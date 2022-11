Wöchentlicher Marktausblick: Steigende Preise stellen die dovische Haltung der Bank of Japan auf die Probe

November 21, 2022 12:57

Die Kerninflation erreichte in Japan im Oktober einen 40-Jahres-Höchststand und stellte die dovische Haltung der Bank of Japan (BoJ) in der Geldpolitik auf die Probe.

Um die Inflationsgeschichte Japans zu verdeutlichen: Die Wirtschaft des Landes kämpft häufig mit niedriger Inflation und Deflation. Nach dem COVID wurde dieser Wirtschaftstrend auf den Kopf gestellt, als er von einem Tiefpunkt zu einem Hochpunkt wechselte. Die steigende Inflation mag zwar eine Verzerrung der durchschnittlichen Erfahrung Japans sein, ist aber dennoch eine Realität.

Doch trotz aller Inflationsstürme hat die BoJ ihre Zinsprognose unverändert im negativen Bereich bei minus 0,1 Prozent belassen. Die Zentralbank beobachtet die außenwirtschaftlichen Entwicklungen und ist sich des Inflationsdrucks bewusst, glaubt aber, dass es nicht der richtige Zeitpunkt für eine Zinserhöhung in Japan ist. Stattdessen haben die Geldpolitiker an den Devisenmärkten interveniert, um den Yen zu stützen.

Vieles hängt davon ab, ob andere große Volkswirtschaften die Inflation durch eine straffere Geldpolitik in den Griff bekommen und damit zumindest eines der Probleme der BoJ lösen können. Dies könnte jedoch eine schwache Hoffnung sein, denn die hohen Preise erweisen sich als hartnäckiger als ursprünglich angenommen. In den USA ging die Inflation im Oktober zurück, während sie in zwei ihrer wichtigsten Handelspartner, dem Vereinigten Königreich und der EU, anstieg, wodurch die USA höheren Importpreisen aus diesen Regionen ausgesetzt waren.

Wann und wie könnte die BoJ die Zinssätze anheben?

Die nächste Sitzung der BoJ findet am 19. und 20. Dezember statt, bei der es weitere Hinweise darauf geben könnte, ob eine Straffung der Geldpolitik im Jahr 2023 ansteht. Welche Szenarien sind denkbar, wenn die BoJ beschließt, die Zinssätze zu erhöhen? Es könnte zu einer Verschiebung von minus 0,1 Prozent auf 0 Prozent kommen, ein Niveau, das zuletzt im Jahr 2016 erreicht wurde. Dies könnte den Yen gegenüber anderen Währungen stützen und die Kaufkraft steigern, je nach der allgemeinen Inflationssituation.

Für Trader und Investoren ist es wichtig, die Signale der BoJ genau zu beobachten, da sich die Einflussfaktoren für den Yen über Nacht ändern könnten, wenn die Inflation im November und Dezember weiter ansteigt.

Seit die US-Notenbank vor neun Monaten eine historische Runde der geldpolitischen Straffung einleitete, hat der US-Dollar zugelegt und den JPY in die Enge getrieben. Nach den Äußerungen von Gouverneur Waller, der sagte, dass ein Bericht keinen Trend ausmacht, scheint die restriktive Haltung der Federal Reserve bis ins Jahr 2023 fortzusetzen.

"Es ist viel zu früh, um zu dem Schluss zu kommen, dass die Inflation nachhaltig sinkt... Wir haben diesen Fall schon einmal gesehen, also ist es zu früh, um zu wissen, ob er dieses Mal ein anderes Ende haben wird." Federal Reserve Gouverneur Christopher J. Waller (Rede vom 16. November).

Was aber, wenn die US-Kerninflation den zweiten Monat in Folge sinkt? Dies könnte der Auslöser dafür sein, dass die Fed ihre Zinserhöhungen aufgrund der Verzögerung zwischen einer Anhebung und den Auswirkungen auf die Inflation mäßigt.

"Es dauert Monate, vielleicht sogar noch länger, bis die Auswirkungen einer Zinserhöhung in der Wirtschaft voll zum Tragen kommen." Gouverneur Waller.

Gouverneur Waller sagte, dass er angesichts der verbesserten Inflationsrate eher eine Anhebung um 0,5 Prozent in Betracht ziehen würde, sofern der Inflationsbericht vom November weiterhin einen rückläufigen Trend aufweist.

"Der Leitzins kann immer noch recht schnell mit mehreren Erhöhungen um 50 Basispunkte erhöht werden..." Gouverneur Waller.

