Britische VPI-Inflation sinkt im Januar stärker als erwartet

Februar 15, 2023 14:47

Der heute Morgen veröffentlichte britische VPI-Inflationsbericht überraschte Anleger und Trader, da die Gesamtinflationsrate niedriger als erwartet ausfiel. Die Marktteilnehmer werden sich auf die Berichte zu den Einzelhandelsumsätzen in den USA und im Vereinigten Königreich konzentrieren, um festzustellen, wie stark die Verbraucher von den steigenden Lebenshaltungskosten betroffen sind.

Obwohl die Inflation in den USA höher als erwartet ausfiel, blieb der Abwärtstrend im ersten Monat des Jahres mit einem Anstieg von 6,4% auf Jahresbasis erhalten. Die Verbraucherpreise im Land sind nach wie vor hoch und unterstützen den Plan der Federal Reserve, die Kreditkosten weiter zu erhöhen. Laut dem FedWatch Tool der CME Group liegt die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung um 25 Basispunkte im nächsten Monat nun bei fast 90%.

Britische Gesamtinflation im Januar geschwächt

Die vom Office for National Statistics (ONS) veröffentlichten Daten zeigen, dass die Inflation im Vereinigten Königreich im Januar auf Jahresbasis auf 10,1% gesunken ist. Wirtschaftswissenschaftler hatten eine Inflationsrate von 10,3% prognostiziert. Marktanalysten vermuten, dass dies sehr wohl ein Hinweis darauf sein könnte, dass die Inflation im Vereinigten Königreich ihren Höhepunkt erreicht hat und die Entscheidung der Bank of England, kleinere Zinserhöhungen durchzuführen, bestätigen würde.

Der Index entfernt sich weiter von seinem 41-Jahres-Hoch von 11,1% aus dem vergangenen Jahr. Das britische Pfund verlor nach der Veröffentlichung des Berichts 0,6% seines Wertes gegenüber dem US-Dollar.

US-Einzelhandelsumsätze sollen Aufschluss über den Zustand der Wirtschaft geben

Das US Census Bureau wird im Laufe des Tages seinen Bericht über die Einzelhandelsumsätze im Januar veröffentlichen. Marktanalysten erwarten, dass die Einzelhandelsumsätze auf Monatsbasis um 1,8% gestiegen sind, nachdem sie im November und Dezember zwei negative Monate verzeichnet hatten.

Laut Mastercard SpendingPulse stiegen die Einzelhandelsumsätze in den USA (ohne Kraftfahrzeuge) im Januar um 8,8% im Vergleich zum Vorjahr. Aus demselben Bericht geht hervor, dass die E-Commerce-Verkäufe im Jahresvergleich um 8,4% gestiegen sind, während die Verkäufe in den Geschäften im Jahresvergleich um 8,9% gestiegen sind. Die Ökonomen von Mastercard sind der Meinung, dass "die Stärke des Arbeitsmarktes weiterhin eine wichtige Stütze für die Kaufkraft der Verbraucher ist, und wir sehen dies in unseren SpendingPulse-Ergebnissen für Januar widergespiegelt."

Australische Arbeitslosenquote dürfte unverändert geblieben sein

Am Donnerstagmorgen wird das australische Statistikamt (ABS) die Arbeitslosenquote für Januar bekannt geben. Analysten gehen davon aus, dass die Quote im ersten Monat des Jahres unverändert bei 3,5% blieb.

Steigende Lebenshaltungskosten beeinträchtigen Einzelhandelsumsatz im Vereinigten Königreich?

Am Freitag werden die vom Office for National Statistics (ONS) veröffentlichten Daten zu den Einzelhandelsumsätzen voraussichtlich zeigen, wie die Verbraucher im Vereinigten Königreich mit der Inflation im Januar zurechtkamen. Nach den Erwartungen der Analysten dürften die Einzelhandelsumsätze im Monatsvergleich um 0,5% und im Jahresvergleich um 5,5% gesunken sein.

Die Wirtschaftswissenschaftler stellten fest, dass im Dezember das Umsatzvolumen zwar niedriger war als im November, der Gesamtbetrag der Ausgaben jedoch unverändert blieb.

Der E-Commerce Delivery Benchmark Report 2023 geht davon aus, dass die Einzelhandelsumsätze im Vereinigten Königreich im Jahr 2023 im Vergleich zum Vorjahr um 4,9% sinken werden, während 7 von 10 Verbrauchern planen, ihre Kaufgewohnheiten zu ändern und ihre Ausgaben zu reduzieren, um sich an die Rezession anzupassen.

