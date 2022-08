Zaposlovanje v ZDA in inflacija v EU na trgovinski agendi

Ključni podatki o zaposlovanju iz ZDA in zgodnji podatki o inflaciji v EU so na dnevnem redu trgovanja v drugi polovici tedna.

Referenčna vrednost ADP Employment Change naj bi bila objavljena danes, v sredo, 31. avgusta. Rezultati za avgust naj bi znašali 200K v primerjavi s 128K v juliju. Poročilo ADP se pogosto obravnava kot predhodnik kazalnika Non-Farm Payrolls, ki bo objavljeno v petek, 2. septembra.

Letos so bila poročila o zaposlovanju robustna, kljubovala so strahu pred recesijo in inflacijo, saj se je povpraševanje po zaposlenih močno povečalo. Močno povečanje povpraševanja na trgu dela je posledica ponovnega odpiranja ameriškega gospodarstva po recesiji zaradi COVID-19.

Opomba: Federal Reserve ne vidi, da bi se moč na trgu dela nadaljevala na visoki ravni, glede na nedavni prelomni govor predsednika Jeromea Powella v Jackson Holeu.

»... zelo verjetno bo prišlo do omilitve razmer na trgu dela. Medtem ko bodo višje obrestne mere, počasnejša rast in mehkejši pogoji na trgu dela znižali inflacijo, bodo prinesli tudi nekaj bolečine gospodinjstvom in podjetjem.« Predsednik Federal Reserve Jerome Powell.

Stališče centralne banke je vrglo senco na svetlo točko zaposlitvenih pogojev v ZDA, ki je podpiralo moč ameriškega dolarja in povečalo nagnjenost vlagateljev k tveganju na delniških trgih. Ker se lahko USD med objavami o zaposlovanju močno premika, bi lahko vse nepričakovano v rezultatih sprožilo burne reakcijo na trgovalnih trgih.

Med drugimi novicami bo predhodno letno poročilo o inflaciji po HICP za evroobmočje objavljeno danes. Kazalnik naj bi bil avgusta na ravni 9 odstotkov, prej pa 8,9 odstotka. Če bi bili dejanski rezultati višji od pričakovanih, bi se valutni križi evra lahko premaknili na pričakovanjih, da bi se lahko Evropska centralna banka (ECB) odzvala z dvigom obrestne mere do 0,75 odstotka.

Zadnji pomembnejši dogodek za današnje trgovalni dan, označene z rdečo zastavico, je objava Kanade, saj bo objavila svoje letne rezultate BDP za drugo četrtletje. Gospodarska rast je v drugem četrtletju pričakovana na ravni štirih odstotkov v primerjavi s 3,1 odstotka v četrtletju prej.

Več ključnih kazalnikov bo objavljenih v četrtek, 1. septembra, ko bo Nemčija objavila medletne podatke o prodaji na drobno za julij, ki naj bi znašala minus 6,5 odstotka v primerjavi z minus 8,8 odstotka junija. Če dejanski rezultati presenetijo navzgor ali navzdol, bi se EUR lahko premaknil.

Nazadnje, ISM Manufacturing PMI naj bi bil objavljen v četrtek, 1. septembra, in naj bi se znižal z 52,8 v juliju na 52 v avgustu. Končni rezultati lahko premaknejo valutne križe USD, če presenetijo navzgor ali navzdol.

