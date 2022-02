Dosedanje leto je bilo zaznamovano z negotovostjo na borzi – in včeraj, po dogajanju v vzhodni Evropi – je delniške trge znova pestila volatilnost.

Potem ko so sredovo sejo končali z izgubami, so glavni indeksi Wall Streeta včeraj na otvoritvenem zvonu padli. Dow Jones, S&P 500 in Nasdaq so bili navidez v načinu razprodaje, vsi pa so na začetku seje padli med 1 % in 2 %.

Zanimivo pa je, da so se vsi trije indeksi obrnili, saj so vlagatelji med zasedanjem znova odkrili apetit po tveganju in vsi trije so dan zaključili z dobički v višini 0,28%, 1,5% oziroma 3,34%.

Ker globalne trge zajame večja negotovost, bi morali trgovci in vlagatelji ostati pripravljeni na povečanje nestanovitnosti in s tem tveganja. Ta nedavni porast nestanovitnosti ponazarja indeks volatilnosti CBOE (VIX), včasih imenovan tudi "indeks strahu", ki meri pričakovano nestanovitnost na podlagi opcijskega trga S&P 500.

Volatilnost se šteje za visoko, ko je VIX višji od 20. Včeraj je indeks zaključil dan malo nad 30.

Rast nafte in USD

Ker je negotovost spodbudila povečanje nestanovitnosti na delniških trgih, sta se nafta in dolar povečala.

Ameriški dolar je bil že dolgo priljubljeno varno zatočišče vlagateljev v obdobjih tržnih turbulenc, včeraj pa se je dvignil. Indeks ameriškega dolarja, ki spremlja uspešnost dolarja v primerjavi s konkurenčnimi valutami, je dan zaključil z 0,93-odstotno rastjo, kar je 1,6-odstotno rast znotraj dneva.

Včerajšnja uspešnost zlata, še enega priljubljenega varnega sredstva, je ponazarjala negotovost in neodločnost, ki sta trenutno razširjeni na trgih. Kljub temu, da je cena znotraj dneva skoraj dosegla 1.975 $, kar je 3,5-odstotno povečanje od zaključne cene prejšnjega dne, je sejo končalo okoli 1.903 $, kar predstavlja majhno izgubo, čeprav ostaja v porastu za skoraj 6 % v mesecu.

Surova nafta je sledila bikovski poti, vse odkar je njena cena strmoglavila na začetku pandemije koronavirusa marca 2020. Decembra smo špekulirali , da bi lahko cena surove nafte Brent kmalu presegla 80 dolarjev za sod, kar se je tudi zgodilo. Nato je presegla 90 dolarjev, včeraj pa se je cena nafte Brent prvič po letu 2014 dvignila nad 100 dolarjev za sod in se je znotraj dneva skoraj dotaknila 105 dolarjev.

Vendar se je cena sčasoma ustalila in zaključila sejo pri 98,26 $, kar je 1,12-odstotno povečanje za sejo, in se je danes zjutraj znova dvignila.

Cene nafte je podprlo naraščajoče povpraševanje zaradi ponovnega odprtja gospodarstev po omilitvi omejitev Covid-19 in še posebej hude zime na severni polobli. Na strani ponudbe so članice OPEC+ nenehno zavirale proizvodnjo, medtem ko globalna dobavna veriga ostaja motena zaradi pandemije.

Ta kombinacija dejavnikov je povzročila, da se je surova nafta v zadnjih mesecih okrepila. Zadnji dvig cen pa je prišel, ko se je zdelo, da so napetosti v vzhodni Evropi dosegle točko vrelišča.

Glede na Statistični pregled svetovne energije 2021 BP je leta 2020 Rusija predstavljala več kot 12 % svetovne proizvodnje nafte, kar pomeni, da ima vsaka motnja ali grožnja motenj njihove dobave verjetno resne posledice na svetovne cene nafte.

To povečanje negotovosti v času, ko ponudba nafte že presega povpraševanje, bo verjetno povzročilo visoke in nestanovitne cene.

Ne pozabite, da so v obdobjih visoke volatilnosti povezana tveganja trgovanja bistveno višja. Ključnega pomena je, da vsi trgovci, ki vstopajo na trg v trenutnih okoliščinah, uporabljajo ustrezne tehnike upravljanja tveganj , kot je zagotavljanje uporabe zaustavitve izgube .

Upodobljeno: Admirals MetaTrader 5 – dnevni grafikon Brent. Datumsko obdobje: 2. julij 2021 – 25. februar 2022. Datum zajema: 24. februar 2022. Pretekla uspešnost ni zanesljiv kazalnik prihodnjih rezultatov.

Upodobljeno: Admirals MetaTrader 5 – tedenski grafikon Brent. Časovno obdobje: 23. avgust 2015 – 25. februar 2022. Datum zajema: 24. februar 2022. Pretekla uspešnost ni zanesljiv kazalnik prihodnjih rezultatov.

