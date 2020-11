Unsere Tageseinschätzung zum Dax 18.11.2020 - Zeitpunkt des Updates 08:15 Uhr

Rückblick:

Der Dax ist gestern morgen bei 13.114 Punkten in den vorbörslichen Handel. Mit Aufnahme des Xetra Handels ging es zunächst abwärts. Der Index konnte sich im Nachgang nur leicht erholen und kam nicht wesentlich über die 13.100 Punkte Marke hinaus. Am späten Nachmittag kam es dann zu einem erneuten scharfen Rücksetzer an die 13.050 Punkte. Die Bullen schafften es aber, den Dax bis zum Xetra Schluss wieder über die 13.100 Punkte zu schieben. Nachbörslich ging es dann weiter aufwärts. Der Dax ging bei 13.143 Punkten aus dem Tageshandel. Die Range gestern war wieder ausgesprochen klein.

Wir hatten auf der Oberseite damit gerechnet, dass der Dax mit dem Überschreiten der 13.151/53 Punkte weiter an unser nächstes Anlaufziel bei 13.164/66 Punkten gehen könnte. Diese Bewegung hat sich eingestellt, das Anlaufziel wurde erreicht und knapp überschritten, das Setup hat damit nicht optimal gegriffen. Die Rücksetzer gingen mit dem Unterschreiten der 13.061/59 Punkte nicht ganz an unser nächstes Anlaufziel bei 13.048/46 Punkten.

TH: 13.169 (Vortag: 13.281) TT: 13.050 (Vortag: 13.077) Range: 119 Punkte (Vortag: 204 Punkte) Xetra Schluss: 13.133 Punkte (Vortag: 13.139 Punkte)

Abgleich der Range: (erwartet/Ist) Hoch: 13.164 / 13.169 Tief: 13.010 / 13.050

Chartcheck - Betrachtung im 4h Chart

Der Dax konnte sich vorgestern zwar über die SMA20 (aktuell bei 13.114 Punkten) schieben, ist gestern aber nicht von dieser Linie weggekommen. Im Frühhandel ging es wieder unter diese Linie. Damit tritt der Dax seit einigen Tagen mehr oder weniger auf der Stelle. Die Bullen müssen jetzt dafür sorgen, dass es wieder über die SMA20 geht und der Dax sich auch darüber etablieren kann. Sollte dies geschafft werden, wäre der Weg an die 13.300/30 und dann an die 13.495 Punkte frei.

Rücksetzer könnten heute bis an die SMA50 (aktuell bei 13.021 Punkten) gehen. Kommt es hier zu keinen Erholungen, bzw. wird diese Linie mit Momentum angelaufen, so könnte es auch weiter abwärts gehen. Sollte sich der Dax unter der SMA50 etablieren, so könnten weitere Rücksetzer übergeordnet bis an die SMA200 (aktuell bei 12.646 Punkten) gehen.

Betrachtung im Daily:

Im Daily ist zu sehen, dass der Dax sich wieder über die SMA50 (aktuell bei 12.735 Punkten) schieben konnte und auch etablieren konnte. Damit haben die Bullen jetzt nach wie vor die Chance den Dax übergeordnet weiter nach Norden zu schieben. Das Anlaufziel könnte übergeordnet das GAP bei 13.495 Punkten sein. Rücksetzer könnten übergeordnet bis in den Bereich der SMA50 gehen.

Einschätzung kurzfristiges Chartbild: neutral Einschätzung übergeordnetes Chartbild: bullisch

+++++Anzeige+++++

Ausblick für heute:

Der Dax ist heute morgen bei 13.082 Punkten in den vorbörslichen Handel gestartet. Damit notiert der Dax 32 Punkte unter der ersten vorbörslichen Notierung gestern morgen und 61 Punkte unter dem Tagesschluss gestern Abend.

Kann sich der Dax über der 13.080 Punkte Marke halten, so könnte er versuchen unsere Anlaufziele bei 13.091/93, bei 13.107/09 und dann bei 13.114/16 Punkte zu erreichen. Kann sich der Dax über die 13.114/20 Punkte schieben, so könnte es hier schwer werden weiter zu kommen. Wird das Level mit Dynamik und mit Momentum angelaufen, so könnte es aber auch direkt weiter an unsere nächsten Anlaufziele bei 13.121/23, bei 13.130/32, bei 13.138/40, bei 13.151/53, bei 13.164/66, bei 13.180/82 und dann bei 13.194/96 Punkten gehen. Kommt es hier zu keinen Rücksetzern, so wären unsere nächsten Anlaufziele bei 13.205/07, bei 13.213/15, bei 13.223/25, bei 13.233/35, bei 13.248/50, bei 13.265/67, bei 13.281/83, bei 13.295/37, bei 13.305/07, bei 13.315/17 und dann bei 13.330/32 Punkten zu finden. Geht es über die 13.330/32 Punkte, so könnten die Bullen versuchen unsere Anlaufziele bei 13.342/44, bei 13.251/53, bei 13.265/67, bei 13.375/77, bei 13.389/91, bei 13.404/06 und dann bei 13.412/14 Punkten zu erreichen.

Rutscht der Dax unter die 13.080 Punkte, so könnte er zunächst unsere Anlaufziele bei 13.070/68, bei 13.061/59, bei 13.049/47, bei 13.035/33 und dann bei 13.023/21 anlaufen. Kommte es im Bereich der 13.023/21 Punkte zu keinen Erholungen, so könnte sich die Abwärtsbewegung weiter fortsetzen. Unsere Anlaufziele wären dann bei 13.010/08, bei 13.002/00, bei 12.988/86, bei 12.976/74, bei 12.962/60, bei 12.948/46, bei 12.936/34, bei 12.923/21 bzw. bei 12.911/09 Punkten zu finden. Unter der 12.911/09 wären die 12.898/96, die 12.879/77, die 12.965/63, die 12.849/47, die 12.868/36, die 12.825/23 und dann die 12.815/13 Punkte unsere nächsten Anlaufziele.

DAX-Widerstände: 13.116/76.....13.207/24/58/72/99.....13.324/50....13.400....13.500

DAX-Unterstützungen: 13.065/28....12.996/63/10....12.881/38/10....12.728

Wir rechnen heute mit einem seitwärts / abwärts gerichteten Markt

Diese Einschätzung ist immer in Bezug auf die Vorbörse zu sehen.

13.115 Punkte (13.166 Punkte) bis 13.022 Punkte (12.863 Punkte) ist die heute von uns erwartete Tagesrange.