Vlagatelji pripravljeni na poročilo o inflaciji CPI v ZDA

Februar 14, 2023 13:09

Poročilo o inflaciji CPI v ZDA je darilo za valentinovo, ki so ga vlagatelji in trgovci čakali. Poročilo bo določilo, ali se bo ameriška centralna banka (Fed) odločila za nadaljnje zaostrovanje denarne politike. V Združenem kraljestvu je indeks FTSE 100 dosegel novo rekordno vrednost, saj se v letu 2023 še naprej krepi.

Poročilo o inflaciji CPI v ZDA: Bo prišlo do presenečenj?

Danes bo v novicah prevladovalo januarsko poročilo o inflaciji CPI v ZDA. Podatki, ki jih je objavil Urad za statistiko dela (BLS), bodo po pričakovanjih pokazali, da se bo skupna in osnovna inflacija CPI v mesecu povečala za 0,4 %. To bi lahko prisililo predsednika Feda Jeroma Powella in upravni odbor centralne banke, da pričakujeta še več dvigov obrestnih mer v prihodnje, saj bi boj proti inflaciji lahko postal zapleten.

V poročilu, ki ga je objavila banka OCBC, je navedeno, da »če trend dezinflacije v ZDA kaže znake upočasnitve, bi lahko prišlo do pritiska na razpoloženje glede tveganja in USD bi lahko našel dodatno podporo. Vendar, če se trend dezinflacije izkaže za utrjenega namesto neravnega (tj. CPI je mehkejši od pričakovanega), potem bi lahko znova prišlo do mehkega USD."

Poročilo o inflaciji CPI v Združenem kraljestvu bo objavljeno v sredo

Januarski glavni in osnovni podatki o inflaciji CPI, ki jih je objavil Urad za državno statistiko (ONS), bodo v sredo zjutraj v središču pozornosti vlagateljev in trgovcev. Ekonomisti kažejo, da naj bi številke pokazale upočasnitev skupne inflacije na 10,1 % na letni ravni.

Nekateri udeleženci na trgu verjamejo, da bo morala Bank of England ( BoE) ob vse višji rasti plač ostati pri tej smeri nekoliko dlje, kot bi želela, če inflacija v naslednjih nekaj mesecih ne pade pod 10 %.

Bo novi guverner BoJ spremenil politiko?

S sklicevanjem na dokument, predložen japonskemu parlamentu, je Reutersovo poročilo predlagalo, da bo naslednik Haruhiko Kuroda Kazuo Ueda, ekonomist in nekdanji član političnega odbora BoJ. Medijska poročila v preteklih dneh so poudarjala, da je bil glavni kandidat namestnik guvernerja Masayoshi Amamiya, vendar je vlada zaradi njegovega zanikanja izbrala Uedo.

Ko je komentiral denarno politiko BoJ v petek, je Ueda opozoril, da je »trenutna politika Banke Japonske primerna. Sproščanje denarja se mora nadaljevati. Mislim, da je pomembno, da so naše odločitve logične in da so naše razlage lahko razumljive.«

Rast japonskega BDP se bo leta 2022 upočasnila na 1,1 %

Po predhodnih podatkih, ki jih je objavila japonska vlada, se je BDP države leta 2022 glede na leto 2021 povečal za 1,1 %, vendar se je tempo upočasnil z 2,1 % leta 2021. Medtem ko se je izvoz blaga in storitev povečal za 4,9 %, se je uvoz v isti kategoriji povečal za 7,9 %.

Evropska komisija je objavila napoved BDP

Evropska komisija (EK) je v ponedeljek objavila nove zimske napovedi. EK je zvišala napovedi rasti v letu 2023, saj v letu 2023 ne pričakuje več recesije.

Namesto tega zdaj napovedi pričakujejo, da se bo BDP evrskega bloka v letu 2023 povečal za 0,9 %, kar je več od 0,3 %, napovedanega pred tremi meseci.

IMF pravi, da se bo monetarno zaostrovanje verjetno končalo leta 2024

Vodja Mednarodnega denarnega sklada (IMF) Kristalina Georgieva je v govoru na svetovnem vladnem vrhu v Združenih arabskih emiratih (ZAE) nakazala, da imajo svetovni trgi dober razlog za optimističnost.

Natančneje, Georgieva je dejala: »Imamo trge, ki so zaljubljeni v dobre novice, in ne poslušajo bolj nevtralnih niansiranih sporočil, ki jih prejemajo od Feda ali od Evropske centralne banke. Trgi slišijo prvi del stavka, drugega ne [slišijo].«

