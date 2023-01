US Dollar schwächelt weiter, Blick auf UK BIP Daten

Januar 11, 2023 16:32

Der US-Dollar setzt seine Talfahrt gegenüber dem Britischen Pfund und dem Euro fort, da sich Anleger und Trader auf die Veröffentlichung der US-Inflationsdaten am Donnerstag, den 12. Januar, konzentrieren. Der US-Dollar-Index (DXY) steht weiterhin unter Druck in Richtung der runden Zahl 103,00, die kaum höher ist als der niedrigste Stand der letzten sieben Monate.

Während die Marktteilnehmer auf die US-Verbraucherpreisindexdaten warten, um ihre Strategien anzupassen, merken einige Ökonomen an, dass die Schwäche des US-Dollars auch darauf zurückzuführen sein könnte, dass der Vorsitzende der Federal Reserve (Fed), Jerome Powell, nicht in der Lage ist, klare Anweisungen für die nächsten Schritte der US-Notenbank zu geben, was die Unsicherheit verstärkt und die US-Währung belastet.

Die Analysten der MUFG-Bank sind der Meinung, dass der US-Dollar weitere Verluste erleiden könnte, sofern keine starken US-Inflationsdaten vorliegen. In ihrem gestern veröffentlichten Bericht stellen sie fest: "Wenn die Markterwartungen nicht durch die stärkeren neuen Daten in Frage gestellt werden, bleibt der US-Dollar kurzfristig anfällig für weitere Schwäche."

China Inflationsrate (CPI)

Am Donnerstag wird das Nationale Statistikamt Chinas die Daten zum Verbraucherpreisindex für Dezember veröffentlichen. Die chinesische Regierung bemüht sich, das Wirtschaftswachstum angesichts des erneuten Gegenwinds durch den COVID-19-Ausbruch anzukurbeln. Es wird erwartet, dass die Inflationszahlen Auswirkungen auf den Plan der People's Bank of China (PBOC) zur Straffung der Geldpolitik haben werden.

China ist praktisch das Produktionszentrum der Welt. Wenn die Produktionskosten für chinesische Unternehmen steigen, werden sie sich wahrscheinlich über die Lieferkette auf den Rest der Welt ausbreiten.

Der Verwaltungsrat der PBoC hat versprochen, Haushalte und Unternehmen durch eine stärkere finanzielle Unterstützung bei ihrer Erholung zu unterstützen.

Anfang dieser Woche kündigte die chinesische Regierung an, dass sie die behördliche Kontrolle der größten Technologieunternehmen des Landes lockern werde. Am Mittwochmorgen stiegen die chinesischen Tech-Aktien sprunghaft an, da die Anleger davon ausgingen, dass sich die Betriebsbedingungen der Tech-Unternehmen in den nächsten Monaten verbessern würden.

UK Bruttoinlandsprodukt (BIP)

Die Wirtschaft des Vereinigten Königreichs hat in den letzten Monaten immer wieder für Schlagzeilen gesorgt, meist jedoch aus negativen Gründen. Hohe Inflationswerte in den letzten 12 Monaten sind zu den Problemen hinzugekommen, mit denen die britische Regierung im Hinblick auf Wirtschaftsreformen in einer der stärksten Volkswirtschaften der Welt konfrontiert ist.

Am Freitag, den 13. Januar, wird das britische Amt für Statistik (ONS) voraussichtlich die Zahlen für das Bruttoinlandsprodukt (BIP) des Landes für November veröffentlichen. Wirtschaftsexperten gehen davon aus, dass der ONS-Bericht im Vergleich zum Vormonat einen Rückgang um 0,2% ausweisen wird. Es sei darauf hingewiesen, dass das BIP des Vereinigten Königreichs im Oktober auf Monatsbasis um 0,5% gewachsen ist.

In dieser Woche wurde ein Bericht von Goldman Sachs veröffentlicht, in dem die Ökonomen einen Rückgang des britischen BIP um 0,7% im Jahr 2023 prognostizierten und einen "deutlich stärkeren Abschwung im Vereinigten Königreich als in der Eurozone" voraussagten.

Sollte das britische BIP stärker als erwartet geschrumpft sein, könnte dies Auswirkungen auf die GBP-Währungspaare haben. Eine besser als erwartete BIP-Zahl könnte das Pfund stärken, während eine stärker als erwartete Schrumpfung das Pfund an Boden verlieren lassen könnte.

