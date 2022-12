Schwergewichtige Zinsentscheidungen inmitten von Rezessionsängsten

Dezember 13, 2022 13:21

Angesichts der weltweiten Rezessionsängste erwarten die Märkte in dieser Woche die Zinsentscheidungen der großen Zentralbanken. Die Federal Reserve, die Bank of England (BoE) und die Europäische Zentralbank (EZB) werden am Mittwoch und Donnerstag ihre Entscheidungen und Erkenntnisse zur Geldpolitik veröffentlichen.

Morgen steht die Zinsentscheidung der Fed an, und die gängige Meinung geht von einer Zinserhöhung von derzeit 4% auf 4,5% aus. Wird die Entscheidung die Konsensmeinung widerspiegeln? In letzter Zeit war die Rhetorik der Fed weniger aggressiv, nicht wie von vielen Marktteilnehmern erhofft, mehr zurückhaltend. Die Zentralbank ist nach wie vor entschlossen, die Inflation zu überholen, doch könnte der Zeitpunkt für eine Rücknahme der Zinsdrosselung noch in diesem Monat gekommen sein, wenn sich die jüngsten Signale des Fed-Vorsitzenden Jerome Powell bewahrheiten.

Ein Wort der Vorsicht: Es besteht immer noch die Möglichkeit einer höheren Zinserhöhung, so dass Investoren und Trader gut beraten sind, beide Szenarien in Betracht zu ziehen.

Die FOMC-Sitzung im Dezember ist wegen der Geldpolitik und des Berichts über die Wirtschaftsprojektionen von Bedeutung. Dieser Bericht enthält Änderungen des Bruttoinlandsprodukts (BIP), Inflationsratenprognosen und die Arbeitslosigkeit. Der Arbeitsmarkt ist ein besonders brisantes Thema, da er einer der Lichtblicke der US-Wirtschaft nach der Pandemie war. Wenn der Offenmarktausschuss für Anfang 2023 einen anfälligen Arbeitsmarkt prognostiziert, könnten die Marktteilnehmer reagieren, da eine höhere Arbeitslosigkeit einer der wichtigsten Indikatoren für wirtschaftliche Schwäche ist.

Im Vereinigten Königreich enttäuschte die Zahl der Antragsteller für November die Erwartungen und lag bei 30,5K gegenüber der Konsensschätzung von 3,5K und dem vorherigen Wert von minus 6,4K im Oktober. Dies war der stärkste Anstieg der Anträge auf Arbeitslosenunterstützung seit Februar 2021, und die Entwicklung kommt kurz vor der Zinsentscheidung der BoE am Donnerstag.

Es wird erwartet, dass die BoE vor dem Hintergrund der hohen Inflation, die im Oktober 11,1 Prozent erreichte, ihren Leitzins von 3 Prozent auf 3,5 Prozent anheben wird. Eine restriktivere Entscheidung könnte die Rezessionsängste verstärken und zu einer höheren Arbeitslosigkeit führen. Wie im Falle der USA deutet eine höhere Arbeitslosigkeit auf ein schwächeres Gesamtwachstum hin, was dazu führen würde, dass die aufgeblähten Lebenshaltungskosten die Verbraucher und den Staat stärker belasten würden, weil die steuerliche Unterstützung für die Arbeitslosen erhöht würde.

Nun zur Entscheidung der EZB am Donnerstag. Es wird erwartet, dass die europäische Zentralbank ihren Leitzins von derzeit 2 Prozent auf 2,5 Prozent anheben wird, um den Spagat zwischen der Kontrolle der hohen Inflation und der Unterstützung des Wirtschaftswachstums zu schaffen. Jede Überraschung in der Geldpolitik der EZB könnte eine Reaktion wie Volatilität an den Währungs- und Aktienmärkten auslösen.

