Rohöl-Spotpreise sinken inmitten eines überbewerteten US-Dollars

September 27, 2022 14:55

Wir erleben interessante Zeiten an den globalen Märkten.

Ein starker Anstieg der Rohölpreise im zweiten Quartal führte zu einer Inflation, die wiederum zu Zinserhöhungen in den USA und vielen anderen Ländern führte. Höhere Zinssätze bedeuteten eine Stärkung des US-Dollars, da er aufgrund der potenziellen Renditen von auf USD lautenden Vermögenswerten wie Staatsanleihen das Interesse der Anleger auf sich zog. Als die Federal Reserve mit ihrer restriktiven Geldpolitik die Inflation eindämmte, gerieten die USA in eine technische Rezession, die weltweite Rezessionsängste auslöste.

Das Ergebnis dieser Kette von Ereignissen? Der US-Dollar ist so stark, dass Rohöl angesichts der Wechselkurse der verschiedenen Währungen relativ schwer zu bezahlen ist. Der derzeitige Einbruch der Ölpreise spiegelt einen Abwärtstrend wider, da Trader schnell eine harte Rezession einpreisen. Selbst das Gefühl, dass die Pandemie abgeklungen ist - was den Unternehmen die Möglichkeit gibt, sich wieder auf das Niveau vor der COVID-Krise zu begeben - wird durch die größere Aufgabe der Eindämmung der Inflation und der höheren Kreditkosten in den Schatten gestellt.

Die Rohöl-Spotpreise liegen zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichts bei etwa 77 Dollar pro Barrel, aber das ist vor dem Hintergrund eines aufgeblähten US-Dollars zu sehen, der gegenüber anderen wichtigen Währungen wie dem EUR oder dem GBP viel stärker ist. Nichtsdestotrotz könnten die niedrigeren Rohölpreise den Inflationsdruck bei der Beförderung von Rohstoffen und Fertigprodukten, die an die Verbraucher geliefert werden, allmählich abschwächen.

Was bedeutet das für Trader? Zunächst einmal könnte die Stärke des US-Dollars durch ein langsameres oder negatives Wirtschaftswachstum untergraben werden. Daher ist das BIP-Ergebnis für das dritte Quartal am 29. September ein wichtiger Indikator, den es zu beobachten gilt. Außerdem wird erwartet, dass die US-Notenbank ihre Geldpolitik weiter strafft, was angesichts des bisherigen Verlaufs der Ereignisse indirekt die Stärke des US-Dollars unterstützt. Schließlich könnten die US-Exporte und die Aufträge für langlebige Wirtschaftsgüter den Druck der sich ausweitenden Blase um den US-Dollar spüren.

Der Bericht über die Auftragseingänge langlebiger Wirtschaftsgüter in den USA für August wird im Laufe des Tages veröffentlicht. Es wird erwartet, dass er sich von minus 0,1 Prozent auf minus 1,1 Prozent abschwächt, was auf höhere Preise und eine vorsichtige Haushaltsplanung angesichts des zunehmenden wirtschaftlichen Gegenwinds zurückzuführen ist.

Weitere wichtige Handelsereignisse in dieser Woche sind die Reden der Chefin der Europäischen Zentralbank (EZB), Christine Lagarde, und des Fed-Vorsitzenden Jerome Powell - morgen, am 28. September. Es wird erwartet, dass beide Zentralbanker ihre hawkische Rhetorik beibehalten werden, was die Marktstimmung je nach Inhalt ihrer Reden beeinflussen könnte.

Für weitere Handelsereignisse nutzen Sie auch unseren Forex Kalender.

