Ameriški dolar je oslabel v primerjavi z drugimi glavnimi valutami, potem ko se je stopnja inflacije v ZDA oktobra znižala, trgovci pa so ocenili možnost manjšega zvišanja obrestne mere s strani Federal Reserve. Vendar pa trg morda prehiteva samega sebe, glede na Fedovo sokolso retoriko in nepripravljenost, da bi prehitro ublažil zaostrovanje denarne politike.

Naslednji pomemben dogodek za USD se bo zgodil v sredo z maloprodajo za mesec oktober. Tržno mnenje je, da je prodaja zrasla za 1 odstotek v primerjavi z 0 odstotki septembra.

Bodo rezultati podprli ali dodali odpor tečaju USD? Valuta je v času pisanja še vedno razmeroma visoka v primerjavi z drugimi valutami, kot so EUR, GBP, Juan in Yen, in obstaja možnost, da se USD premakne, če bodo številke o prodaji na drobno presenečenje.

Ko gre za valutne križe z jenom, je zadnji podatek, ki se vračuna v vrednost valute, predhodna stopnja rasti Japonske za tretje četrtletje. Četrtletni rezultati so bili pod pričakovanji na ravni minus 0,3 odstotka v primerjavi s prejšnjimi 1,1 odstotka in konsenzom 0,3 odstotka. Na letni ravni je bila japonska rast v tretjem četrtletju na ravni minus 1,2 odstotka v primerjavi s 4,6 odstotka prej. To bi lahko kratkoročno oslabilo tečaje jena, zlasti v primerjavi z močjo ameriškega dolarja.

Danes zjutraj so bili objavljeni podatki o kitajski industrijski proizvodnji za oktober, ki so na ravni 5 odstotkov v primerjavi s 6,3 odstotka prej glede na letno raven. Soglasje je bilo za 5,2 odstotka, vendar se zdi, da je državna politika ničelne tolerance glede COVID-a upočasnila industrijsko proizvodnjo bolj, kot je bilo pričakovano. To bi lahko kratkoročno pritiskalo na valutne pare z juanom.

Danes zjutraj so poročali tudi o novicah, ki vplivajo na GBP, s stopnjo brezposelnosti za september, ki je znašala 3,6 odstotka v primerjavi s 3,5 odstotka prejšnji mesec in je v skladu s pričakovanji. Razmeroma močan sektor zaposlovanja bi lahko podpiral vrednost GBP in je ena od svetlih točk gospodarstva.

Še en dogodek, označen z rdečo zastavico za GBP, se bo zgodil v sredo z medletnim poročilom o stopnji inflacije za oktober. Prej na ravni 10,1 odstotka tržni konsenz pričakuje 10,7 odstotka z nekaterimi napovedmi celo do 11 odstotkov. Če bi inflacija narasla na te ravni, bi to povečalo verjetnost nadaljnjih dvigov obrestnih mer s strani Bank of England. Če bi stopnja inflacije v Združenem kraljestvu presenetila navzdol ali navzgor, bi to lahko premaknilo valutne križce GBP.

To gradivo ne vsebuje in se ga ne sme razlagati tako, da vsebuje naložbene nasvete, naložbena priporočila, ponudbo ali nagovarjanje k kakršnim koli transakcijam s finančnimi instrumenti. Prosimo, upoštevajte, da takšna analiza trgovanja ni zanesljiv pokazatelj trenutne ali prihodnje uspešnosti, saj se lahko okoliščine sčasoma spremenijo. Preden sprejmete kakršne koli naložbene odločitve, se posvetujte z neodvisnimi finančnimi svetovalci, da zagotovite, da razumete tveganja.