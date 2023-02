Wöchentlicher Marktausblick: Märkte erwarten US, UK VPI-Inflationsberichte

Februar 13, 2023 15:26

Die Berichte über Inflation, BIP und Einzelhandelsumsätze werden in dieser Woche das Hauptthema sein, da Anleger und Trader eine Fülle von Datensätzen unter die Lupe nehmen können. Die VPI-Inflationsberichte aus den USA und dem Vereinigten Königreich werden zeigen, ob die geldpolitische Straffung den Inflationsdruck verringert hat.

In Japan wird die Regierung dem Parlament die Kandidaten für den Posten des Gouverneurs der Bank of Japan (BoJ) vorstellen. Einige Wirtschaftsexperten vermuten, dass die Zentralbank ihr Konjunkturprogramm unter einem neuen Gouverneur anpassen oder zurückfahren wird. Haruhiko Kuroda wird am 8. April in den Ruhestand treten, nachdem er zehn Jahre lang das Amt des Gouverneurs ausgeübt hat.

Japans BIP Q4 2022 Bericht und der neue BoJ Gouverneur

Das japanische Kabinettsamt wird am 13. Februar seinen vorläufigen BIP-Bericht für Q4 2022 veröffentlichen. Ökonomen, die die japanische Wirtschaft beobachten, gehen davon aus, dass der Bericht ein Wachstum von 0,6% auf Quartalsbasis ausweisen wird.

Japans Finanzminister Shun'ichi Suzuki sagte am Freitag, den 10. Februar, dass es eine wichtige politische Herausforderung bleibe, die Wirtschaft aus der Deflation zu führen. Die japanische Regierung wird dem Parlament in dieser Woche Kandidaten für den Posten des BoJ-Gouverneurs vorschlagen.

UK-Arbeitslosenquote im Dezember unverändert?

Das Office for National Statistics (ONS) wird voraussichtlich am Dienstag, den 14. Februar, seinen Bericht zur ILO-Arbeitslosenquote veröffentlichen. Analysten gehen davon aus, dass die Arbeitslosenquote im Vereinigten Königreich in den drei Monaten bis Dezember unverändert bei 3,7% lag. Ein weiterer Bericht über die Durchschnittseinkommen wird voraussichtlich zeigen, dass die Gehaltserhöhungen hinter der Inflation zurückgeblieben sind.

Es sei darauf hingewiesen, dass der Gouverneur der Bank of England (BoE), Andrew Bailey, Arbeitgeber und Arbeitnehmer aufforderte, bei den Gehaltsverhandlungen den für dieses Jahr erwarteten starken Rückgang der Inflation zu berücksichtigen.

Eurozone BIP Q4 2022 zweite Schätzung

Am Dienstag wird Eurostat seinen zweiten Schätzungsbericht über das BIP-Wachstum der Eurozone im vierten Quartal 2022 veröffentlichen. Vorläufige Daten, die am 31. Januar veröffentlicht wurden, zeigen, dass die Wirtschaft des Euro-Blocks im letzten Quartal des vergangenen Jahres um 0,1% gewachsen ist. Der vorläufige Bericht hat die Marktanalysten überrascht, die in einer Reuters-Umfrage einen Rückgang um 0,1% erwartet hatten.

Die Wirtschaftswissenschaftler von S&P Global Market Intelligence sagten, dass "die BIP-Zahlen einen irreführend günstigen Eindruck von den wirtschaftlichen Bedingungen Ende 2022 vermitteln. Die wichtigste Erkenntnis aus den Daten der Mitgliedsstaaten ist das Ausmaß der Schwäche des privaten Konsums, wobei der akute Druck auf die Realeinkommen der privaten Haushalte aufgrund der steigenden Inflation mit Verspätung zu spüren ist".

Fed prüft Bericht zur US-VPI-Inflation

Der Valentinstag endet mit dem Inflationsbericht des US-amerikanischen Bureau of Labour Statistics (BLS). Wirtschaftsexperten erwarten, dass die Gesamtinflation im Januar auf Jahresbasis auf 6,2% gesunken ist. Die Kerninflation dürfte im Vergleich zum Vormonat um 0,4% gestiegen sein. Der Vorsitzende der Federal Reserve, Jerome Powell, sagte, dass die Inflation zu sinken beginne, obwohl er davon ausgeht, dass dies ein langer Prozess sein wird.

Die Devisenstrategen der OCBC Bank merkten an, dass "die Fed im Großen und Ganzen ihre Politik kalibriert ... aber auf kurze Sicht ist Vorsicht geboten, angesichts der jüngsten Redner der Fed und der Tatsache, dass der Disinflationstrend holprig sein könnte."

Britische Inflation: Wird sie weiter sinken?

Der VPI-Inflationsbericht, einer der wichtigsten Finanzdaten aus dem Vereinigten Königreich, wird am 15. Februar veröffentlicht. Ökonomen gehen davon aus, dass die Gesamtinflation im Januar einen leichten Rückgang (-0,3%) auf 10,2% (J/J) verzeichnete. Die Inflation im Vereinigten Königreich liegt immer noch nahe an einem 40-Jahres-Hoch und ist fünfmal so hoch wie das Ziel der BoE von 2%.

Laut dem am 10. Februar vom ONS veröffentlichten BIP-Bericht verzeichnete die britische Wirtschaft im letzten Quartal 2022 ein Nullwachstum, was den Erwartungen der Analysten entsprach. Finanzminister Jeremy Hunt erklärte, dass "die Tatsache, dass das Vereinigte Königreich im vergangenen Jahr die am schnellsten wachsende Wirtschaft in der G7 war und eine Rezession vermieden hat, zeigt, dass unsere Wirtschaft widerstandsfähiger ist als viele befürchtet haben. Allerdings sind wir noch nicht über den Berg, vor allem was die Inflation angeht".

US-Einzelhandelsumsätze: Verbraucher kämpfen gegen die Inflation

Ökonomen erwarten, dass die US-Einzelhandelsumsätze im Januar zu einem positiven Wachstum (+0,9% m/o/m) zurückgekehrt sind. Im November und Dezember 2022 waren die Einzelhandelsumsätze geschrumpft, was auf Rückgänge beim Kauf von Fahrzeugen und einer Reihe anderer Waren zurückzuführen war. Ein hoher Wert könnte sich positiv auf den US-Dollar auswirken, während eine niedrige Zahl den Wert der Währung gegenüber ihren Konkurrenten beeinträchtigen könnte.

Die am 27. Januar veröffentlichten Daten zeigen, dass die realen (inflationsbereinigten) Verbraucherausgaben, die mehr als zwei Drittel der gesamten US-Wirtschaftstätigkeit ausmachen, im Dezember 2022 um 0,3% gesunken sind.

Einzelhandelsumsätze im Vereinigten Königreich: Steigen sie an?

Am Freitag, den 17. Februar, werden sich die Marktanalysten auf den ONS-Bericht über die Einzelhandelsumsätze im Januar im Vereinigten Königreich konzentrieren. Ökonomen prognostizieren ein Wachstum von 1,8% auf Jahresbasis, aber ein Nullwachstum im Vergleich zum Vormonat. Eine besser als erwartete Zahl könnte das britische Pfund stärken, während eine niedriger als erwartete Zahl die Währung schwächen könnte.

Einem Bericht des British Retail Consortium (BRC) und von KPMG zufolge stiegen die Einzelhandelsumsätze im Januar um 4,2% im Vergleich zum Vorjahresmonat, was etwa der Hälfte des Dezemberwachstums entspricht und unter dem Vorjahreswert von 11,9% liegt.

