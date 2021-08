Novozélandský dolar vůči americkému dolaru nadále oslabuje. Bude tento trend pokračovat?

Srpen 02, 2021 15:34

Slabost americké ekonomiky zvyšuje tlak na její hlavní referenční měny, jako je novozélandský dolar.

Minulý čtvrtek byly zveřejněny dvě negativní zprávy, které oslabily americký dolar. Jednalo se o zprávy o počtu žádostí o podporu v nezaměstnanosti, který byl o 5 % vyšší, než očekával trh, a o HDP za druhé čtvrtletí, který zůstal na úrovni 6,5 % oproti prognóze 8,5 %.

Kromě toho zhoršující se situace s koronavirem v zemi přitahuje negativní sentiment vůči USD a snižuje potenciál pro oživení země.

To kontrastuje se situací na Novém Zélandu, který je sice prakticky bez koronaviru, ale přísná bezpečnostní opatření pro vstup cestujících a zboží do země ovlivňují jeho zásadní význam.

Všechna pozornost se upírá k čtvrtletní zprávě o vývoji zaměstnanosti na Novém Zélandu, která bude zveřejněna příští středu 4. srpna.

Tato zpráva by mohla zvýšit tlak na novozélandskou centrální banku (Reserve Bank of New Zealand - RBNZ), aby provedla případné zvýšení úrokových sazeb, které někteří analytici očekávali při jejím posledním oznámení v polovině července.

Zdroj: Admiral Markets Rozsah dat: od 18. prosince 2020 do 2. srpna 2021, provedeno 2. srpna 2021 v 9:30 SEČ. Upozornění: Minulá výkonnost není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků.

Na výše uvedeném denním grafu NZD/USD je jasně vidět, že od konce února tento měnový pár vytvořil klesající trojúhelník s klesajícím trendem.

Tento obrazec se vyznačuje tím, že jak support, tak rezistence této figury označují stále nižší úrovně. Pokles rezistence je však vyšší než pokles supportu, přičemž obě referenční úrovně mají tendenci se sbližovat.

Od 18. června se pár nachází velmi blízko úrovně podpory a nedaří se mu obnovit pozice. V tento den posloužilo přeprodání zaznamenané v ukazateli RSI obchodníkům jako reference k uzavření prodejních pozic.

Následovaly silné prodeje, kterým se dokonce podařilo tento support dočasně prolomit, avšak s rychlým návratem k původní hodnotě.

V současné době pár hledá nový směr, a tak by bylo zajímavé sledovat support tohoto vzorce nacházející se poblíž 0,691 USD za novozélandský dolar.

Pokud se mu podaří nad touto úrovní několik dní udržet, je možné, že kupci znovu vstoupí do páru a budou hledat vrchol tohoto medvědího vzorce, který se nachází poblíž 0,715 USD za novozélandský dolar.

