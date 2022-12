Die Währungen Australiens und Japans und die jüngste Zinsentscheidung der RBA

Dezember 06, 2022 12:21

Erwartungsgemäß erhöhte die Reserve Bank of Australia (RBA) ihren offiziellen Leitzins um 0,25 Prozentpunkte auf 3,1 Prozent und unterstrich damit die Stärke des AUD gegenüber dem JPY. Es ist der achte Monat in Folge, in dem die RBA die Geldpolitik strafft, um die Inflation zu dämpfen, die zuletzt bei 7,3 Prozent lag.

Mit 10-Jahres-Höchstständen hat sich Australiens aggressives Zinsumfeld deutlich von Japans zurückhaltendem Ansatz unterschieden, was den JPY zu einer Zeit belastet, in der die Inflation die Preise für australische Exporte in die Höhe treibt. Japan ist der zweitgrößte Exportmarkt für Australien, und der AUDJPY-Wechselkurs begünstigt derzeit den australischen Dollar, wenn es um Lebensmittel und Rohstoffe geht.

Schwächung der japanischen Verbraucherausgaben?

Die Ausgaben der japanischen Haushalte schwächten sich im Oktober jedoch ab und fielen von zuvor 2,3 Prozent auf 1,2 Prozent auf Jahresbasis. Auch der durchschnittliche Barverdienst fiel im Oktober auf 1,8 Prozent Wachstum gegenüber 2,1 Prozent im letzten Jahr. Bedeutet dies, dass die Verbraucherausgaben in Japan schwächer werden?

Der "Import" von Inflation mit Waren aus Australien und anderen Ländern könnte den Druck auf die Bank of Japan weiter erhöhen, eine Anhebung der Zinssätze in Betracht zu ziehen. Andererseits stiegen die Überstundenvergütungen in Japan im Oktober um 7,9 Prozent, verglichen mit 6,7 Prozent im gleichen Monat des Vorjahres. Die Arbeitslosigkeit lag im Oktober auf dem niedrigen Niveau von 2,6%, was dafür spricht, dass der japanische Arbeitsmarkt stabil ist.

Aufschwung im Bergbausektor nach der Pandemie?

Der australische Exportmarkt ist für das gesamtwirtschaftliche Wachstum äußerst wichtig, da das Land in hohem Maße von Bergbaurohstoffen abhängig ist. Australien ist einer der weltweit größten Exporteure von Kohle, Bauxit, Tonerde, Eisenerz, Nickel, Silber, Blei und Golderz.

Das Wachstum des Weltmarkts für Nickel allein wird von 22 Milliarden USD im Jahr 2019 auf 81 Milliarden USD im Jahr 2030 geschätzt. Der internationale Markt für Aluminium wird voraussichtlich von 123 Milliarden USD im Jahr 2019 auf 216 Milliarden USD im Jahr 2030 ansteigen.

Jetzt, da die COVID-19-Pandemie im Rückgang begriffen ist, erholt sich die australische Bergbauindustrie, was mittelfristig ein wichtiger Wachstumsmotor sein könnte. Mehr über die Wachstumsrate des australischen BIP gegenüber dem Vorquartal werden wir am Mittwoch wissen, wenn die Ergebnisse für das dritte Quartal veröffentlicht werden.

Der Konsens sieht eine Wachstumsrate von 0,7 Prozent im dritten Quartal vor, die zuvor bei 0,9 Prozent lag. Auf Jahresbasis erwartet der Markt, dass das australische BIP im dritten Quartal um 6,2 Prozent gewachsen ist, verglichen mit 3,6 Prozent im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Die gute Nachricht sowohl für Japan als auch für Australien ist, dass die Rohöl-Spotpreise kürzlich unter 80 USD pro Barrel gefallen sind, was die Hoffnung weckt, dass sich zumindest einer der Inflationsmotoren verlangsamt.

