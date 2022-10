GBP sieht sich inmitten neuer Inflationsdaten dem Schwergewicht USD gegenüber

Oktober 19, 2022 13:59

Angesichts der heute Morgen veröffentlichten neuen Inflationsdaten sieht sich das GBP mit dem Schwergewicht USD konfrontiert.

Da sich der US-Dollar auf dem höchsten Stand seit 2000 befindet, hat die Währung den Inflationsdruck in den meisten Ländern verstärkt.

Seit Anfang 2022 hat der USD aufgrund der Zinserhöhungen in den USA gegenüber dem Yen um 22 Prozent und gegenüber dem EUR um 13 Prozent aufgewertet, so der Internationale Währungsfond (IWF). Laut dem IWF erhöht sich die Inflationsrate um etwa 1 Prozent je 10 Prozent, um die der USD gegenüber einer Währung ansteigt. Dies ist darauf zurückzuführen, dass 40 Prozent des Welthandels in US-Dollar abgewickelt werden und etwa 50 Prozent aller grenzüberschreitenden Kredite und globalen Schuldtitel auf US-Dollar lauten.

Das GBP bildet hier keine Ausnahme und verzeichnet seit Anfang des Jahres einen Abwärtstrend gegenüber dem USD. Wir können die Zukunft zwar nicht vorhersagen, aber wenn die Inflation in den USA und im Vereinigten Königreich auf hohem Niveau bleibt, werden die Währungen wahrscheinlich weiterhin Teil der Dynamik der Zinsunterschiede sein.

Auf Jahresbasis stieg die Inflation im Vereinigten Königreich im September auf 10,1 Prozent, verglichen mit 9,9 Prozent zuvor, und war damit etwas höher als erwartet.

Die Bank of Canada wird im Laufe des heutigen Tages eine Aktualisierung der Inflationsrate veröffentlichen. Es wird erwartet, dass die Kerninflation von 5,8 Prozent im September 2021 auf 5,6 Prozent im September 2022 gesunken ist. Etwaige Überraschungen nach oben oder unten könnten die CAD-Währungspaare bewegen.

Am Donnerstag, den 20. Oktober, werden die australischen Arbeitsmarktdaten veröffentlicht. Es wird erwartet, dass die Zahl der Beschäftigten von 33,5K im August auf 25K im September gesunken ist. Der australische Arbeitsmarkt ist so angespannt, dass die Industrie des Landes den Druck spürt und nach Möglichkeiten sucht, Arbeitskräfte aus dem Ausland anzuwerben.

Ebenfalls am Donnerstag wird erwartet, dass sich der Gfk-Verbrauchervertrauensindex für Oktober im Vereinigten Königreich von minus 49 auf minus 52 verschlechtert hat. Sollten die Ergebnisse unerwartet ausfallen, könnten sich die GBP-Währungspaare bewegen.

Zu den wirtschaftlichen Ereignissen dieser Woche mit roter Flagge gehören die japanischen Inflationsdaten für September. Die Inflationsrate, die im September 2021 noch bei 3 Prozent lag, dürfte in diesem Jahr auf Jahresbasis auf 3,2 Prozent gestiegen sein. Die Kerninflation wird für September dieses Jahres bei 3 Prozent gesehen, verglichen mit 2,8 Prozent im gleichen Monat des letzten Jahres.

Dieses Material beinhaltet keine und sollte nicht als Investmentberatung, Investmentempfehlung, Angebot oder Werbung für jegliche Art von Transaktion mit Finanzinstrumenten aufgefasst werden. Bitte seien Sie sich bewusst, dass Artikel wie dieser keine verlässlichen Voraussagen für gegenwärtige oder zukünftige Entwicklungen darstellen, da sich die Umstände jederzeit ändern können. Bevor Sie irgendeine Art von Investment tätigen, sollten Sie einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, um sicherzustellen, dass Sie die vorhandenen Risiken richtig verstehen und einschätzen können.