Visoke promptne cene surove nafte in inflacija še naprej izzivajo razpoloženje trga, ko trgovci in vlagatelji vstopajo v zadnji mesec drugega četrtletja.

Inflacija v Združenem kraljestvu je aprila dosegla 9 odstotkov v primerjavi s 7 odstotki marca, kar pomeni, da bo britanska centralna banka verjetno zvišala svoje ključne obrestne mere na naslednjem zasedanju sredi junija.

Nenehno naraščanje stopnje inflacije tudi v ozračju višjih obrestnih mer postavlja vprašanje: kako visoke morajo biti obrestne mere, preden vplivajo na inflacijo? Zaradi izkrivljanja pandemije COVID-19 na naftnih trgih in geopolitičnih pretresov v Ukrajini obstajajo posebne okoliščine, zato bo morda za to potrebno več časa kot običajno.

Pričakuje se tudi, da bo Federal Reserve še naprej dvigoval ključne obrestne mere, saj se zdi, da inflacija presega prizadevanja sokolske politike, da bi jo pravočasno znižali in umirili.

Medtem pa strahovi na strani ponudbe spremljajo svetovne naftne trge in promptne cene zato ostajajo še povišane.

Izzivi na trgih kažejo na potrebo, da trgovci in vlagatelji dobro obvladujejo tveganja , ki jih morajo vključiti v svoje strategije.

Obrambne ali neciklične delnice

Za vlagatelje v delnice to lahko pomeni diverzifikacijo v t.i obrambne delnice, ker so te izkazale stabilnost v najtežjih tržnih razmerah. Več o definiciji obrambnih delnic si preberite tukaj .

Tisti, ki trgujejo s CFD-ji na valute, blago in indekse, enotavno morajo imeti stop loss pri vsakem trgovanju, da upoštevajo velike nestanovitnost, ki so prisotne na trgih.

Ne glede na to, ali je nekdo trgovec ali investitor ali oboje, bi za razmere na trgu lahko rekli, da so milo rečeno nenavadne. Ker je volatilnost visoka, se lahko medvedji trendi hitro spremenijo v kratkoročne trende navzgor in tudi obratno. Brezplačni spletni seminarji Admirals ponujajo veliko strokovnih nasvetov izkušenih trgovcev za pomoč pri krmarjenju po razburkanih finančnih vodah.

