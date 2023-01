USD padel pred Powellovim govorom, podatki o inflaciji v ZDA

Ameriški dolar je padel v primerjavi z evrom pred današnjim govorom predsednika Federal Reserve Jeroma Powella. Ali bo valuta nadaljevala lanskoletno zgodbo o moči ali je v zraku nova tema o šibkosti dolarja?

Moč ameriškega dolarja je bila dolgotrajna tema leta 2022, saj je vplivala na cenovno dostopnost surovin, kot sta surova nafta in zlato, hkrati pa je pritegnila naložbe v sredstva, povezana z USD, kot so zakladnice. Ko je Federal Reserve ob koncu leta začela umikati obseg svojih dvigov obrestnih mer, so strahovi pred recesijo začeli vleči valuto. Razpoloženje do USD so prejšnji teden morda spodbudili podatki o delovnih mestih v ZDA, ki so bili boljši od pričakovanih, vendar vetrovi negotovosti še vedno ovirajo valuto.

Za začetek obstajajo slabosti v ključnih gospodarskih sektorjih ZDA, kot je proizvodnja , ki se je decembra skrčila drugi mesec zapored. Drugi dejavnik je inflacija. Potrošniške cene in cene surovin so se morda znižale proti koncu lanskega leta, vendar morajo podjetja in gospodinjstva sedaj obvladovati visoke stroške zadolževanja in odplačevanja posojil.

Stopnja inflacije v ZDA

Zadnji podatki o stopnjah inflacije v ZDA bodo objavljeni v četrtek. Osnovna inflacija za december, ki je bila pred tem na ravni 6 odstotkov, naj bi znašala 5,7 odstotka na letni ravni. Skupna inflacija za december naj bi se na letni ravni znižala s 7,1 odstotka na 6,5 ​​odstotka. Na mesečni ravni je osnovna inflacija decembra 0,3 odstotka v primerjavi z 0,2 odstotka novembra.

Osnovna inflacija je ključna metrika za Federal Reserve, in če bo zadnja referenčna vrednost v skladu s pričakovanji, bi bil to dobrodošel trend v smislu stabilnosti cen. Po drugi strani, če bodo rezultati razočarali in bodo višji od pričakovanih, bo centralna banka morda ponovno okrepila svojo sokolsko držo.

Po tem scenariju bi USD verjetno ohranil svojo moč v primerjavi z drugimi valutami, kot je EUR, ki ga ovirajo strahovi glede rasti sredi vojne v Ukrajini.

Nemški bruto domači proizvod (BDP)

Nemčija, ki jo pogosto imenujejo motor evropskega gospodarstva, predstavlja približno 25 odstotkov BDP EU. Država naj bi v petek objavila svojo celoletno stopnjo rasti BDP za leto 2022, primerjalno poročilo pa bi lahko podprlo ali spodkopalo EUR, odvisno od rezultatov. Prej na ravni 2,6 odstotka se BDP na letni ravni kaže pri 1,8 odstotka.

Če so rezultati v skladu s pričakovanji, bi lahko podprli EUR, če pa so pričakovanja razočarana, bi to lahko vplivalo na valutne pare EUR.

