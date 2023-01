Wöchentlicher Marktausblick: Ausblick der Federal Reserve für Januar

Januar 09, 2023 15:35

Versammelt euch, Fed-Beobachter, denn es wird ein spannender Monat mit der ersten der jährlichen Sitzungen der Zentralbank, die vom 31. Januar bis 1. Februar stattfindet.

Die makroökonomischen Aussichten werden durch die Besorgnis über das verarbeitende Gewerbe in den USA getrübt, das dem ISM-Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe (PMI) zufolge im Dezember den zweiten Monat in Folge schrumpfte. Es war der niedrigste Wert seit Februar 2016, ohne die durch die Pandemie im April 2020 ausgelöste Implosion der Kurve zu berücksichtigen.

Der Rückgang im Dezember entsprach den Schwächen bei den Auftragseingängen und der Produktionsleistung im November, mit dem Unterschied, dass sich die Beschäftigung im positiven Bereich bewegte. In diesem Segment sind fast 10% aller US-Beschäftigten tätig, und das Durchschnittsgehalt der Arbeitnehmer liegt fast 9% über dem des übrigen Privatsektors, was bedeutet, dass die Ersparnisse der Haushalte und die Ausgaben der Arbeitnehmer einen erheblichen Beitrag zum BIP leisten.

Wirtschaftliche Schwachstellen

Was passiert, wenn das verarbeitende Gewerbe zurückgeht?

Wie der Wohnungssektor macht auch das verarbeitende Gewerbe einen großen Teil der Wirtschaftstätigkeit aus, was bedeutet, dass Schwachstellen das Wachstum beeinträchtigen oder sogar lähmen können. Das verarbeitende Gewerbe trägt fast ein Viertel zum gesamten Bruttoinlandsprodukt (BIP) in den USA bei, einschließlich der direkten und indirekten Werte.

Anfang letzten Jahres nahm die Federal Reserve den Produktionsrückgang von 2022 vorweg und prognostizierte, dass sich das reale BIP-Wachstum 2023 abschwächen würde, selbst wenn die Arbeitsbedingungen weiterhin angespannt blieben. Ende 2022 bekräftigte die Fed, dass sich das Wirtschaftswachstum laut FOMC-Protokoll vom Dezember 2022 auch 2023 deutlich abschwächen dürfte.

Die Prognose der Fed wurde zu einer sich selbst erfüllenden Prophezeiung. Ein Teil der Verlangsamung ist auf die restriktive Geldpolitik zurückzuführen, die im ersten Quartal 2022 begann und im Laufe des Jahres weiter verschärft wurde.

Zu Beginn des neuen Jahres wird nicht damit gerechnet, dass sich die restriktive Politik der Fed kurzfristig ändert, ein Eindruck, der durch ein Zitat aus dem Sitzungsprotokoll noch verstärkt wird: "Keiner der Teilnehmer ging davon aus, dass es angemessen wäre, im Jahr 2023 mit der Senkung des Leitzinses zu beginnen."

Die restriktive Geldpolitik wird wahrscheinlich so lange beibehalten, bis die Inflation "nachhaltig auf 2 Prozent gesunken" ist. Dies wird einige Zeit in Anspruch nehmen, obwohl die Inflation nach Angaben der Zentralbank im nächsten Jahr deutlich zurückgehen dürfte.

Was das verarbeitende Gewerbe betrifft, so sind die steigenden Kosten für Unternehmenskredite und der Inflationsdruck erhebliche Hindernisse für die Finanzierung neuer Unternehmen und für Investitionen in die Schaffung von Arbeitsplätzen. Andererseits haben sich die Versorgungsengpässe und die Rohstoffkosten entspannt, und die Beschäftigungsentwicklung im Dezember war besser als erwartet, wie aus dem ADP-Bericht über die Beschäftigungsentwicklung hervorgeht.

Was von der nächsten Fed Sitzung zu erwarten ist

Die letzte Zinserhöhung betrug 0,5 Prozent, und die nächste wird auf demselben Niveau erwartet, so dass die Gesamtprognose bei 5 Prozent liegt.

Vor der für den 1. Februar anstehenden Entscheidung könnte die Marktstimmung im Januar je nach der Rhetorik der Fed in Reden und Interviews schwanken. Der Fed-Vorsitzende Jerome Powell wird am 10. Januar in Stockholm eine Rede halten, in der er sich beispielsweise aus dem Stegreif gegenüber den Medien äußern könnte. Der USD könnte Unterstützung erfahren, sofern die Rhetorik der Fed mit den Markterwartungen für eine Zinserhöhung bei der nächsten Sitzung übereinstimmt.

Abgesehen von der Zinsentscheidung der US-Notenbank sind im Januar vor allem die Zahlen zu den MBA-Hypothekenanträgen für die Woche zum 6. Januar von Bedeutung. Der starke Rückgang der Hypothekenanträge, der zuletzt bei minus 10,3 Prozent lag, spiegelt die Auswirkungen der steigenden Zinssätze wider, die sich wiederum auf die Erträge des Bankensektors auswirken könnten, wenn sich der Trend im ersten Quartal fortsetzt.

Am 12. Januar steht die Veröffentlichung der US-Kerninflationsrate für Dezember bevor. Die Kerninflation liegt bei 5,9 Prozent gegenüber 6 Prozent im November und ist der wichtigste Maßstab für die Bewertung der Preisstabilität durch die Fed. Die Gesamtinflation wird bei 6,9 Prozent gesehen, verglichen mit dem vorherigen Ergebnis von 7,1 Prozent im November. Sollte die Inflation die Markterwartungen nicht erfüllen und im Dezember ansteigen, anstatt zu sinken, könnte dies die Chancen für eine restriktivere Zinspolitik erhöhen. Ein stärker als erwartet ausfallender Inflationsrückgang könnte bedeuten, dass die Fed kurzfristig eine moderatere Haltung einnimmt.

Schließlich wird am 13. Januar der vorläufige Bericht über das Michigan-Verbrauchervertrauen für Januar veröffentlicht. Der wichtige Wirtschaftsindikator, der mit 60,5 gegenüber 59,7 erwartet wird, erfasst die Verbraucherstimmung, die etwa zwei Drittel des BIP in den USA ausmacht. Steigt der Indikator im Einklang mit den Erwartungen, könnte dies andere, vielversprechendere Lichtblicke wie den Beschäftigungssektor unterstützen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Benchmark-Index die Erwartungen enttäuscht und damit die Wachstumsaussichten eintrübt.

Volatilität

Wird der Januar im Vergleich zum Dezember volatiler oder weniger volatil sein, wenn es darum geht, den nächsten Schritt der Fed zu erwarten? Die Aktienmärkte beendeten das vergangene Jahr in einer schlechten Stimmung, die durch globale Rezessionsängste und Ausverkäufe in Schlüsselsektoren von Technologie bis Energie noch verstärkt wurde. Da sich der inflationäre Gegenwind von 2022 auf 2023 verlagert hat, sollten sich Anleger und Trader auf Anpassungen im Zinsumfeld einstellen und die Auswirkungen der Unsicherheit auf die Stimmung beobachten.

