Japonski jen in trema zaradi intervencij

Oktober 06, 2023 11:09

Če vas zanimajo finančne novice, ste 4. oktobra verjetno brali o tem, kako so nekateri tržni analitiki sumili o morebitni intervenciji japonske vlade, da bi pomagala okrepiti japonski jen. Posegi na valutnih trgih, povezani s tako velikimi gospodarstvi, niso običajni in vsekakor niso dogodek, ki bi ga finančni mediji lahko preskočili.

Kaj se je zgodilo in zakaj? Preberite naš članek, če želite izvedeti več o zgodovini posegov na valutnem trgu, povezanih z japonskim jenom, in razlogih zanje. Poleg tega želimo opozoriti, da pretekla uspešnost ni pokazatelj prihodnjih rezultatov.

Japonska noče razkriti informacij o morebitnem posegu na devizni trg

3. oktobra je japonski jen še oslabel in se trgoval nekoliko nad mejo 150,00 JPY v primerjavi z ameriškim dolarjem, s čimer je dosegel najnižjo raven v zadnjih 12 mesecih. Vendar pa se je japonska valuta v naslednji seji odzvala tako, da se je okrepila za skoraj 2 % in dvignila menjalni tečaj USD/JPY na 147,30 JPY.

Upodobljeno: dnevni grafikon Admirals MetaTrader 5 – USD JPY. Časovni razpon: 28. junij 2023 – 5. oktober 2023 . Datum zajema: 5. oktober 2023 . Pretekla uspešnost ni pokazatelj prihodnjih rezultatov.

Zaradi hitrega okrevanja jena so številni valutni analitiki domnevali, da je imelo vlogo finančno ministrstvo države s posredovanjem na deviznem trgu, da bi povečalo vrednost valute. Analitiki pri UBS so v pogovoru z novinarji Reutersa povedali, da bi bilo "njihovo vstopanje sem popolnoma v skladu z nedavnimi opozorili najvišjih uradnikov in preteklim vedenjem. Oblasti morda ne bodo mogle takoj spremeniti trenda na deviznih trgih. Vendar vstop na trg v velikosti zagotavlja močan signal in pomaga kupiti čas, da se druge stvari postavijo na svoje mesto, kar sčasoma prispeva k sprostitvi položaja.«

Ko so finančni novinarji japonskega finančnega ministra Shunichija Suzukija vprašali, ali je prišlo do intervencije, je dejal, da ne želi "komentirati, ali je Japonska posegla na devizni trg." Suzuki je poudaril, da hitra gibanja na valutnem trgu niso zaželena, in dodal, da je stabilnost pomembna. Japonski finančni minister ni izključil nobenih možnosti proti pretiranim potezam in ponovil, da mora menjalne tečaje določiti trg.

Opozoriti je treba, da je Suzuki omenil, da "smo sprejeli samo korake, ki so jih razumele oblasti ZDA." Ameriška finančna ministrica in nekdanja vodja Feda Janet Yellen je pred dnevi dejala, da bo odobritev ZDA glede japonskih posegov na valutnem trgu odvisna od podrobnosti situacije.

Japonski jen in zgodovina intervencij

Če bi do intervencije na valutnem trgu res prišlo, to za Japonsko ne bi bilo prvič. Vendar tudi to ni rutinska taktika. Med azijsko finančno krizo (1997-1998) je Japonska neposredno posredovala na deviznem trgu, da bi podprla jen, ko je menjalni tečaj med ameriškim dolarjem in japonsko valuto avgusta 1998 dosegel 148,00 JPY.

Več kot desetletje kasneje, leta 2011, sta japonska vlada in japonska centralna banka pohitela s prodajo japonskega jena na deviznih trgih, saj je valuta pridobila preveč moči v primerjavi z ameriško valuto in je trgovala pri 82,87 JPY, kar je 15-letna najnižja cena.

Upodobljeno: Mesečni grafikon Admirals MetaTrader 5 – USD JPY. Časovni razpon: 1. november 2017 – 5. oktober 2023 . Datum zajema: 5. oktober 2023 . Pretekla uspešnost ni pokazatelj prihodnjih rezultatov.

V začetku septembra (7. septembra) 2022 sta japonska vlada in centralna banka izrazili zaskrbljenost zaradi oslabitve jena zaradi "hitrih, enostranskih" premikov na trgu forex. Dva tedna pozneje je odločitev BoJ, da ohrani ultra nizke obrestne mere, kar pa je povzročilo novo intervencijo, da bi ohranili vrednost jena blizu sprejetih ravni, vendar to ni bilo dovolj, saj se je oktobra par USD/JPY trgoval pri 151,94, kar je najnižja zabeležena raven v zadnjih 32 letih.

Zakaj bi japonske oblasti posredovale na trgu Forex?

Nobena skrivnost ni, da je na svetovni finančni trg vplivalo zaostrovanje monetarnih politik, ki jih izvajajo velike centralne banke po vsem svetu. Centralna banka Federal Reserve je vodila s povišanjem stroškov izposojanja na raven, ki je ni bilo več desetletij, pri čemer sta ji sledili Bank of England in Evropska centralna banka.

Politika Feda je okrepila ameriški dolar v primerjavi z njegovimi glavnimi konkurenti. Medtem ko so ekonomisti predlagali, da bi premor pri dvigovanju obrestnih mer lahko povzročil znižanje obrestnih mer prihodnje leto, podatki s trga dela in osnovne inflacije kažejo, da bi ameriška centralna banka lahko ohranila obrestne mere na tako visoki ravni dlje, kot je bilo sprva pričakovano.

Nasprotno, Banka Japonske ( BoJ ) še vedno izvaja ohlapno denarno politiko v skladu s prejšnjimi leti, pri čemer je inflacija še vedno nizka, vendar nad 2-odstotnim ciljem BoJ v primerjavi z drugimi večjimi gospodarstvi. Vendar sta moč dolarja in oslabitev jena povzročila pritoževanje japonskih podjetij in potrošnikov, saj so podjetja prenesla proizvodne linije v tujino, stroški uvoza blaga pa so narasli.

Podpora japonskemu jenu je draga odločitev. Reutersovo poročilo je pokazalo, da ima Japonska 1,3 bilijona dolarjev deviznih rezerv. Krepitev jena bi zahtevala porabo dela rezerv, kar bi lahko vodilo do naslednjega vprašanja: Koliko bi bila Japonska pripravljena porabiti za podporo svoji valuti?

Obvladovanje tveganja pri trgovanju z japonskim jenom

Ko začnete trgovati, morate resnično upoštevati eno stvar: trgovanje vključuje tveganje. Ker ste trgovec začetnik, verjetno ne boste imeli potrebnega predznanja in znanja, da bi presodili pravo pot trgovanja. Tudi vaši refleksi in razumevanje trgovalnega okolja morda ne ustrezajo zahtevanim standardom. Vendar ne bi smeli biti razočarani.

Preučevanje načinov delovanja trgovanja in dostop do pravih orodij za obvladovanje tveganja sta lahko dobro izhodišče za trgovce začetnike. Na spletu je na voljo širok nabor izobraževalnih gradiv, povezanih s trgovanjem, kot so e-knjige, vodniki z navodili, videoposnetki, ki trgovcem začetnikom dajejo priložnost, da se naučijo več in dobijo odgovore na svoja vprašanja.

Ko gre za orodja za obvladovanje tveganja, ni dvoma, da bi jih trgovci začetniki morali vključiti v svoje strategije trgovanja. Zahvaljujoč tem orodjem lahko izvajate strategije in postavljate omejitve, ki bi lahko obremenile morebitne izgube, ne da bi bili pred zaslonom. Preučevanje delovanja orodij za obvladovanje tveganj je nujno za vsakega začetnika, ki začne raziskovati svet trgovanja, saj lahko zaščiti vaša sredstva in vas razbremeni pretiranega stresa.

Vas zanima trgovanje z makroekonomskimi novicami? Naučite se, kako ta pristop deluje z našimi brezplačnimi spletnimi seminarji. Spoznajte in komunicirajte z izkušenimi trgovci. Glejte in se učite iz trgovalnih sej v živo.

Brezplačni trgovalni webinarji Udeležite se webinarjev v živo, ki jih gostijo naši strokovnjaki za trgovanje BREZPLAČANA REGISTRACIJA

To gradivo ne vsebuje in se ga ne sme razlagati tako, da vsebuje naložbene nasvete, naložbena priporočila, ponudbo ali nagovarjanje k kakršnim koli transakcijam s finančnimi instrumenti. Upoštevajte, da takšna analiza trgovanja ni zanesljiv kazalnik trenutne ali prihodnje uspešnosti, saj se lahko okoliščine sčasoma spremenijo. Preden sprejmete kakršne koli naložbene odločitve, se posvetujte z neodvisnimi finančnimi svetovalci, da zagotovite, da razumete tveganja.