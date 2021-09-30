بينما يرتفع التضخم بقوة في إسبانيا، تستمر بيانات الاقتصاد الكلي في الصين واليابان بإظهار التباطؤ

تشرين الأول 01, 2021 01:50

خلال جلستي الأمس واليوم، كانت المفكرة الإقتصادية مليئة بالأخبار المهمة التي استمرت في تأكيد المشكلات التي لاحظناها خلال الأسابيع القليلة الماضية. وهي الزيادة في التضخم والتباطؤ الاقتصادي الناجمين من بين أمور أخرى تتسببها أزمة الطاقة وعواقب الوباء.

كما ذكرنا في تحليل الأمس، كان السوق ينتظر نتيجة المفاوضات بين الديمقراطيين والجمهوريين في الولايات المتحدة بشأن رفع سقف الديون لتجنب التخلف عن سدادها. وعلى الرغم من تعليق بعض وسائل الإعلام على صعوبة الوصول إلى هذا الاتفاق، إلا أن الواقع هو أن مجلس النواب الأمريكي يتمتع بأغلبية ديمقراطية، لذلك لم تكن هناك نتيجة أخرى متوقعة. وبالنظر بشكل خاص حول مستقبل تنفيذ هذه الاتفاقية، فإن عدم تحقيقها سيعرض عملية الانتعاش الاقتصادي للخطر. وعلى الرغم من ذلك، حصلت المبادرة على 212 صوتاً ضد عدم الاتفاق.

فيما يتعلق بالبيانات الكلية، علمنا خلال جلسة الأمس أن أرقام التضخم الأولية في إسبانيا كانت أعلى بكثير من توقعات السوق عند مستوى الـ 4٪، مسجة أعلى مستوى لم نشهده منذ 13 عاماً. هذا الارتفاع الحاد في التضخم هو نتيجة واضحة للزيادة الحادة في تكاليف الطاقة، وكما علقنا في تحليل يوم الثلاثاء الماضي، فإن أزمة الطاقة هذه قد تكون البجعة السوداء التي تتسبب بتراجع السوق، لذلك علينا أن نكون منتبهين جداً لتطورات أزمة الطاقة.

خلال جلسة اليوم، شهدنا صدور العديد من البيانات الكلية الهامة من آسيا وأوروبا. إذا ركزنا على منطقة اليورو، يمكننا أن نرى كيف كان معدل البطالة الألماني أسوأ من المتوقع عند 5.5٪ مقابل 5.4٪ المتوقع. في المملكة المتحدة، نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.5٪ خلال الربع الثاني، أي 0.7٪ أكثر مما كان متوقعاً، مما أدى إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي على أساس سنوي عند مستوى الـ 23.6٪.

إذا ركزنا على الاسواق الاسيوية، يجب أن ننظر إلى البيانات الصينية واليابانية، وخاصة إلى بيانات مؤشر مديري المشتريات الصناعي الصيني ومؤشر الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة اليابانية.

للشهر الثالث على التوالي، لم تكن بيانات مؤشر مديري المشتريات الصناعي الصيني أسوأ من بيانات الشهر السابق فحسب، بل كانت أسوأ أيضاً من الرقم الذي توقعه إجماع السوق. مع هذه الأرقام يدخل مؤشر مديري المشتريات في مرحلة انكماشية بنسبة تقل عن 50 نقطة ليصل إلى 49.6 نقطة.

المصدر: Investing.com

في السوق اليابانية، كانت بيانات كلٍ من مؤشر الإنتاج الصناعي الأولي ومبيعات التجزئة أيضاً أسوأ من بيانات الشهر الماضي وأيضاً أسوأ من المتوقع عبر إجماع السوق عند مستوى الـ -3.2٪. حيث كان من المتوقع أن يسجل مؤشر الإنتاج الصناعي زيادة عند -0.5٪ عن الشهر الماضي عند -1.5٪. وتراجعت مبيعات التجزئة من 2.4٪ إلى -3.2٪ مقارنة بـ -1٪ المتوقعة حسب إجماع السوق.

بعد هذه النتائج، واصل مؤشر نيكاي تصحيحه للزخم الصعودي الأخير، مما أدى به إلى الوصول إلى أعلى المستويات السنوية، متراجعاً بنسبة 0.31٪ خلال جلسة تداول اليوم.

إذا نظرنا إلى الرسم البياني اليومي، يمكننا أن نرى كيف شهد مؤشر اليابان زخماً صعودياً قوياً أدى به إلى الوصول إلى قممه السابقة الممثلة بنطاق المقاومة الأخضر، حيث بدأ التصحيح مكوناً قمة مزدوجة.

أدى هذا التصحيح إلى مواجهة السعر لمستوى تصحيح فيبوناتشي 38.2٪ بعد اختراق السعر دون المتوسط ​​المتحرك لـ 18 جلسة الممثل بالشريط الأبيض، وبالتالي دفع هذا الاتجاه بخروج السعر من منطقة ذروة الشراء التي تداولها السعر مع الارتفاعات القوية في بداية هذا الشهر.

من المهم مراقبة مستوى الدعم المهم هذا، حيث إن كسر هذا المستوى قد يؤدي إلى مزيد من التصحيح بحثاً عن المنطقة المتوافقة لخط الاتجاه الهبوطي، الذي تم اختراقه مع بداية الشهر، ومستوى تصحيح فيبوناتشي 50٪.

ومع ذلك، إذا تمكن السعر من الاحتفاظ بهذه المستويات، فقد يكون هذا المستوى هو نقطة جيدة لتشكيل موجة جديدة توصل السعر إلى منطقة القمة المزدوجة التي تعمل كمستوى مقاومة رئيسي.

المصدر: Admirals MetaTrader 5 - الرسم البياني اليومي لمؤشر JP225. النطاق الزمني: 25 أغسطس 2020 - 30 سبتمبر 2021. تاريخ الإعداد: 30 سبتمبر 2021. الأداء السابق ليس مؤشراً موثوقاً للنتائج المستقبلية.

تطور السعر في السنوات الخمس الماضية:

2020: 16.01٪

2019: 18.20٪

2018: -12.08٪

2017: 19.10٪

2016: 0.42٪

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