprechender als erwartet.

Der wirtschaftliche Ausblick

Die Inflation ging von 8,2% im September auf 7,7% im Oktober zurück und lag damit deutlich über den prognostizierten 8%. Dies deutet darauf hin, dass der aggressive geldpolitische Ansatz der US-Notenbank langsam Früchte trägt und die Inflation in den USA möglicherweise bereits ihren Höhepunkt erreicht hat. Wenn dies der Fall ist, dann ist das zweifellos eine gute Nachricht für Amazon und andere US-Einzelhändler.

Während die Verbraucher immer noch einen Druck auf ihr diskretionäres Einkommen verspüren, könnten die Umstände allmählich besser werden, und ein starkes Abschneiden von Amazon während des Black Friday und des verbleibenden vierten Quartals könnte die Stimmung der Anleger gegenüber der angeschlagenen Aktie verbessern.

Die Anleger sollten jedoch vorsichtig sein, zu viel in die niedrigeren Inflationszahlen hineinzuinterpretieren. Die Zahl bewegt sich zwar in die richtige Richtung, aber die Inflation wird wahrscheinlich noch eine Weile hoch bleiben. Die Fed geht davon aus, dass sie erst im Jahr 2024 zu ihrem Zielwert von 2% zurückkehren wird.

Dies könnte die Verbraucherausgaben einschränken und die Kosten für Amazon im nächsten Jahr hoch halten. Nichtsdestotrotz erklärte CEO Andy Jassy in den jüngsten Quartalsergebnissen von Amazon, dass das Unternehmen "stetige Fortschritte" bei der Senkung der Kosten in seinem Fulfillment-Netzwerk mache und es angeblich auch Pläne zum Abbau von rund 10.000 Stellen gebe.

Eine längerfristige Perspektive?

Der Black Friday wird Amazon nicht retten oder zerstören. Unabhängig davon, wie das Unternehmen im vierten Quartal abschneidet, wird das aktuelle Wirtschaftsklima wahrscheinlich weiterhin Probleme verursachen.

Amazon ist jedoch gut aufgestellt, um sich zu erholen und in Zukunft zu florieren. Das Unternehmen hält einen führenden Marktanteil im US-E-Commerce, ist der zweitgrößte E-Commerce-Marktplatz der Welt und hat weltweit mehr als 200 Millionen Prime-Mitglieder. Darüber hinaus ist Amazons profitabelster Geschäftsbereich, Amazon Web Services (AWS), der wichtigste Akteur auf dem globalen Cloud-Computing-Markt und entwickelt sich weiterhin positiv.

Aufgrund all dieser Faktoren ist der Aktienkurs von Amazon gefallen und wird derzeit zu einer historisch niedrigen Bewertung gehandelt. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (d. h. die Marktkapitalisierung des Unternehmens im Vergleich zu seinem Gesamtumsatz) ist so niedrig wie seit sieben Jahren nicht mehr. Dies könnte eine Gelegenheit sein, ein Stück eines Qualitätsunternehmens zu einem niedrigeren Preis zu kaufen.

Während die Volatilität des Aktienkurses kurzfristig wahrscheinlich anhalten wird, könnten die historisch niedrige Bewertung und die vielversprechenden Zukunftsaussichten Amazon zu einer attraktiven Perspektive für Anleger mit einem längeren Zeithorizont machen.

Amazon-Aktienprognose: Was sagen die Analysten?

Laut den von TipRanks befragten Analysten, die in den letzten 3 Monaten eine Prognose für die Amazon-Aktie abgegeben haben, gibt es derzeit 33 Kauf-, 2 Halte- und 0 Verkaufsempfehlungen für die Aktie. Das höchste Kursniveau für eine Amazon-Aktienprognose liegt bei 192,00 USD, das niedrigste Kursziel bei 103,00 USD.

Das durchschnittliche Kursziel für eine Amazon-Aktienprognose liegt bei 139,88 USD, was einem Aufwärtspotenzial von mehr als 50% gegenüber dem aktuellen Kurs zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichts entspricht.

Quelle: TipRanks , 15. November 2022

Eine beispielhafte Handelsidee für den Amazon-Aktienkurs

Basierend auf der obigen Analyse könnte eine beispielhafte Handelsidee für Amazon wie folgt aussehen:

Kaufen Sie die Aktie bei der 95,00 USD Marke, um die aktuelle Marktvolatilität zu berücksichtigen.

Setzen Sie das Ziel knapp unter dem durchschnittlichen Analystenziel bei 139,00 USD.

Halten Sie Ihr Risiko mit maximal 5% Ihres Gesamtkontos gering.

Zeitrahmen = 12 Monate

Wenn Sie 10 Anmazon Aktien kaufen: Wenn das Ziel erreicht wird = 440,00 USD potenzieller Gewinn (139,00 USD - 95,00 USD * 10 Aktien).



Es ist ratsam zu bedenken, dass es sehr unwahrscheinlich ist, dass der Aktienkurs in einer geraden Linie steigt. Er könnte sogar noch weiter fallen, bevor er weiter steigt, vor allem wenn man das aktuelle wirtschaftliche Klima und die hohe Volatilität an den Aktienmärkten berücksichtigt.

Achten Sie daher auf ein gutes Risikomanagement, das beim Trading von größter Bedeutung ist. Sie sollten immer wissen, wie viel Sie bei einem Trade potenziell verlieren könnten und welche Risiken damit verbunden sind.

Ein weiterer zu berücksichtigender Faktor ist die Kommission, die Ihre Gewinne schmälern kann. Mit dem Konto Admirals Invest.MT5 können Sie US-Aktien ab 0,02 USD pro Aktie kaufen. Das bedeutet, dass für den Kauf von 10 Amazon-Aktien eine Kommission von 0,20 USD (0,02 USD * 10 Aktien) für die Ausführung einer Transaktion pro Seite anfallen würde. Die minimalen Transaktionskosten betragen 1 USD, d.h. das obige Handelsbeispiel würde zu einer Gesamtprovision von nur 1 USD führen!

Wie man Amazon-Aktien in 4 Schritten handelt

Mit Admirals können Sie Aktien von Amazon und über 4.500 weiteren Unternehmen traden! Folgen Sie dazu einfach diesen Schritten:

Eröffnen Sie ein Invest.MT5 Konto bei Admirals, um Zugang zum Kundenportal zu erhalten. Klicken Sie auf 'Investieren', neben Ihrem eröffneten Konto, um zum MetaTrader Webtrader zu gelangen. Suchen Sie unten im Markübersichtsfenster nach Amazon und ziehen Sie das Symbol auf den Chart. Verwenden Sie die One-Click-Trading-Funktion oder klicken Sie mit der rechten Maustaste und öffnen Sie ein Trading-Ticket, um Ihre Positionsgröße, Stop-Loss- und Take-Profit-Level einzugeben.

Quelle: Admirals MetaTrader 5 Webtrader. Vergangene Ergebnisse sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Wertentwicklungen.

Sie sehen, dass sich der Amazon-Aktienkurs anders entwickelt?

Denken Sie daran, dass alle Analyse- und Handelsideen auf der persönlichen Ansicht und Erfahrung des Autors basieren.

Wenn Sie glauben, dass die Wahrscheinlichkeit größer ist, dass sich ein Aktienkurs nach unten bewegt, können Sie auch in einem CFD-Handelskonto (Contracts for Difference), das Admirals ebenfalls anbietet, Short handeln.

Das Trade.MT5- oder Trade.MT4-Konto ermöglicht es Ihnen, mithilfe von CFDs auf die Kursentwicklung von Aktien und anderen Finanzinstrumenten zu spekulieren.

Das bedeutet, dass Sie Long und Short handeln können, um potenziell von steigenden und fallenden Aktienkursen zu profitieren. Erfahren Sie mehr über CFDs in diesem Artikel.

