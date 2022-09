GBP sinkt auf Rekordtief gegenüber dem USD

September 26, 2022 17:15

Das Britische Pfund stürzte am Montagmorgen im asiatischen Handel um 4,7% auf ein Allzeittief gegenüber dem US-Dollar.

Während der Kurssturz wahrscheinlich durch die geringen Handelsvolumina des Währungspaares in diesen Stunden verschärft wurde - was zu einer erhöhten Volatilität führen kann -, spiegelt die Entwicklung hauptsächlich die Reaktion des Marktes auf die vom neuen britischen Schatzkanzler Kwasi Kwarteng angekündigten Maßnahmen wider.

Am Freitag kündigte Kwarteng das größte Steuersenkungspaket im Vereinigten Königreich seit den 1980er Jahren an, das durch eine drastische Erhöhung der Staatsverschuldung finanziert werden soll - und das zu einer Zeit, in der die Schulden des Vereinigten Königreichs bereits hoch sind.

Die Ankündigung erfolgt kurz nachdem dieselbe Regierung Pläne für Ausgaben in Höhe von schätzungsweise 150 Milliarden Pfund vorgestellt hat, um die Verbraucher vor den steigenden Energiepreisen zu schützen.

Diese Pläne haben das Vertrauen in das britische Pfund erschüttert, da die Bedenken hinsichtlich der Tragfähigkeit der britischen Staatsverschuldung und der Bereitschaft ausländischer Investoren, diese zu finanzieren, zunehmen. Darüber hinaus drohen die Pläne auch die Bemühungen der Bank of England, die Inflation unter Kontrolle zu bringen, zu untergraben.

In den letzten Monaten haben die Zentralbanken in aller Welt die Zinssätze erhöht, um die Inflation zu senken. Theoretisch steuern Zinserhöhungen die Inflation, indem sie gleichzeitig das verfügbare Einkommen der Verbraucher verringern und den Anreiz zum Sparen erhöhen - beides führt zu einer geringeren Nachfrage, was wiederum den Aufwärtsdruck auf die Preise verringert.

Andererseits wird allgemein angenommen, dass Steuersenkungen die Inflation anheizen, da sie das verfügbare Einkommen erhöhen und somit die Nachfrage ankurbeln, was wiederum den Aufwärtsdruck auf die Preise verstärkt.

Der Kursverfall des Pfunds verstärkt die Inflationssorgen der Bank of England, da er automatisch die Kosten für alle Importe ins Land erhöht.

In der vergangenen Woche hat die BoE die Zinssätze um 50 Basispunkte angehoben, aber heute Morgen wird spekuliert, dass die BoE eine Dringlichkeitssitzung einberufen könnte, um das Pfund zu stabilisieren.

Natürlich muss darauf hingewiesen werden, dass viele Währungen in den letzten Sitzungen einen Ausverkauf gegenüber dem USD erlebten, nachdem die Federal Reserve in der vergangenen Woche eine Zinserhöhung um 75 Basispunkte beschlossen hatte. Doch auch das GBP verzeichnete heute früh ähnliche Kursverluste gegenüber dem Euro.

Während das GBP einen Teil seines verlorenen Bodens zurückgewonnen hat, sollten sich diejenigen, die mit GBP-Paarungen handeln, auf anhaltende Volatilität im Laufe der Sitzung einstellen, da die Märkte weiterhin auf diese Nachricht reagieren.

Dargestellt: Admirals MetaTrader 5 – GBPUSD H1 Chart, Zeitrahmen: 16. September 2022 bis 26. September 2022, erstellt am 26. September 2022. Vergangene Ergebnisse sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Kursentwicklungen.

Dargestellt: Admirals MetaTrader 5 – GBPUSD Wochenchart, Zeitrahmen: 3. April 2016 bis 26. September 2022, erstellt am 26. September 2022. Vergangene Ergebnisse sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Kursentwicklungen.

