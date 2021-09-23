تحاول شركة Evergrande العقارية تهدئة الأسواق مع انتعاش الأسهم الصينية

أيلول 24, 2021 01:37

اليوم هو يوم مزدحم، ومليء ببيانات الاقتصاد الكلي الآوروبية، بالإضافة إلى العديد من الأخبار في كل من الولايات المتحدة والصين بشأن اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أمس والوضع المستمر في شركة Evergrande العقارية في الصين.

خلال جلسة اليوم، رأينا بيانات أولية لمؤشر مديري المشتريات التصنيعي والخدمات في كلٍ من فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة ومنطقة اليورو ككل. بشكل عام، لم تكن هذه البيانات أسوأ من الشهر الماضي فحسب، بل كانت أيضاً أسوأ مما كان متوقعاً من إجماع السوق للشهر الثالث على التوالي في كل من ألمانيا ومنطقة اليورو - مما يؤكد أن الاقتصاد مستمر في التباطؤ بسبب الأزمة الناجمة عن مشاكل تسليم السلع. والرقائق الإلكترونية ومتغير دلتا لفيروس كورونا.

أعلن جيروم باول أمس أن التناقص التدريجي سيبدأ في الاجتماع المقبل في نوفمبر ويمكن أن ينتهي في منتصف عام 2022، بينما تظل أسعار الفائدة مستقرة ولا يُتوقع أن تتغير حتى عام 2023. ومع ذلك، يعتقد بعض أعضاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي أنه سيكون من الأفضل رفع أسعار الفائدة في النصف الثاني من عام 2022.

يبدو أن حالة عدم اليقين الناتجة عن إفلاس العملاق الصيني Evergrande بدأت تهدأ، بعد أن أشارت الشركة إلى أنها ستدفع جميع المستحقات المترتبة عليها في 23 سبتمبر، مما خفف من حدة التوتر المحيطة بالشركة وتسبب في انتعاش قوي لسهم الشركة و سوق الاسهم الصينية بشكل عام.

إذا نظرنا إلى الرسم البياني اليومي، يمكننا أن نرى في الجلستين الماضيتين، كيف انتعش مؤشر هانغ سنغ انتعاشاً قوياً بعد أن سجل أدنى مستوياته السنوية. وقد أدى ذلك إلى مواجهة السعر مستوى تصحيح فيبوناتشي 38.2٪ في المنطقة المتزامنة مع مستوى الدعم السابق الممثل بالنطاق الأحمر للحركة الجانبية التي كان يتبعها خلال الشهرين الماضيين.

من المهم متابعة تطور السعر في الجلسات القادمة. في الوقت الحالي، يقع السعر عند مستوى مقاومة مهم، إن اختراق هذا المستوى يمكن أن يؤكد وصول السعر إلى القناة الجانبية ويتسبب في اندفاع السعر في مسار صاعد قوي يستهدف القناة الجانبية المحددة بالنطاقين الأخضر و الاحمر.

من ناحية أخرى، إذا تمكن السعر من الاختراق صعودياً والحفاظ على هذه المستويات، فقد يشكل السعر دفعة صعودية جديدة بحثاً عن المتوسط ​​المتحرك الأبيض لمدة 18 جلسة، حول مستوى 50٪ فيبوناتشي. إن كسر هذا المستوى سيفتح الباب أمام السعر للبحث عن النطاق الجانبي العلوي الاخر للقناة.

المصدر: الرسم البياني اليومي لمؤشر Admirals MetaTrader 5 - HSI50. النطاق الزمني: 3 أغسطس 2020 - 23 سبتمبر 2021. تاريخ الإعداد: 23 سبتمبر 2021. الأداء السابق ليس مؤشراً موثوقاً للنتائج المستقبلية.

تطور السنوات الخمس الماضية:

2020: -3.40٪

2019: 9.07٪

2018: -13.61٪

2017: 35.99٪

2016: 0.39٪

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