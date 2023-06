Märkte konzentrieren sich auf US-NFP-Bericht, schwache chinesische PMI-Daten

Juni 02, 2023 15:41

Der Bericht über die US-Beschäftigtenzahlen für den Monat Mai, der am Freitag vom Bureau of Labour Statistics (BLS) veröffentlicht werden soll, wird einer der wichtigsten Datenberichte für den Rest dieser Woche sein. Da die NFP-Erhebung vom Vorstand der US-Notenbank berücksichtigt wird, werden die Ökonomen abwarten, ob die endgültige Zahl mit den Prognosen übereinstimmen wird.

Einem Bericht des Nationalen Instituts für Statistik und Wirtschaftsstudien (INSEE) zufolge ist die Gesamtinflation in Frankreich im Mai auf 6 % im Jahresvergleich gesunken. Der französische Finanzminister Bruno Le Maire stellte fest, dass "die Inflation zurückgeht, und zwar ziemlich stark", und fügte hinzu, dass die Wirtschaft des Landes im Jahr 2023 voraussichtlich um 1,0 % wachsen wird.

Am Donnerstag wird Eurostat vorläufige Daten zur Gesamt- und Kerninflation in der Eurozone veröffentlichen.

US Nonfarm Payrolls Mai 2023 Bericht

Der US-Arbeitsmarktbericht für den Monat Mai wird voraussichtlich am Freitag die Aufmerksamkeit der Anleger und Händler auf sich ziehen. Marktanalysten gehen davon aus, dass die US-Wirtschaft im letzten Monat des Frühjahrs 180.000 neue Arbeitsplätze geschaffen hat. Es sei darauf hingewiesen, dass der Arbeitsmarktbericht für April 253.000 neue Arbeitsplätze auswies und damit die Erwartungen von 179.000 bei weitem übertraf.

Insgesamt hat sich der Stellenzuwachs in den letzten Monaten weiter abgeschwächt, begleitet von einem Rückgang des Lohnwachstums. Es wird erwartet, dass ein weiterer Bericht einen leichten Anstieg der Arbeitslosigkeit aufzeigen wird, die im Mai bei 3,5 % lag.

Die Ökonomen der MUFG Bank gehen davon aus, dass ein starker Arbeitsmarktbericht am Freitag den US-Dollar stützen könnte. In ihrem Bericht erwähnen sie, dass "unter der Annahme, dass die US-Politiker das Abkommen nicht überraschend ablehnen, die Aufmerksamkeit der Märkte in der kommenden Woche wieder auf die Gesundheit des US-Arbeitsmarktes gelenkt werden sollte, einschließlich der Veröffentlichung des NFP-Berichts am Freitag. Der US-Zinsmarkt ist dazu übergegangen, die Wahrscheinlichkeit einer weiteren Zinserhöhung der Fed um 25 Basispunkte auf der FOMC-Sitzung im nächsten Monat einzupreisen, was inzwischen als wahrscheinlicher als unwahrscheinlich angesehen wird. Ein weiterer positiver Beschäftigungsbericht in dieser Woche würde diese Erwartungen noch verstärken und einen stärkeren USD in nächster Zeit begünstigen."

Vorläufige VPI-Daten für die Eurozone

Am Donnerstag wird Eurostat vorläufige Daten über den harmonisierten Verbraucherpreisindex der Eurozone für Mai veröffentlichen. Einige Marktexperten vermuten, dass die Gesamtinflation auf Jahresbasis auf 6,3 % fallen könnte. Sollte sich dies bestätigen, wäre die Zahl um 0,7 % niedriger als im April. Es wird erwartet, dass die Kernverbraucherpreise ebenfalls auf 5,5 % sinken werden.

Die Analysten von Moody's erklärten in ihrem Bericht, dass "es auch einen leichten negativen Effekt aus dem Lebensmittelsegment geben sollte, da der Kostendruck allmählich nachlässt. Wir erwarten jedoch eine unveränderte jährliche Kerninflation von 5,6 %, da ein Anstieg der Dienstleistungsinflation einen Rückgang der Kerninflation bei Waren ausgleicht".

Chinesische PMIs im Mai

Das National Bureau of Statistics (NBS) veröffentlichte seinen PMI-Bericht für das verarbeitende Gewerbe für den Monat Mai, aus dem hervorging, dass der PMI auf ein Fünfmonatstief von 48,8 fiel, was darauf hindeutet, dass die Aktivität in den Fabriken schneller schrumpfte als erwartet. Der PMI für das nicht-verarbeitende Gewerbe fiel auf 54,5 von 56,4.

Die Wirtschaftsexperten der Citi schrieben in einem Bericht: "Unzureichende Nachfrage könnte jetzt die Hauptsorge sein, und dafür gibt es sowohl konjunkturelle als auch strukturelle Gründe. Der anfängliche Schub für den Dienstleistungssektor durch die Wiedereröffnung könnte nachlassen".

HSBC-Analysten erklärten gegenüber CNBC-Reportern, dass die Kombination aus schwacher Arbeits- und Güternachfrage die chinesische Zentralbank zum Handeln zwingen könnte.

Sie merkten an, dass "wir die Dinge so sehen, dass China etwas mehr fiskalische Anreize und auch etwas mehr gezielte Lockerung einsetzen muss. Letztendlich ist die Arbeitslosigkeit, vor allem in der Jugend, zu hoch, und sie muss gesenkt werden, um ihre Wachstumsziele zu erreichen.

Australische monatliche Inflationsrate steigt im April

Aus einer Reihe von Daten, die vom Australian Bureau of Statistics (ABS) veröffentlicht wurden, geht hervor, dass die monatliche Gesamtinflation in Australien im April stärker als erwartet gestiegen ist und auf Jahresbasis 6,8 % betrug. Dem Bericht zufolge wurden die stärksten Preissteigerungen bei Wohnungen, Nahrungsmitteln und Getränken sowie im Verkehr verzeichnet.

Einige Marktanalysten merkten an, dass der vierteljährliche VPI-Inflationsbericht bei der Überprüfung der australischen Wirtschaftsbedingungen zwar mehr Aufmerksamkeit auf sich zieht, der Anstieg der Verbraucherpreise aber keine gute Nachricht für die Reserve Bank of Australia ist.

