Zaskrbljenost glede EU, kratek pregled velike slike v ZDA

Ta teden je EURUSD v središču pozornosti, saj skrbi glede gospodarske rasti v ZDA in Evropski uniji zamegljujejo obete.

Trgi se pripravljajo na zapisnik FOMC

Na strani valutnega para v ameriških dolarjih bodo pozneje danes objavljeni zapisniki FOMC z več vpogledi v gospodarske obete in naravnanost denarne politike centralne banke. Decembra je Federal Reserve pritisnila na zavoro pri pospeševanju dvigovanja obrestnih mer, vendar to naj ne bi pomenilo rahljanja denarne politike. Odvisno od retorike v zapisniku se lahko ameriški dolar odzove zelo različno.

Fed se pri odločanju o obrestnih merah zanaša na gospodarske podatke, razvoj v proizvodnem sektorju pa bi moral biti glavni razlog za skrb.

Zdravje ameriškega proizvodnega sektorja

Indeks ISM Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI) bo objavljen danes in bi moral zagotoviti posnetek stanja proizvodnega sektorja v ZDA.

Proizvodni PMI za december je ocenjen na 48,5 v primerjavi z 49 novembra, kar kaže na nadaljnje krčenje v tem ključnem sektorju. Novembrske številke so pokazale prvi upad proizvodne proizvodnje po maju 2020, s splošnim padcem novih naročil, dobave dobaviteljev, zaostankov pri naročilih in zaposlovanja.

Če je v rezultatih kaj nepričakovanega, bi to lahko vplivalo na valutne križe USD.

V petek bo objavljena množica podatkov z možnim vplivom na stran EUR najbolj trgovanega valutnega para na svetu.

Inflacija v EU decembra nižja

Hitre stopnje inflacije za december so ocenjene na 9,7 odstotka v primerjavi s prejšnjimi 10,1 odstotka na letni ravni; in 0,1 odstotka v primerjavi z novembrskim minus 0,1 odstotka na mesečni ravni. Hitra osnovna inflacija je ocenjena na 5 odstotkov na letni ravni.

Maloprodaja upada

Maloprodaja v EU se je oktobra zmanjšala za minus 1,8 odstotka na mesečni ravni in minus 2,7 odstotka na letni ravni, saj je inflacija vplivala na porabo, potrošniki pa so morda varčevali za božične nakupe novembra in decembra. Posodobljene podatke o prodaji na drobno za november pričakujemo na ravni 0,5 odstotka na mesečni ravni in minus 3,3 odstotka na letni ravni.

Scenarij oslabitve v oktobru je pokazal največji padec trgovine po decembru 2021 s padci prodaje neživilskih izdelkov, spletnega nakupovanja, pijač in tobaka.

Zaupanje potrošnikov v EU pada

Končna vrednost za decembrsko zaupanje potrošnikov bo objavljena v petek in znaša minus 22,2 v primerjavi z minus 23,9 prej.

Inflacijski udarci se morda umirjajo v EU, vendar so pustili sled poškodovanega zaupanja potrošnikov in vpliv na maloprodajni sektor, ki bo verjetno vplival na gospodarsko uspešnost.

Ali bo v EURUSD prišlo do volatilnosti? Trgovci in vlagatelji bi se morali zavedati živčnega razpoloženja zaradi strahov pred svetovno recesijo in ga upoštevati v svojih scenarijih, hkrati pa biti na tekočem z najnovejšimi dogodki.

Vas zanima trgovanje z makroekonomskimi novicami? Naučite se, kako ta pristop deluje z našimi brezplačnimi spletnimi seminarji. Spoznajte in komunicirajte z izkušenimi trgovci. Glejte in se učite iz trgovalnih sej v živo.

Brezplačni trgovalni webinarji Udeležite se webinarjev v živo, ki jih gostijo naši strokovnjaki za trgovanje BREZPLAČNO SE PRIJAVITE

To gradivo ne vsebuje in se ga ne sme razlagati tako, da vsebuje naložbene nasvete, naložbena priporočila, ponudbo ali nagovarjanje k kakršnim koli transakcijam s finančnimi instrumenti. Prosimo, upoštevajte, da takšna analiza trgovanja ni zanesljiv pokazatelj trenutne ali prihodnje uspešnosti, saj se lahko okoliščine sčasoma spremenijo. Preden sprejmete kakršne koli naložbene odločitve, se posvetujte z neodvisnimi finančnimi svetovalci, da zagotovite, da razumete tveganja.