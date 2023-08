Vse oči uprte v simpozij Jackson Hole

Avgust 22, 2023 17:22

Ekonomisti in tržni analitiki so že osredotočeni na Jackson Hole Symposium, letno srečanje Federal Reserve, ki bo potekalo od 24. do 26. avgusta v Wyomingu. Na drugi strani Pacifika je kitajska centralna banka v ponedeljek presenetila vlagatelje z znižanjem nekaterih obrestnih mer, vendar ne toliko, kot je bilo pričakovano.

Kitajska znižala obrestne mere, vendar ne toliko, kot je bilo pričakovano

Ljudska banka Kitajske (PBoC) je v ponedeljek objavila svojo odločitev o znižanju glavne obrestne mere za enoletno posojilo, petletno obrestno mero pa pustila nespremenjeno. Nekateri tržni analitiki so pričakovali korenitejšo spremembo denarne politike centralne banke, zato odločitev ni bila v skladu s pričakovanji. Podatki o gospodarski dejavnosti v državi so pokazali, da se kitajsko gospodarstvo od začetka leta trudi vrniti na pravo pot, saj se zdi, da povpraševanje upada.

Ekonomisti pri Capital Economics so novinarjem CNBC povedali, da se zdi, da PBoC ni pripravljen nadaljevati z večjimi znižanji obrestnih mer, vendar so predlagali, da bo kitajska vlada verjetno zagotovila dodatno fiskalno podporo, da bi spodbudila gospodarstvo.

Analitiki banke Kiwibank so napovedali znižanje obrestnih mer za Novo Zelandijo maja 2024

Poročilo, ki ga je objavila Kiwibank, je predlagalo, da bi lahko centralna banka Nove Zelandije ( RBNZ ) začela zniževati svoje obrestne mere maja 2024. V poročilu je omenjeno, da je bila »pot OCR bolj jastrebova, kot smo upali. Presenečeni smo bili, ko smo videli, da se je celoten načrt dvignil na leto 2026. ... vrata so odprta za nov dvig obrestnih mer. Prvič, RBNZ želi, da bi v prihodnjih mesecih gospodinjstva prizadela vsa moč nedavnih zaostritev. Misli o znižanju obrestnih mer so bile namerno zatrte, da bi veleprodajne obrestne mere ter s tem hipotekarne in druge posojilne obrestne mere ostale visoke in suhe. Še vedno pričakujemo, da bo naslednja poteza znižanje obrestne mere. In pričakujemo zmanjšanje veliko pred večino komentatorjev in samim RBNZ. Zdaj svinčnik v prvem rezu maja naslednje leto.«

Nomura revidira napoved kitajske gospodarske rasti

Sklicujoč se na šibka julijska poročila o finančnih podatkih in opozorilo o nadaljnji "spirali padanja" je Nomura popravila svojo napoved gospodarske rasti za Kitajsko letos na 4,6 % s prejšnje projekcije 5,1 %. Vendar pa je Nomurina napoved rasti za leto 2024 ostala nespremenjena pri 3,9 %.

Ekonomisti podjetja Nomura so v svojem poročilu zapisali: "V prihodnjih mesecih se bo rast soočila z dodatnim pritiskom, saj bo postpandemično zadržano povpraševanje po potovanjih teklo svojo pot."

Vas zanima trgovanje z makroekonomskimi novicami? Naučite se, kako ta pristop deluje z našimi brezplačnimi spletnimi seminarji. Spoznajte in komunicirajte z izkušenimi trgovci. Glejte in se učite iz trgovalnih sej v živo.

Brezplačni trgovalni webinarji Udeležite se webinarjev v živo, ki jih gostijo naši strokovnjaki za trgovanje BREZPLAČANA REGISTRACIJA

To gradivo ne vsebuje in se ga ne sme razlagati tako, da vsebuje naložbene nasvete, naložbena priporočila, ponudbo ali nagovarjanje k kakršnim koli transakcijam s finančnimi instrumenti. Upoštevajte, da takšna analiza trgovanja ni zanesljiv kazalnik trenutne ali prihodnje uspešnosti, saj se lahko okoliščine sčasoma spremenijo. Preden sprejmete kakršne koli naložbene odločitve, se posvetujte z neodvisnimi finančnimi svetovalci, da zagotovite, da razumete tveganja.