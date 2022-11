OPEC+, Öl-Obergrenzen und Chinas Covid-Politik

Die Gerüchte ließen die Ölpreise um mehr als 2% steigen und die Aktien in Hongkong am Dienstagmorgen in die Höhe schnellen, wobei der Hang Seng-Index die Sitzung mit einem Plus von 5,24% beendete.

Diese Spekulationen könnten auch den Aktienkurs von Apple stützen, der in den letzten beiden Sitzungen um 4,5% gefallen ist, nachdem berichtet wurde, dass die chinesischen Beschränkungen für Covid-19 zu einem erheblichen Produktionsrückgang bei den iPhones führen könnten.

Im Oktober führten Beschwerden über die strenge Covid-Politik und Gehälter dazu, dass sich Tausende von Foxconn-Mitarbeitern (Apples größter iPhone-Hersteller) mit dem Management der weltweit größten iPhone-Fabrik anlegten, was zu Zusammenstößen und einem Massenexodus der Arbeiter führte.

Infolgedessen gab Apple Anfang des Monats eine Erklärung ab, in der es hieß, dass seine Fabrik in Zhengzhou "mit deutlich reduzierter Kapazität" arbeite.

Solange China nicht eine Abkehr von seiner derzeitigen Covid-19-Politik ankündigt, werden Apple und andere in dem Land tätige Unternehmen wahrscheinlich weiterhin Produktionsprobleme haben. Daher wird es interessant sein zu sehen, wie der Markt auf die jüngsten Gerüchte reagiert, sobald die Wall Street öffnet.

Dargestellt: Admirals MetaTrader 5 Apple Wochenchart, Zeitrahmen: 3. April 2016 bis 28. November 2022, erstellt am 29. November 2022. Vergangene Ergebnisse sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Wertentwicklungen.

Investieren mit Admirals

Mit einem Invest.MT5-Konto von Admirals können Sie Aktien von Apple und über 4.500 anderen Unternehmen aus aller Welt kaufen. Weitere Vorteile des Invest.MT5-Kontos sind:

Exklusiver Zugang zu unserem Premium-Analytics-Portal

Die Möglichkeit, Teilaktien

Regelmäßige Marktanalysen lehrreichen Artikeln

Klicken Sie auf das folgende Banner, um sich noch heute für ein Konto zu registrieren: