Trgovanje s Poljskim zlotom: kaj morate vedeti

Avgust 01, 2023 14:43

Trgovanje s poljskim zlotom proti ameriškemu dolarju, britanskemu funtu in evru bi lahko bila možnost za razmislek, ko trgovci oblikujejo svoje strategije. Morda se vprašate zakaj? Pred ne toliko leti sta bila poljski zlot in poljsko gospodarstvo med najšibkejšimi v Evropi. Vendar se je Poljska v zadnjih nekaj letih dvignila in okrepila z neposrednimi tujimi naložbami v državi.

Posledično je vrednost poljske valute narasla in postala še bolj priljubljena med trgovci, ki se ukvarjajo s trgovanjem z evropskimi valutami. Ta blog bo delil nekaj dragocenih informacij in vpogledov v zvezi s poljskim zlotom, ki bi lahko bili koristni trgovcem začetnikom.

Kazalo

Poljsko gospodarstvo, zlot in centralna banka Poljske

Uspešnost poljskega zlota

Kaj si analitiki mislijo o poljskem zlotu in poljskem gospodarstvu

Trgovanje s poljskim zlotom in upravljanje tveganja

Poljsko gospodarstvo, zlot in centralna banka Poljske

Poljsko gospodarstvo je v zadnjih dveh desetletjih občutno raslo, prehitelo druga evropska gospodarstva in postalo šesto največje gospodarstvo v Evropski uniji (EU) z BDP na prebivalca nad 70 % povprečja EU (glede na pariteto kupne moči).

Glede na raziskavo, ki jo je Svetovna banka objavila aprila 2023, se je gospodarska rast Poljske leta 2022 upočasnila na 4,9 %. Analitiki Svetovne banke menijo, da se bo rast BDP leta 2023 verjetno upočasnila na 0,7 % zaradi visoke inflacije, prihoda in podpore beguncev. medtem ko drugi pomanjkanje vlaganj v raziskave in razvoj, ki znašajo manj kot 1,5 % BDP, kar je manj od povprečja EU.

Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) je optimistična glede prihodnosti poljskega gospodarstva v poročilu navaja,, da »visoke cene energije, šibko domače povpraševanje in svetovna negotovost pomenijo, da bo rast BDP po pričakovanjih ostala šibka v prvi polovici leta 2023. Vendar raziskava predvideva, da si bo rast v letu 2024 opomogla na 2,4 %, medtem ko naj bi inflacija dosegla vrh v začetku leta 2023, nato pa do konca leta 2024 padla na 3,5 %.”

Narodowy Bank Polski (NBP) je centralna banka Republike Poljske. Poljska centralna banka je med razvojem in izvajanjem strategije denarne politike in letnih smernic denarne politike odgovorna za stabilnost zlota.

Aprila 1924 je bil v obtok uveden zlot, ki je nadomestil poljsko marko, katere vrednost je uničila inflacija. Glede na triletno raziskavo centralnih bank, ki jo je objavila Banka za mednarodne poravnave (BIS) , je poljska valuta 21. najbolj trgovana valuta na svetovnem deviznem trgu .

Uspešnost poljskega zlota

Kot je razvidno iz spodnjega 5-letnega mesečnega grafikona, se je poljski zlot dobro odrezal v primerjavi z ameriškim dolarjem, saj je 1. maja 2021 dosegel 3-letno dno, ko je trgoval pri 3,65 PLN v primerjavi z ameriško valuto.

Upodobljeno: Mesečni grafikon Admirals MetaTrader 5 – USD PLN . Časovni razpon: 1. maj 2018 – 20. julij 2023. Datum zajema: 20. julij 2023 . Pretekla uspešnost ni pokazatelj prihodnjih rezultatov.

Vendar se je naslednjih 16 mesecev izkazalo za težkih za zlot, saj je izgubil položaj v primerjavi z ameriškim nasprotnikom . V začetku septembra 2022 je poljska valuta zabeležila večletno nizko trgovanje pri 4,94 za dolar.

Upodobljeno: dnevni grafikon Admirals MetaTrader 5 – USD PLN . Časovni razpon: 25. april 2023 – 20. julij 2023. Datum zajema: 20. julij 2023 . Pretekla uspešnost ni pokazatelj prihodnjih rezultatov.

Od takrat je poljski zlot ponovno pridobil svojo moč in "še naprej koristi mešanico presežka na tekočem računu, večjo prodajo deviz na trgu s strani Ministrstva za finance, prilive neposrednih tujih naložb in portfeljskega kapitala," pravijo ekonomisti ING. .

Kaj si analitiki mislijo o poljskem zlotu in poljskem gospodarstvu

7. julija je Nacionalna banka Poljske (NBP) objavila svojo odločitev, da obrestne mere ostane nespremenjene. Skupna inflacija na Poljskem je junija na letni ravni znašala 11,5 %, so pokazali podatki statističnega urada, kar je manj od najvišje februarske 18,4 %.

Reutersovo poročilo z dne 18. julija je pokazalo, da dva člana upravnega sveta NBP nakazujeta, da bi lahko prišlo do omilitve denarne politike. Članica Sveta za denarno politiko (MPC) Gabriela Maslowska je omenila, da "če na primer septembra ali oktobra oblikovalci obrestnih mer ocenijo, da so vhodni podatki dovolj prepričljivi, da se je vredno odločiti o prvem znižanju pred projekcijo, potem verjamem, da bi bilo razumljivo.”

Analitiki Commerzbank so v poročilu, objavljenem 14. julija, zapisali, da »predvidevamo, da bo evro ostal močan do leta 2023, vendar bo ponovno oslabel v letu 2024. Glede na visoko beta razmerje zlota do evra vidimo, da se EUR/PLN znova dviguje proti 4,75, saj inflacija razočara še enkrat leta 2024." Zapisali so tudi, da "naš osnovni primer ostaja, da se bo inflacija v prihodnjih četrtletjih opazno umirila, vendar se ne bo popolnoma približala cilju, zato vidimo leto 2024 kot potencialno negativno obdobje za zlote."

Analitiki ING so v poročilu, objavljenem 20. julija, navedli da bi nadaljnja dezinflacija na Poljskem lahko podprla hitro omilitev centralne banke. Ekonomisti nizozemske banke so opozorili, da je »svet julija uradno zaključil cikel zviševanja obrestnih mer, trg pa igra na hitro in znatno omilitev denarne politike. Naš osnovni scenarij predvideva dva znižanja obrestnih mer za 25 bp pred koncem tega leta (najverjetneje septembra in oktobra). Hkrati je glede na profil inflacije, ki ga je NBP predstavil v svoji julijski projekciji, prostor za znižanje obrestnih mer očitno nižji, kot ga trenutno ocenjuje trg.«

Trgovanje s poljskim zlotom in upravljanje tveganja

Poljski zlot je valuta enega največjih trgov v razvoju na svetu, zato bi bilo smiselno, če bi ga trgovci želeli dodati v svoj portfelj. Temeljna moč poljskega gospodarstva lahko privabi vlagatelje, ki bi radi izkoristili morebitni pojav poljskega zlota. Vendar pa trgovanje na forexu vedno vključuje tveganje in pomanjkanje priprav lahko povzroči izgubo dragocenih sredstev.

Trgovci začetniki bi morali biti še posebej previdni, ko gradijo svoje strategije trgovanja, ker nimajo izkušenj in morda potrebnega znanja o trgovanju, da bi presodili, kaj bi bilo pravo dejanje. Da bi se izognili nevarnosti izgube sredstev, bi morali trgovci začetniki preučiti različne vidike trgovanja in seveda, kako uporabljati orodja za obvladovanje tveganja.

Obstaja široka paleta spletnih izobraževalnih gradiv, ki bi trgovcem začetnikom lahko pomagala okrepiti svoje znanje trgovanja. Spletni seminarji, članki, vadnice in videoposnetki, ki so jih pripravili strokovnjaki za trgovanje, so na voljo za pomoč trgovcem začetnikom pri učenju uporabe orodij za obvladovanje tveganja. Ta orodja bi lahko vplivala, ko se trgi gibljejo v nasprotju z načrtom trgovca, tako da zmanjšajo izgube.

Izkušeni trgovci predlagajo, da se trgovci začetniki dobro učijo, preden se lotijo ​​te nove izkušnje. Ne zamudite priložnosti, da čim bolj zavarujete svoje načrte z uporabo pravih orodij za obvladovanje tveganja.

Vas zanima trgovanje z makroekonomskimi novicami? Naučite se, kako ta pristop deluje z našimi brezplačnimi spletnimi seminarji. Spoznajte in komunicirajte z izkušenimi trgovci. Glejte in se učite iz trgovalnih sej v živo.

Brezplačni trgovalni webinarji Udeležite se webinarjev v živo, ki jih gostijo naši strokovnjaki za trgovanje BREZPLAČANA REGISTRACIJA

To gradivo ne vsebuje in se ga ne sme razlagati tako, da vsebuje naložbene nasvete, naložbena priporočila, ponudbo ali nagovarjanje k kakršnim koli transakcijam s finančnimi instrumenti. Prosimo, upoštevajte, da takšna analiza trgovanja ni zanesljiv pokazatelj trenutne ali prihodnje uspešnosti, saj se lahko okoliščine sčasoma spremenijo. Preden sprejmete kakršne koli naložbene odločitve, se posvetujte z neodvisnimi finančnimi svetovalci, da zagotovite, da razumete tveganja.