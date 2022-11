Wichtige Stimmungsdaten für Deutschland vor möglicher Rezession

November 23, 2022 12:53

Wichtige Geschäfts- und Verbraucherstimmungsdaten stehen Deutschland bevor, da sich eine Rezession abzeichnet und die Inflation die Wirtschaftsaussichten belastet.

EUR-Währungspaare

Die EUR-Währungspaare könnten durch den am Donnerstag erscheinenden monatlichen Ifo-Geschäftsklimabericht für November beeinflusst werden. Zuvor auf dem Niveau von 84,3, sieht der Konsens das Geschäftsvertrauen für November auf dem Niveau von 85.

Europas größte Volkswirtschaft dürfte im vierten Quartal in eine Rezession fallen, was bedeutet, dass dies eine Veröffentlichung mit roter Flagge ist. Das Ifo-Institut prognostizierte für Deutschland einen Rückgang von 0,6 Prozent im vierten Quartal, und seine Untersuchungen zeigen, dass jedes zweite Unternehmen erwartet, die Preise für Waren und Dienstleistungen in den nächsten 3 Monaten zu erhöhen.

Die Inflation in Deutschland stieg von 10 Prozent im September auf 10,4 Prozent im Oktober. Wenn immer noch 50 Prozent der deutschen Unternehmen mit Preiserhöhungen rechnen, würde dies wahrscheinlich die Inflation nach oben treiben, es sei denn, die Europäische Zentralbank (EZB) strafft die Geldpolitik deutlich. Zum Zeitpunkt des Verfassens dieses Artikels ist die Politik der EZB immer noch lockerer als die der Federal Reserve, was bedeutet, dass das Geld in auf US-Dollar lautende Vermögenswerte mit höheren Zinsrenditen fließt, was die Stärke des EUR herausfordert.

GfK-Verbrauchervertrauen

Weitere Einblicke in die deutsche Konjunktur werden am Freitag mit der Veröffentlichung des GfK-Konsumklimaindikators erwartet. Zuvor auf dem Niveau von minus 41,9 im November, liegt der Konsens für das Ergebnis im Dezember bei minus 39,6.

Die negative Konsumstimmung hat sich auf die Einkommens- und Konsumerwartungen in Deutschland ausgewirkt. Die EZB tritt am 15. Dezember vor dem Hintergrund einer schwachen Verbraucher- und Geschäftsstimmung zusammen, hat aber keine andere Wahl, als die Inflation einzudämmen.

Weitere Risiken für Deutschlands Wachstum ergeben sich aus den jüngsten Lockdowns in China und dem anhaltenden Krieg in der Ukraine. In den jüngsten Entwicklungen planen die deutschen Handelsbehörden, die Handelspartner des Landes zu diversifizieren, nachdem Bundeskanzler Olaf Scholz sagte, der Fehler der Abhängigkeit von einem Land werde nicht wieder vorkommen.

