Mit dem Ende der COVID-19-Pandemie verschärft sich der wirtschaftliche Gegenwind

September 28, 2022 14:02

Die Zeit, auf die wir seit Anfang 2020 gewartet haben, ist nahe. Laut einer gemeinsamen Erklärung der USA und der Weltgesundheitsorganisation (WHO) wird die Welt gestärkt aus der COVID-19-Pandemie hervorgehen. Während sich die globale Gesundheitssituation verbessert und dies die Arbeitswirtschaft unterstützt, wird die Produktivität in den größten Märkten der Welt weiterhin durch Gegenwind beeinträchtigt.

Am Donnerstag, den 29. September, werden die USA die annualisierten BIP-Ergebnisse für das zweite Quartal veröffentlichen. Die größte Volkswirtschaft der Welt befindet sich in einer technischen Rezession, und die jüngsten Daten zu den Aufträgen für langlebige Güter für August blieben mit minus 0,2 Prozent im negativen Bereich. Es wird erwartet, dass das BIP im zweiten Quartal auf Jahresbasis minus 0,6 Prozent betragen wird. Sollten die tatsächlichen Ergebnisse besser oder schlechter als erwartet ausfallen, könnten sich die USD-Währungspaare bewegen.

Hohe Inflationsraten sind der Hauptgrund dafür, dass die US-Notenbank eine restriktive Geldpolitik verfolgt und die Stimmung der Anleger und das Investitionsniveau gedämpft werden, wenn man den jüngsten Ausverkauf an den weltweiten Aktienmärkten betrachtet. Zwar ist es normal, dass die Preise im Vergleich zum COVID-19-Zeitraum zwischen 2020 und Anfang 2022 schneller steigen, doch ist dies ein schwacher Trost für die geldpolitischen Entscheidungsträger, die mit Inflationsraten konfrontiert sind, die weit über dem Zielwert von 2% liegen. Auch den Verbrauchern, die mit hohen Preisen und steigenden Hypothekenzinsen konfrontiert sind, ist damit nicht geholfen.

Ein starker US-Dollar fördert zwar die Kaufkraft von US-Reisenden und Einkaufsmanagern, die Rohstoffe aus dem Ausland kaufen, dämpft aber auch die Exporte, die aufgrund des Wechselkurses teurer werden.

In Europa gibt es insofern Ähnlichkeiten, dass die Inflation hoch ist, aber die Situation unterscheidet sich dadurch, dass der EUR zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels auf einem Mehrjahrzehntstief liegt. Dies belastet die Kaufkraft der Verbraucher, wirkt sich aber aufgrund der Wechselkurse positiv auf die Exporte der Eurozone aus.

Die Wirtschaft des Vereinigten Königreichs ist mit erheblichem Gegenwind konfrontiert, nicht zuletzt durch eine schwache Währung und hohe Inflation.

Der Lichtblick für alle drei Volkswirtschaften ist die weiterhin robuste Beschäftigungssituation, die die Erholung von COVID-19-Rezessionen und Unsicherheiten unterstützt.

Die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt, China, ist dabei, ihre Wirtschaftsmotoren hochzufahren, und wir beobachten die Ergebnisse des Einkaufsmanagerindex (PMI) für September, die am Freitag, den 30. September veröffentlicht werden. Der PMI für das nicht-verarbeitende Gewerbe wird bei 52 gesehen, verglichen mit 52,6 im August - immer noch im Wachstumsbereich. Der NBS PMI für das verarbeitende Gewerbe wird voraussichtlich von 49,4 im August auf 49,2 im September zurückgehen.

Sobald Chinas Wirtschaft wieder anspringt, dürfte dies die Handelspartner des asiatischen Riesen im Vereinigten Königreich, in den USA und in der EU unterstützen und die Weltwirtschaft möglicherweise so weit stabilisieren, dass sie dem Gegenwind standhält.

