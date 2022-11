Wöchentlicher Marktausblick: Disney-Gewinne und US-Inflation im Fokus

November 07, 2022 14:48

Letzte Woche erhöhten die Federal Reserve und die Bank of England (BoE) beide die Zinsen um 75 Basispunkte. Doch während die Kommentare des Fed-Vorsitzenden Jerome Powell nach der Bekanntgabe entschieden restriktiv waren, schlug BoE-Gouverneur Andrew Bailey einen zurückhaltenderen Ton an und deutete an, dass die Zinssätze möglicherweise nicht so hoch steigen werden, wie ursprünglich vorhergesagt.

In Anbetracht der zuletzt gemeldeten Inflationsrate in Großbritannien von 10,1 % im Vergleich zu 8,2 % in den USA hätten Sie vielleicht erwartet, dass die Kommentare umgekehrt ausfallen würden.

Allerdings befinden sich die beiden Volkswirtschaften in sehr unterschiedlichen Positionen. Die vergleichsweise robuste US-Wirtschaft bietet der Fed mehr Spielraum, um die Zinsen anzuheben, ohne sich allzu große Sorgen über einen Zusammenbruch der Wirtschaft machen zu müssen.

Die BoE hingegen hat keinen solchen Luxus. Das Vereinigte Königreich scheint am Abgrund dessen zu stehen, was die BoE prognostiziert hat, es könnte seine längste Rezession seit Beginn der Aufzeichnungen sein. Obwohl der Silberstreif am Horizont ist, dass es nicht so tiefgreifend sein wird, wie zuvor erwartet wurde. Verständlicherweise ist die BoE daher gegenüber aggressiven Zinserhöhungen in naher Zukunft etwas vorsichtiger.

Aber das war letzte Woche, also was ist mit dieser?

Walt Disney: Umsatz & Gewinn

Die aktuelle Berichtssaison ist in vollem Gange, mehr als die Hälfte der Unternehmen im S&P 500 haben bereits ihre Ankündigungen gemacht. Einer der großen Namen, auf die man diese Woche achten sollte, ist die Walt Disney Company, die am Dienstag nach Börsenschluss ihre Ergebnisse für das Gesamtjahr bekannt gibt.

Für die Disney-Aktionäre war 2022 ein Jahr zum Vergessen. Als am Freitag die Schlussglocke läutete, war der Aktienkurs im bisherigen Jahresverlauf um 36 % gefallen.

Natürlich ist ein Großteil dieses Abschwungs auf allgemeinere Probleme zurückzuführen, die den Aktienmarkt betreffen. Der Rückgang von Disney war jedoch weitaus tiefgreifender als der Rückgang des breiteren S&P 500 von 21 %, und außerdem ist die Wahrheit, dass Disneys Abwärtsspirale lange vor dem 1. Januar 2022 begann.

Covid-19 hat Disney hart getroffen. Da Freizeitparks und andere persönliche Erlebnisse geschlossen werden mussten, verlor Disney einen großen Einnahmestrom und wenig überraschend fiel der Aktienkurs. Dank des schnellen Abonnentenwachstums des aufstrebenden Streaming-Dienstes Disney+ wurde die Aktie jedoch während des Lockdowns zu einem Favoriten der Anleger. Infolgedessen stieg der Aktienkurs und erreichte am 8. März 2021 ein Allzeithoch.

Dennoch, wie bei vielen sogenannten „Stay-at-Home“-Aktien, war der Börsenerfolg von Disney in der Pandemie anscheinend eher von großzügigen Spekulationen über zukünftige Ergebnisse getrieben als von Echtzeitdaten. Vielleicht zwangsläufig änderte sich die Stimmung und diese Aktien wurden verkauft, als die Anleger erkannten, dass die aktuellen Gewinne die hohen Bewertungen nicht unbedingt rechtfertigten.

Seit seinem Allzeithoch am 8. März 2021 ist der Aktienkurs um mehr als 50 % eingebrochen und befindet sich nun nicht mehr weit entfernt von dem Stand zu Beginn der Pandemie. Schafft dies eine Kaufgelegenheit für Investoren? Vielleicht, aber keine ohne Risiko - die Zukunft im Magic Kingdom ist alles andere als sicher.

Während sich die Gewinne von Disney erholt haben, müssen sie noch auf das Niveau vor der Pandemie zurückkehren. Offenbar haben sie auch kein Niveau erreicht, auf dem sich der Unterhaltungsriese wohlfühlt, seine Dividende wieder einzuführen, die sie als Reaktion auf die Pandemie gestrichen haben.

Sowohl Umsatz als auch Gewinn werden in der Ankündigung vom Dienstag voraussichtlich sprunghaft ansteigen. Anleger dürften jedoch den Zukunftsaussichten des Unternehmens besondere Aufmerksamkeit schenken.

Wie die meisten Unternehmen sieht sich Disney im Moment mit ziemlich ernsthaftem Gegenwind konfrontiert. Hohe Inflation und steigende Zinssätze erodieren die frei verfügbaren Einkommen, was höchstwahrscheinlich die Nachfrage nach Disneys Angebot an unterhaltsamen, aber völlig unwesentlichen Waren und Dienstleistungen beeinträchtigen wird. Darüber hinaus wird ein Wirtschaftsabschwung dazu führen, dass die Werbeeinnahmen für die Medienabteilungen von Disney schrumpfen.

US-Inflation

Am Donnerstag wird das Bureau of Labor Statistics die neuesten Inflationsdaten für die USA veröffentlichen. Nach der Zinsentscheidung der Fed und dem Bericht zur Beschäftigungslage in der vergangenen Woche werden sich nun viele Augen auf diese wichtige Ankündigung richten.

Die jährliche Inflationsrate wird voraussichtlich bei 8 % liegen, was geringfügig unter den im letzten Monat gemeldeten 8,2 % liegt.

Wenn die Inflation niedriger als erwartet ausfällt, wird dies dem aggressiven Ansatz der Fed zur Bekämpfung der Inflation Glaubwürdigkeit verleihen, könnte aber bei ihrer nächsten geldpolitischen Sitzung im Dezember zu mehr Zurückhaltung führen. In diesem Szenario könnten wir eine positive Reaktion am US-Aktienmarkt auf Kosten einer negativen Reaktion des US-Dollars erwarten.

Wenn jedoch die Inflation schlimmer als erwartet gemeldet wird, zusammen mit Powells restriktiver Rede letzte Woche, werden Spekulationen über weitere aggressive Zinserhöhungen weit verbreitet sein. In diesem Szenario können wir damit rechnen, dass Aktien leiden und der USD stärker wird.

Ungeachtet des Ergebnisses sollten Händler und Anleger zum Zeitpunkt der Ankündigung auf einen Anstieg der Volatilität in Währungspaaren, einschließlich des USD und der US-Aktien, gefasst sein.

