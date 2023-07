V središču pozornosti poročila CPI v ZDA in odločitve BoC o tečajih

Julij 12, 2023 13:11

Poročilo o inflaciji CPI v ZDA in objava odločitve o obrestnih merah s strani Bank of Canada ( BoC ) bosta v središču pozornosti vlagateljev in trgovcev do konca tega tedna. Pričakuje se, da bo Federal Reserve ( Fed ) pod drobnogled vzela poročilo o inflaciji, saj se poskuša boriti proti povišanim potrošniškim cenam, medtem ko naj bi kanadska centralna banka razkrila, kako namerava napredovati pri izvajanju svoje monetarne politike.

V skladu s pričakovanji analitikov je centralna banka Nove Zelandije ( RBNZ ) obrestne mere ohranila nespremenjene, kar pomeni prvi premor po oktobru 2021. V zapisniku seje odbora RBNZ je navedeno, da inflacija ostaja previsoka, in ugotovljeno, da bodo morale obrestne mere ostati na omejevalno raven v bližnji prihodnosti.

Guverner avstralske centralne banke ( RBA ) Philip Lowe je dejal, da bo morda potrebno še nekaj zaostrovanja, da se inflacija vrne na cilj, in dodal, da je zapletena slika inflacije povzročila precejšnje negotovosti glede njenih obetov. Lowe je predlagal, da bo avstralska gospodarska rast v naslednjih nekaj letih najverjetneje umirjena, in omenil, da bo polni učinek sprememb denarne politike še čutiti.

Inflacija CPI v ZDA junija upadla?

Podatki o inflaciji CPI v ZDA bodo v sredo pritegnili pozornost vlagateljev in trgovcev na svetovnih trgih, saj ameriško gospodarstvo deluje kot merilo za številna druga velika gospodarstva. Tržni analitiki kažejo, da se je inflacija cen življenjskih potrebščin junija znižala na 3,1 % na letni ravni, vendar se je tudi povečala za 0,3 % na mesečni ravni.

Fed je določil ciljno skupno inflacijo v višini 2 %, vendar je bil prisiljen nadaljevati z zaporednimi dvigi obrestnih mer, ko so potrošniške cene lani ušle izpod nadzora. Reutersovo poročilo citira analitike Commerzbank, ki menijo, da bi lahko "trg dobil dodaten razlog za prodajo USD v obliki podatkov o inflaciji," in dodal, da se bosta skupna in osnovna inflacija verjetno umirili.

Odločba o obrestni meri Bank of Canada

Pozneje danes bo BoC objavil svojo odločitev o obrestnih merah. Dvajset od 24 ekonomistov, ki jih je anketiral Reuters, pričakuje, da bo BoC dvignila obrestne mere za nadaljnjih 25 bazičnih točk in nato zdržala to raven do leta 2024. Če bi bila napoved potrjena, bi bilo to drugo zvišanje obrestnih mer zapored po kratkem premoru kanadske centralne banke . Zvišanje obrestnih mer je trenutno najvišje v 22 letih.

Podatki o inflaciji, ki se znižajo dlje od pričakovanega, tesen trg dela in rastoče gospodarstvo bodo verjetno prisilili BoC, da razmisli o nadaljnjem zaostrovanju denarne politike. Napoved JP Morgan se ujema z anketami Reutersa, ki kažejo, da bi lahko pričakovali dvig obrestne mere za četrtino točke.

Valutni strategi pri Monex Canada v poročilu ugotavljajo, da je »kanadska centralna banka v zadnjih nekaj letih dala poseben poudarek stanovanjskim nepremičninam in jih posebej navedla kot razlog za junijski dvig, kar je eden od mnogih razlogov, zakaj uradniki bo verjetno še naprej signaliziral večjo zaskrbljenost glede tveganj navzgor inflacije namesto tveganj padca rasti, tudi potem, ko bodo v sredo dosegli tisto, kar pričakujemo, da bo njihova končna obrestna mera s povišanjem za 25 bp.«

BDP Združenega kraljestva maja 2023

Urad za državno statistiko (ONS) bo v petek objavil majske podatke o BDP. Ekonomisti kažejo, da se je BDP Združenega kraljestva maja zmanjšal za 0,3 % na mesečni ravni. Gospodarstvo Združenega kraljestva je bilo podvrženo visokim številkam inflacije in precej močnemu trgu dela, ki ga poskuša BoE ukrotiti z zaostrovanjem svoje monetarne politike.

Medtem ko se nepremičninski trg ohlaja zaradi zelo visokih obrestnih mer, povezanih s hipotekami, je zadnje poročilo o povprečnih plačah pokazalo, da delavci še vedno lahko najdejo višje plače, ki spodbujajo inflacijske pritiske.

