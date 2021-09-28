سعر خام برنت يتجاوز مستوى الـ 80 دولار

أيلول 29, 2021 00:28

كما علقنا في تحليلاتنا السابقة، من المحتمل أن تكون الزيادة في معدلات التضخم أحد أكبر المخاوف التي تواجه الأسواق المالية حالياً. تحاول البنوك المركزية المختلفة إبقاء الأسواق هادئة برسائل متفائلة بأن هذا التضخم مؤقت فقط ولن يؤثر على الأسواق بشكل أكثر جدية في المستقبل، ولكن ماذا لو كانت الحقيقة التي تنتظرها الأسواق ليست مشكلة تضخماً وحسب. بل أزمة طاقة؟

من الواضح أن ارتفاع تكلفة الطاقة هو عامل رئيسي يؤثر على معدلات التضخم ويتسبب لها في الارتفاع، ولكن مع مرور الوقت واقتراب فصلي الخريف والشتاء في نصف الكرة الشمالي، لا تزداد تكلفة الطاقة والكهرباء فقط، لكن سعر النفط ارتفع ببطء إلى مستويات لم نشهدها منذ أكتوبر لعام 2018.

إذا وضعنا جانباً الطوابير الطويلة في محطات الوقود في المملكة المتحدة، فإن تكلفة أسعار الطاقة في أوروبا تتصاعد إلى مستويات قياسية. يأتي هذا بعد ارتفاعات قياسية في أسعار الكهرباء التي حصلت بسبب العديد من الأمور أخرى مثل الزيادة الحادة في أسعار الغاز الطبيعي والنفط والتخلي التدريجي عن مصادر الفحم.

بالرغم من محاولة الاتحاد الأوروبي تقليل اعتماده على الوقود الأحفوري بشكل تدريجي، إلا أن توليد الطاقة من خلال مصادر الطاقة المتجددة في الوقت الحالي غير قادر على تلبية الطلب الحالي. لذلك، يتسبب هذا التغيير في أزمة طاقة لا تؤثر على الأسواق المالية فحسب، بل تؤثر أيضاً على عامية الشعوب، وبالتالي المستهلكين.

لكن في هذه المرحلة، من الواضح أن القلق الأكبر الحالي الذي يتعلق بأزمة الطاقة قادم من الصين. في الأيام الأخيرة، بدأ العملاق الآسيوي يشعر بعواقب أزمة الطاقة العالمية وبدأت حكومة بكين في تقنين استهلاك الكهرباء في محاولة لخفض الأسعار وانبعاثات الكربون.

تنفذ الصين سلسلة من الإصلاحات لمحاولة تحقيق اقتصاد أكثر استدامة ومساواة، ومن أجل تحقيق هذه الغاية، فإنها تركز على التحكم في الطاقة. في الوقت الحالي، تعد مناطق جيانغسو وتشجيانغ وغوانغدونغ من أكثر المناطق تأثراً بتقنين الطاقة، وهي مراكز صناعية مهمة. وقد أدى ذلك إلى إغلاق بعض المصانع، مما أثر على موردي الشركات العملاقة مثل شركة ابل و شركة تسلا وزاد من الأزمة الحالية الناجمة عن نقص الرقائق الالكترونية.

لذلك، يبدو أنه هناك عاصفة كاملة تتشكل في الأشهر المقبلة، مما يدعم ارتفاع أسعار النفط. تجاوز سعر برميل خام برنت مستوى الـ 80 دولار ، كما نرى في الرسم البياني الأسبوعي، وبذلك يستمر السعر زحفه في القناة الصاعدة المهمة التي بدأت مع أدنى مستوياته في بداية الوباء، على الرغم من محاولات الصين والولايات المتحدة لمحاولة احتواء سعر نفط برنت.

المصدر: Admirals MetaTrader 5 - مخطط الرسم البياني الأسبوعي لنفط برنت. النطاق الزمني: 6 مارس 2016 - 28 سبتمبر 2021. تاريخ الإعداد: 28 سبتمبر 2021. الأداء السابق ليس مؤشراً موثوقاً للنتائج المستقبلية.

إذا ركزنا على الرسم البياني اليومي، يمكننا أن نرى زخماً صعودياً قوياً للسعر بعد ارتداده عن المنطقة المتوافقة مع النطاق السفلي للقناة والقيعان التي يمثلها النطاق الأحمر و استطاع تشكيل قاع مزدوج، ساعد هذا الزخم في تجاوز عدة مستويات مقاومة ومن بينهم مستوى المقاومة النفسي عند الـ 80 دولار للبرميل.

يتم تداول السعر بعيداً جداً عن متوسطاته المتحركة, ويظهر خط إشارة مؤشر ستوكاستيك وصول السعر إلى منطقة مشبعة بالشراء. لذلك، لا يمكننا استبعاد تصحيح سعري في الجلسات القادمة. على الرغم من أن الاتجاه الصاعد واضح جداً في الوقت الحالي وقد يستمر السعر في الارتفاع إلى مستوى الـ 90 دولار كما توقع بنك جولدمان ساكس.

المصدر: Admirals MetaTrader 5 - مخطط الرسم البياني اليومي لنفط برنت. النطاق الزمني: 14 أغسطس 2020 - 28 سبتمبر 2021. تاريخ الإعداد: 28 سبتمبر 2021. الأداء السابق ليس مؤشراً موثوقاً للنتائج المستقبلية.

تطور السعر في السنوات الخمس الماضية:

2020: -21.52٪

2019: 22.68٪

2018: -19.55٪

2017: 17.69٪

2016: 52.41٪

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