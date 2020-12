Dezember 08, 2020 10:14

Die Ölpreise stehen kurz davor die fünfte Woche mit Kursgewinnen abzuschließen. Unterstützt wird die Entwicklung zweifelsohne durch die Vereinbarung der OPEC Länder und ihren Partnern, inklusive Russland, die Produktion ab Januar 2021 stark zu erhöhen, da mit einer weltweiten Erholung der Nachfrage, die durch Covid-19 zunächst stark sank, gerechnet wird.



Der Kurs von Brent Futures mit der Laufzeit zu Februar 2020 wurde an diesem Morgen mit einem starken Anstieg von über 2% gehandelt. In der Mitte der Handelszeit überstieg der Kurs die 49 US-Dollar pro Barrel und nähert sich somit bereits dem Level von Februar 2020 an. Auch WTI registrierte einen Anstieg von ca. 1% und überstieg die 46 US-Dollar, sodass das Kurslevel wie zu Beginn des Jahres immer näher rückt.

Die OPEC hat beschlossen die Produktionskürzungen durch eine Erhöhung der Produktion um bis zu 500.000 Barrel pro Tag ab Januar 2020 zu lockern, eine Maßnahme, die monatlich überprüft werden soll.

