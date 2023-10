Nove ameriške omejitve izvoza in vpliv na podjetja z umetno inteligenco

Oktober 20, 2023 15:27

Umetna inteligenca ali AI, kot jo večina imenuje, bo morda glavna tema pogovorov v zvezi s tehnologijo v letu 2023. V začetku leta so Chat GPT in drugi podobni modeli Generative AI navdušili uporabnike tehnologije, saj njihove zmogljivosti in interaktivni uporabniški vmesnik postavljajo novo standardi. Vendar pa je nova tehnologija umetne inteligence pripeljala ZDA in Kitajsko v nov konflikt, saj sta obe spoznali potencial razvoja ustrezne strojne in programske opreme.

Tukaj preberite najnovejše posodobitve, ki bi lahko vplivale na podjetja AI, saj so ZDA objavile svojo odločitev o uvedbi novih omejitev pri izvozu čipov in druge tehnologije, povezane z AI, na Kitajsko, v Rusijo itd.

ZDA krepijo izvozne omejitve tehnologije umetne inteligence na Kitajsko

17. oktobra je ameriška vlada, natančneje Urad za industrijo in varnost (BIS), objavila 400 strani dolgo poročilo, ki vključuje pravila in omejitve glede izvoza naprednih čipov AI na Kitajsko in druge države, kot sta Iran in Rusija. Nove omejitve naj bi omejile zmogljivosti Kitajcev za nadaljnji razvoj svoje vojske, ki temelji na tehnologiji umetne inteligence.

Prvi sklop omejitev je bil uveden oktobra 2022, vendar so oblasti ZDA ocenile, da obstaja veliko vrzeli, ki jih je kitajska stran izkoristila, da bi dobila dostop do tehnologije, povezane z umetno inteligenco.

V pogovoru z Reutersovimi novinarji so nekdanji agenti Sveta za nacionalno varnost dejali, da je "organizacijsko načelo za vsa ta pravila, da so osredotočena na tiste zmogljivosti, ki lahko omogočijo kitajskim vojaškim sistemom. Ne zanimajo se za široke uporabe za potrošnike. Resnično poskušajo vdeti nit v to iglo.«

Vse se vrti okoli sistemov DUV

Izvozni robniki vključujejo sisteme DUV. Če se sprašujete, kaj pomeni DUV, je tukaj odgovor: za proizvodnjo superprevodnikov podjetja uporabljajo potopne stroje Deep Ultraviolet (DUV). Z uvedbo teh omejitev so ZDA obljubile, da bodo ustavile morebiten izvoz strojev DUV, ki so sestavljeni iz superprevodnikov ameriške proizvodnje.

Cene delnic podjetij AI Companies padajo zaradi ovir Novice

Novice o posodobljenih izvoznih omejitvah so 17. oktobra povzročile padec delnic nekaterih najbolj priljubljenih tehnoloških podjetij. Na primer, delnice NVIDIA ( NVDA ) so 18. oktobra padle za 4,67 % in še naprej padale. Delnice Intela ( INTC ) so padle za 1,4 %, delnice Advanced Micro Devices ( AMD ) pa so padle za 1,2 % kot odziv na novico.

Napovedi NVIDIA ne bodo vplivale na njene finančne rezultate

Vodstvo NVIDIA je v poročilu Odboru za borzo vrednostnih papirjev (SEC) dejalo, da "glede na močno povpraševanje po naših izdelkih po vsem svetu ne pričakujemo, da bodo dodatne omejitve kratkoročno pomembno vplivale na naše finančne rezultate."

Analitiki Citi so svojo ciljno ceno NVIDIA znižali na 575 USD s 630 USD na delnico, pri čemer pravijo, da »zmanjšujemo tveganje pri naših ocenah FY25/26 in predvidevamo majhno verjetnost, da bo ameriška vlada podelila izvozne licence. Verjamemo, da bo obseg novih pragov gostote zmogljivosti Nvidii otežil prodajo na Kitajsko, saj bo zahtevala več kot le omrežne spremembe, ki jih je naredila na prejšnjih [kitajskih izdelkih].«

Komentirajo prihodnost NVIDIA, so borzni analitiki pri Morningstarju v svojem poročilu zapisali: »Ta politika bo verjetno vplivala na del Nvidijinega hitro rastočega posla prodaje grafičnih procesnih enot (GPU) za podatkovne centre, ki se uporabljajo za umetno inteligenco (AI). Zaenkrat menimo, da bodo omejitve v najslabšem primeru povzročile nekaj skromnih dolgoročnih nasprotnih vetrov eksponentni rasti Nvidie.«

Predlagajo tudi, da bi lahko »ogromna rast Nvidie sčasoma zmanjšala prihodke iz Kitajske. Nvidia svoj prihodek podatkovnega centra na Kitajskem veže na 20-25 % skupnega, vendar se lahko ta odstotek zmanjša, saj podjetje dosega hitro rast umetne inteligence od vodilnih podjetij v oblaku na drugih razvitih trgih. Še naprej napovedujemo 41 milijard dolarjev prihodkov podatkovnih centrov v fiskalnem letu 2024, ki bodo zrasli na 100 milijard dolarjev v fiskalnem letu 2028, zahvaljujoč ogromnemu povpraševanju po izdelavi in ​​implementaciji modelov AI.«

ASML pravi, da bodo prihodki za leto 2024 verjetno nespremenjeni

ASML, eno najpomembnejših polprevodniških podjetij na svetu, je prav tako ujeto v napetosti med Kitajsko in ZDA. Nizozemsko podjetje je objavilo svoje rezultate v tretjem četrtletju, ki beležijo rast dobička na letni ravni in presegajo pričakovanja analitikov. Vendar je poročilo ASML za tretje četrtletje 2023 ugotovilo, da bodo prihodki leta 2024 verjetno enaki.

Ker je ASML eden največjih svetovnih proizvajalcev DUV, nekateri tržni analitiki menijo, da bi lahko novi niz omejitev vplival na dobičkonosnost ASML, ki je trpela zaradi šibkega povpraševanja po mobilnih napravah, kot so pametni telefoni in prenosniki. Treba je opozoriti, da je Nizozemska uvedla tudi pravila proti izvozu čipov, povezanih z umetno inteligenco, na Kitajsko, vendar so vodje ASML dejali, da ti ukrepi ne bodo vplivali na finančne rezultate za leto 2023.

Trgovanje z delnicami podjetij z umetno inteligenco in kako obvladovati tveganja

Trgovci začetniki si lahko ogledajo grafikone delnic podjetij z umetno inteligenco v zadnjih nekaj letih in morda razmislijo, da bi jih dodali v svoje portfelje. Resnica je, da je tehnološki sektor v porastu, ne glede na to, ali je povezan z umetno inteligenco ali kibernetsko varnostjo. Kljub porastu tehnoloških delnic ostajajo tveganja pri trgovanju veljavna točka za trgovce začetnike, ki bi se morali osredotočiti na razširitev svojega znanja, da bi se lahko uprli različnim težavam, ki se lahko pojavijo.

Študij je najboljši način, da postanete boljši trgovec. Trgovci začetniki lahko najdejo obilico izobraževalnih gradiv, namenjenih spletnemu trgovanju, kot so članki, navodila, videoposnetki in drugo. Z nadgradnjo svojega trgovalnega znanja lahko trgovci začetniki zmanjšajo tveganje, ko se poglobijo v nestanovitnost svetovnih finančnih trgov.

Še ena stvar, ki bi se je morali naučiti trgovci začetniki, je, kako uporabljati orodja za obvladovanje tveganja. Trgovalne platforme so opremljene s številnimi orodji za obvladovanje tveganja, ki lahko po pravilni uporabi vplivajo na izvajanje strategije. Upoštevati je treba, da se trgi lahko gibljejo proti vam, zato bi bilo najbolje, da si pomagate s tehnologijo in zmanjšate tveganje, namesto da se izpostavljate nepotrebni finančni nevarnosti.

