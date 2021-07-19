أداء نصف عام متباين للذهب وخام برنت

تموز 19, 2021 16:13

في بداية أسبوع جديد، نواصل مراجعتنا فيما يتعلق بتطوير الأدوات الرئيسية خلال النصف الأول من العام. في تحليلنا الأول لهذا الشهر، علقنا على الأداء الجيد لكل من المؤشرات الأوروبية والأمريكية، وفي الأسبوع الماضي قمنا بتحليل تعافي الدولار مقابل أزواج العملات الرئيسية. في تحليل اليوم، سنرى كيف تصرف الذهب وخام برنت خلال نفس الفترة الزمنية.

في تحليلنا الأخير فيما يتعلق بالذهب، علقنا على كيفية تأثره بسبب تعافي الدولار خلال الأشهر الماضية، بعد ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة قبل تداول شائعات تغيير محتمل لسياسة البنك الاحتياطي الفيدرالي وهو مايقود هذا المعدن الثمين للقتال من أجل المستوى المهم من الدعم.

وتسبب هذا الوضع في خسارة الذهب بنسبة 7٪ خلال النصف الأول من العام، الأمر الذي يعرض للخطر الهيكل الصاعد الذي كان يتبعه، بعد التأكد من تشكيل أرضية ثلاثية في النطاق الأحمر السفلي في نهاية مارس الماضي، ظهر اتجاه جديد. بدأ من الموجة الصعودية التي أدت إلى اختراق القناة الهابطة التي كانت تتبعها منذ أعلى المستويات التاريخية.

تسبب هذا الاختراق أيضاً في تقاطع ثلاثي للمتوسطات الصعودية التي دعمت الذهب في اتجاهه الجديد، بحثًا عن مستوى المقاومة الرئيسي الذي يمثله الخط الأخضر. ومع ذلك، بعد الأحداث الأخيرة، بما في ذلك زيادة التضخم في الولايات المتحدة، اضطر الذهب إلى التراجع بقوة إلى مستوى تصحيح فيبوناتشي 61.8٪ بعد كسر العديد من مستويات الدعم.

على الرغم من أن السعر تمكن مؤقتاً من اختراق هذا المستوى، وتمكن الذهب أخيراً من الارتداد الصعودي بعد التراجع في الأطر الزمنية المنخفضة، وعاد إلى الظهور مرة أخرى فوق مستويات الـ 1834 دولار للأونصة.

حالياً، يكافح السعر للحفاظ على مستوى دعمه المهم في المنطقة المتزامنة بمتوسط ​​200 جلسة والمستوى النفسي 1800 دولار للأونصة. من المهم أن يتمكن الذهب من الحفاظ على مستوى الدعم هذا إذا كان يريد الاستمرار في الارتفاعات لأن خسارة هذا المستوى قد تعيد السعر إلى نطاق الدعم الأحمر العلوي. سيؤدي فقدان هذه المنطقة إلى فتح الباب لمزيد من التراجع إلى أدنى المستويات السنوية في الشريط الأحمر السفلي، وبالتالي فقدان كل شيء مكتسب من هذا الزخم الصعودي الأخير.

المصدر: Admirals MetaTrader 5. الرسم البياني اليومي للذهب. نطاق البيانات: من 16 مارس إلى 19 يوليو 2021. تم الإعداد في 19 يوليو 2021 الساعة 12:10 مساءً. بتوقيت وسط اوروبا. يرجى ملاحظة أن الاداء السابق ليس مؤشراً موثوقاً لأداء المستقبلي.

تطور اسعار الذهب في السنوات الخمس الماضية:

2020: 21،86٪

2019: 15،45٪

2018: -3،22٪

2017: 12.75٪

2016: 10،12٪

على العكس من ذلك، وفي حركة خام برنت، يمكننا أن نرى أنه على الرغم من انتعاش الدولار خلال النصف الأول من العام، إلا أن هذا العام بدى عاماً جيداً للنفط الخام، حيث تعافى سعر برميل النفط الخام خلال النصف الأول من العام بأكثر من 45٪.

يمكن تفسير ذلك من خلال الآفاق المستقبلية الإيجابية الموجودة حول هذه المادة الخام المهمة بفضل تحسن حالة الوباء على المستوى العالمي وإعادة فتح الاقتصادات بسبب عملية التطعيم المتقدمة. بالإضافة إلى ذلك، تعززت هذه التوقعات بعد أن نشرت أوبك تقريراً متفائلاً بشأن توقعاتها المستقبلية لعام 2022 حيث تتوقع انتعاشاً قوياً في الاستهلاك مع زيادة محتملة في الإنتاج بمقدار 1.4 مليون برميل يومياً من قبل كل عضو في المجموعة.

في 2 يوليو، في تحليلنا اليومي، علقنا بأن أوبك وحلفاءها يعقدون اجتماعا في ضوء الزيادة المحتملة في الإنتاج خلال الأشهر القليلة المقبلة. وبعد أسبوعين شاقين من المفاوضات، يبدو أنه تم التوصل أخيراً إلى اتفاق سيزداد فيه الإنتاج تدريجياً بمعدل 400 ألف برميل يومياً حتى يصل إلى مليوني برميل في ديسمبر المقبل، مما يبدد حالة عدم اليقين بشأن المستقبل. كان هذا الاجتماع مهماً للغاية، حيث إن الاتفاق غير الكافي أو الاتفاق المتواضع للغاية، يمكن أن يضر بالسعر على المدى القصير عن طريق تقليل نشوة الأسواق في مواجهة الزيادة في الطلب لأن هذا قد يكون غير كافٍ.

من الناحية الفنية، إذا نظرنا إلى الرسم البياني الأسبوعي، يمكننا أن نرى كيف انخفض سعر برميل خام برنت خلال شهر يوليو هذا الشهر بنحو 4.65٪، وهو ما أعاد السعر إلى منطقة 72 دولار للبرميل. مستوى الدعم/المقاومة السابق بعد الارتداد من خط الاتجاه الهبوطي طويل المدى.

من المهم معرفة ما إذا كان السعر قادراً على الحفاظ على هذا المستوى من الدعم بحثاً عن ارتفاع جديد محتمل قد يؤدي به إلى مواجهة مستوى المقاومة الحالي مرة أخرى عند خط الاتجاه الهبوطي طويل المدى، حيث يمكن أن يؤدي الاختراق المحتمل إلى إعطاء زخماً صعودياً قوياً للسعر وتدفعه إلى مستوى الـ 80 دولار للبرميل أو حتى إلى مستويات قريبة من 87 دولار.

على العكس من ذلك، يمكننا أن نلاحظ أن السعر يتداول بعيداً عن متوسطاته المتحركة ووصل إلى ذروة شراء قوية في مؤشره العشوائي، لذلك يجب علينا أيضاً الانتباه إلى التصحيح المحتمل.

المصدر: Admirals MetaTrader 5. مخطط برنت الأسبوعي. نطاق البيانات: 18 كانون الثاني (يناير) 2015 إلى 19 تموز (يوليو) 2021. تم الإعداد في 19 تموز (يوليو) 2021 الساعة 12:10 مساءً. بتوقيت وسط أوروبا. يرجى ملاحظة أن الاداء السابق ليس مؤشراً موثوقاً لأداء المستقبلي.

تطور اسعار خام برنت في السنوات الخمس الماضية:

2020: -21،52٪

2019: 22.68٪

2018: -19،55٪

2017: 17.69٪

2016: 52،41٪

باستخدام حساب Admiral Markets Trade.MT5، يمكنك تداول عقود الفروقات (CFDs) على الذهب وخام برنت والعديد من الأدوات الأخرى! تسمح العقود مقابل الفروقات للمتداولين بمحاولة الاستفادة من الأسواق الصاعدة والهابطة، بالإضافة إلى استخدام الرافعة المالية.

هل تعلم أنه يمكنك استخدام مؤشر Trading Central Technical Ideas Lookup للعثور على أفكار تداول قابلة للتنفيذ في آلاف الأسواق المختلفة؟

ابدأ التنزيل المجاني الخاص بك عن طريق النقر فوق الشعار أدناه:

معلومات حول المواد التحليلية: