RBA zvyšuje sazby, zaměřte se na Powellův projev ve Fedu

Březen 07, 2023 13:09

Australská centrální banka (RBA) zvýšila úrokové sazby, jak předpovídali ekonomové. Z vyjádření po zasedání však vyplynulo, že bankovní rada by mohla změnit svou strategii ohledně zvyšování sazeb. Investoři a obchodníci se budou soustředit na pololetní projev Jeroma Powella před senátním bankovním výborem.

RBA zvyšuje základní úrokovou sazbu o 0,25 %

RBA v souladu s očekáváním analytiků zvýšila svou základní úrokovou sazbu o 25 bazických bodů. Sazba nyní činí 3,60 %, což je 11leté maximum. Rada guvernérů RBA ve svém prohlášení po zasedání uvedla, že "rada očekává, že bude nutné další zpřísnění měnové politiky, aby se inflace vrátila k cíli a aby toto období vysoké inflace bylo pouze dočasné".

Ekonomové zmínili, že bankovní rada RBA upustila od únorové zmínky o několikanásobném nadcházejícím zvýšení sazeb. Australský dolar vůči ostatním měnám ztratil, protože obchodníci se domnívají, že by to mohlo naznačovat změnu politiky RBA.

Předseda Fedu bude svědčit před Senátem

Předseda Fedu Jerome Powell bude vypovídat před bankovním výborem Senátu. Očekává se, že Powell sdělí své postřehy ohledně budoucí měnové politiky centrální banky. Pololetní zpráva o měnové politice pro americké zákonodárce může poskytnout více informací k otázce zvyšování úrokových sazeb v následujících měsících.

Prezidentka Federální rezervní banky v San Francisku Mary Dalyová novinářům řekla, že další zvyšování úrokových sazeb bude možné, pokud budou údaje o inflaci a trhu práce nadále teplejší, než se očekávalo. "Pokud se dynamika v ekonomice opět zrychlí a inflace se vymaní ze svého dezinflačního trendu a přejde do období zrychlující se inflace, pak jsem připravena udělat více, pokud jde o úroveň úrokových sazeb, která bude nezbytná k tomu, abychom skutečně dosáhli cenové stability," poznamenala.

Čínský obchodní výsledek překonal očekávání

Údaje zveřejněné čínskou Generální celní správou ukázaly, že celkový obchodní přebytek Číny dosáhl v lednu a únoru 116,88 miliardy USD oproti 78,01 miliardy USD vykázaným v prosinci.

Vývoz meziročně poklesl o 6,8 %, zatímco dovoz se meziročně snížil o 10,2 %. Odcházející premiér Li Keqiang uvedl, že objem obchodu se zbožím v roce 2022 překonal očekávání.

Zveřejnění zprávy o HDP eurozóny za 4. čtvrtletí 2022

Hospodářský růst eurozóny ve čtvrtém čtvrtletí roku 2022 bude tématem nadcházející zprávy Eurostatu. Ekonomové předpokládají růst o 0,1 % na čtvrtletní bázi a 1,9 % na meziroční bázi.

Na eurozónu nadále doléhá vysoká inflace a zpřísňování měnové politiky ECB. Zpráva agentury Reuters poznamenala, že šéfka ECB Christine Lagardeová uvedla: "Základní inflace v eurozóně zůstane v nejbližší době vysoká, takže zvýšení úrokových sazeb Evropské centrální banky (ECB) o 50 bazických bodů ještě tento měsíc je stále jistější." Lagardeová dodala, že ekonomika eurozóny se drží lépe, než se obávala, a produkce by měla v závěrečném čtvrtletí roku 2022 zrychlit z téměř stagnace.

Maloobchodní tržby v eurozóně v lednu klesly více, než se očekávalo

V pondělí zveřejněná zpráva Eurostatu ukázala, že maloobchodní tržby v eurozóně v prvním měsíci roku klesly více, než se očekávalo. V meziročním srovnání se tržby snížily o 2,3 %, což je o 0,4 % více, než předpokládali analytici. Meziměsíčně maloobchodní tržby vzrostly o 0,3 % namísto 1,0 %, které očekávali odborníci na trhu.

Analytici ING ve své zprávě napsali, že "vzhledem ke slabosti čtvrtého čtvrtletí a průzkumům, které v poslední době chyběly, je výkonnost na začátku roku zahalena nejistotou. Proto je těžké získat přesný pohled na to, kam ekonomika v krátkodobém horizontu směřuje, ale pokud dnešní zveřejnění maloobchodních tržeb něco naznačuje, zatím to nevypadá, že by se ekonomika začala zvedat."

