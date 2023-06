Treffen der japanischen Finanzaufsichtsbehörden, Yen legt zu

Juni 02, 2023 13:32

Das japanische Finanzministerium kündigte an, dass Beamte des Ministeriums mit Mitgliedern der Bank of Japan (BoJ) und der Financial Services Agency zusammenkommen werden, um die internationalen Finanzmärkte zu erörtern. Medienquellen zufolge könnte das Briefing nach der Sitzung einige Warnungen vor spekulativen Bewegungen gegen den japanischen Yen enthalten.

Es ist anzumerken, dass die japanische Währung an Wert gewann, als das bevorstehende Treffen in den Finanznachrichten Schlagzeilen machte. Der japanische Yen pendelt seit Freitag um ein Sechsmonatstief.

Der Gouverneur der BoJ, Kazuo Ueda, bekräftigte, dass die Zentralbank "die lockere Geldpolitik geduldig beibehalten wird, da es noch ein weiter Weg bis zu einer stabilen Inflation von 2 % ist". Ueda wies auch darauf hin, dass die BoJ ihre Anleihekäufe fortsetzen werde.

IWF: US-Wirtschaft wird 2023 um 1,7% wachsen

Einem vom IWF veröffentlichten Bericht zufolge wird die US-Wirtschaft im Jahr 2023 voraussichtlich um 1,7 % und im Jahr 2024 um 1,0 % wachsen. Die Ökonomen des IWF gehen davon aus, dass die Inflation trotz des erwarteten Rückgangs der Verbraucherpreise in diesem Jahr bis zum nächsten Jahr über dem Zielwert der Fed von 2 % liegen wird.

Die geschäftsführende Direktorin des IWF, Kristalina Georgieva, sagte: "Die Inflation bleibt hartnäckig hoch, der PCE sagt uns, dass die Arbeit noch nicht ganz getan ist... Offen gesagt, wir müssen die Daten weiter verfolgen und sehen, wie viel es braucht, um die Inflation auf das Zielniveau zu bringen." Der IWF-Chef warnte, dass "die nicht realisierten Verluste aus den Beständen an Wertpapieren mit langer Laufzeit sowohl bei Banken als auch bei Nichtbanken zunehmen würden und die Kosten für neue Finanzierungen sowohl für private Haushalte als auch für Unternehmen unbeherrschbar werden könnten. Eine solche Verschärfung der finanziellen Bedingungen könnte einen Anstieg der Insolvenzen auslösen [und] die Kreditqualität verschlechtern."

Credit Suisse aktualisiert ihre BoE-Zinsprognose

Da die Inflation im Vereinigten Königreich im Vormonat unerwartet angestiegen ist, haben die Ökonomen der Credit Suisse ihre Prognose für den Leitzins der Bank of England (BoE) überprüft und aktualisiert. In einer Mitteilung an die Anleger schrieben sie: "Wir haben unsere Prognose für den Leitzins der BoE von 4,75 % auf 5,0 % erhöht. Wir erwarten nun zwei weitere Zinserhöhungen der BoE um 25 Basispunkte (im Juni und August), verglichen mit einer zuvor, und keine Zinssenkungen im Jahr 2023. Dies ist auf die positive Überraschung bei der britischen Inflation zurückzuführen".

Die Analysten der Credit Suisse sagten auch: "Wir erwarten jedoch, dass die BoE die Zinsen weniger stark anheben wird als der Markt (der den Höchststand bei 5,4 % sieht). Wir gehen davon aus, dass die Gesamtinflation weiter sinken wird und dass sich die Stärke der Kerninflation in den kommenden Jahren teilweise umkehren wird. Wir rechnen auch mit einer leichten Rezession, die es der BoE erlauben sollte, im August eine Pause einzulegen.

Bank of America: Fed-Zinserhöhung im Juni wahrscheinlich eine knappe Entscheidung

Analysten der Bank of America sind der Meinung, dass eine Zinserhöhung im Juni für die Fed sehr knapp ausfallen könnte. In der BoA-Notiz heißt es, dass "drei Bedingungen für eine Zinserhöhung der Fed erfüllt sein müssen. Erstens die Veröffentlichung starker Wirtschaftsdaten, zweitens starke Wirtschaftsdatenberichte und drittens eine gedämpfte Belastung der regionalen Banken".

Nach Ansicht der Marktanalysten ist die Inflation nach wie vor zu hartnäckig, als dass sich die Fed zu einer längeren Pause bei den Zinserhöhungen verpflichten könnte, und fügte hinzu, dass die Möglichkeit einer Zinserhöhung im Juli immer noch im Raum stünde, falls die US-Notenbank beschließen sollte, auf eine Zinserhöhung im Juni zu verzichten.

Nomura's Ausblick für EZB- und BoE-Zinsen

Die Ökonomen von Nomura weisen in einem Bericht darauf hin, dass die Vorstände der Europäischen Zentralbank (EZB) und der BoE in den letzten Monaten bei der Anpassung ihrer Geldpolitik stärker von den Daten abhängig geworden sind.

Sie stellen fest: "Schwächere Daten und die jüngsten weniger aggressiven Kommentare führten dazu, dass die EZB im Mai umschwenkte, und wir erwarten zwei weitere Zinserhöhungen um 25 Basispunkte auf einen Höchststand von 3,75 % im Juli. Nach den jüngsten Inflationsdaten haben wir unsere Einschätzung geändert und gehen nun davon aus, dass die BoE die Zinsen auf jeder der nächsten drei Sitzungen um 25 Basispunkte anheben wird. Wir prognostizieren daher einen Spitzenwert von 3,75 % für die EZB und 5,25 % für die BoE. Wir gehen davon aus, dass beide Zentralbanken die Zinssätze etwas mehr als ein Jahr nach der letzten Anhebung senken (auf 2,75 % für die EZB und 4 % für die BoE)."

Interessiert Sie der Handel mit makroökonomischen Nachrichten? Erfahren Sie in unseren kostenlosen Webinaren, wie dieser Ansatz funktioniert. Treffen und interagieren Sie mit erfahrenen Händlern. Sehen Sie sich Live-Handelssitzungen an und lernen Sie von ihnen.

Kostenlose Trading-Webinare Nehmen Sie an Live Webinaren mit Trading-Experten teil KOSTENLOSE ANMELDUNG

Dieses Material beinhaltet keine und sollte nicht als Investmentberatung, Investmentempfehlung, Angebot oder Werbung für jegliche Art von Transaktion mit Finanzinstrumenten aufgefasst werden. Bitte seien Sie sich bewusst, dass Artikel wie dieser keine verlässlichen Voraussagen für gegenwärtige oder zukünftige Entwicklungen darstellen, da sich die Umstände jederzeit ändern können. Bevor Sie irgendeine Art von Investment tätigen, sollten Sie einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, um sicherzustellen, dass Sie die vorhandenen Risiken richtig verstehen und einschätzen können.