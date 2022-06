Medvědí nálada na akciových trzích před rozhodnutím Federálního rezervního systému o úrokových sazbách

Červen 14, 2022 11:24

Před rozhodnutím Federálního rezervního systému o úrokových sazbách, které se uskuteční 15. června, se na světových akciových trzích objevily medvědí nálady pramenící z obav z recese.

Index S&P se ocitl v teritoriu medvědího trhu, což na začátku obchodního týdne vyvolalo výprodej na asijských akciových trzích. Na americké akcie působil inflační vliv poté, co údaje o spotřebitelských cenách v USA za květen dosáhly nového 40letého maxima 8,6 %.

Vzhledem k jestřábí rétorice Fedu investoři a obchodníci přirozeně dospěli k závěru, že Federální rezervní systém pravděpodobně zvýší svou orientační klíčovou úrokovou sazbu minimálně o 0,5 % s možností zvýšení o 0,75 %. Zpřísnění měnové politiky by sice pomohlo kontrolovat inflaci, ale pravděpodobně by znamenalo zdražení úvěrů pro podniky a domácnosti a zároveň snížení spotřebitelských výdajů. Vyšší úrokové sazby na pozadí slabších ekonomických podmínek by také mohly vést k riziku nesplácení úvěrů.

Americký dolar vzrostl díky sentimentu bezpečného přístavu, zatímco inverzně korelované spotové ceny zlata se dostaly pod tlak na pokles. Přes všechny řeči o recesi v USA zahrnuje druhá strana mince rostoucích úrokových sazeb možnost lepších výnosů na trzích dluhopisů a úspor.

Velká Británie dnes zveřejnila nejnovější údaje o zaměstnanosti na pozadí složitých ekonomických podmínek. Míra nezaměstnanosti ILO za tři měsíce končící dubnem dosáhla 3,8 % oproti předchozímu výsledku 3,7 %. Vysoké životní náklady a rostoucí úrokové sazby mohou podkopat investice do britského trhu práce v době, kdy je zotavení z dopadů COVID-19 životně důležité.

Z dalších obchodních zpráv je dnes zveřejněna německá zpráva o indexu ekonomického sentimentu ZEW. Očekává se, že index bude na úrovni minus 27,5 oproti předchozímu výsledku minus 34,3. Lepší než očekávaná zpráva může euro podpořit, ale pokud budou skutečné výsledky horší než očekávané, mohlo by se euro dostat pod větší tlak.

A konečně, dnešní zpráva o indexu cen výrobců v USA (PPI) by mohla udávat tón pro USD. Očekává se, že v květnu vzroste na 0,8 % oproti dubnovým 0,5 %. Zpráva je vzhledem k inflační situaci v největší světové ekonomice sledována pozorněji než obvykle.

Index cen výrobců (PPI) je hlavním ukazatelem velkoobchodní inflace cen placených výrobcům a poskytovatelům služeb. Slovo "předstihový" v tomto smyslu neznamená důležitý, ale to, že nám tento ukazatel může říci, jakým směrem se inflace ubírá. Předstihové ukazatele lze interpretovat pro pravděpodobné budoucí dopady a zpožděné ukazatele jsou interpretovány jako současné dopady.

