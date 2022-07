Trgujte z delnicami UnitedHealth Group ob najboljšem dobičku v drugem četrtletju

Julij 28, 2022 09:55

V času gospodarske negotovosti in pretresov vlagatelji ponavadi prilagodijo svoje portfelje, zavračajo iz bolj tveganih, ciklične delnic in dajejo prednost zgodovinsko odpornim sektorjem.

Ti obrambni sektorji so sestavljeni iz industrij, ki se lahko vedno zanesejo na dosledno raven povpraševanja: potrošniško blago, komunalne storitve in zdravstvena nega so glavne tri, ki se jih običajno spomnijo.

UnitedHealth Group, kot že ime pove, deluje v slednji od teh treh panog in je po prihodkih drugo največje zdravstveno podjetje na svetu. Nedavno so poročali o rezultatih za drugo četrtletje, ki so presegli pričakovanja, zaradi česar je cena delnice v naslednji seji zrasla za več kot 5 %. Spodaj se naučite trgovati z delnicami.

Instrument: UnitedHealth Group Simbol za Invest.MT5 račun: UNH Datum ideje: 26. junij 2022 Vremenski čas: 6 - 12 mesecec Vstopna nivo: $535 Cena izstopa: $585 Velikost pozicije za Invest.MT5 račun: Max 5% Tveganje: Visoki

Račun Invest.MT5 vam omogoča nakup pravih delnic in delnic s 15 največjih borz na svetu.

Vsako trgovanje je visoko tvegano in pri trgovanju lahko izgubite več, kot tvegate. Nikoli ne vlagajte več, kot si lahko privoščite izgubo, saj bodo nekateri posli prinesle izgube. Začnite z majhnim zneskom, da boste razumeli svoje lastne stopnje tolerance do tveganja ali pa najprej vadite na demo računu, da pridobite lastno znanje in izkušnje pred dejanskim vlaganjem.

Zakaj trgovati z delnicami UnitedHealth Group?

Zaradi visoke inflacije, naraščajočih obrestnih mer in upočasnjene gospodarske rasti ostajajo gospodarski obeti negotovi, zaradi česar trpijo številne delnice.

Zdravstvo je defenzivna panoga, ki se praviloma lahko zanaša na stalno raven povpraševanja ne glede na dogajanje v širšem gospodarstvu. To še posebej velja za zdravstvene zavarovalnice; kajti če bi ljudje prenehali plačevati premije, bi izgubili zdravstveno zavarovanje.

Posledično je bil upad, ki smo ga letos opazili na delniškem trgu, manj hud za zdravstveno industrijo. Na primer, medtem ko je v času pisanja tega članka širši indeks S&P 500 do danes padel za 17,7 %, je indeks zdravstvenega varstva S&P 500 – sestavljen izključno iz delnic zdravstvenih storitev na S&P 500 – padel le za 7 %.

Delnice UnitedHealtha so v letu 2022 doslej pridobile 5,4 %.

UnitedHealth je ameriška večnacionalna zdravstvena in zavarovalniška družba, ki ni le druga največja zdravstvena družba na svetu po prihodkih, temveč tudi osma največja družba na svetu po tem kazalniku. V letu 2021 je bilo skoraj 80 % prihodkov družbe ustvarjenih s premijami

15.julija je skupina UnitedHealth Group objavila svoje poslovne rezultate v drugem četrtletju, ki so presegli pričakovanja. Prihodki so se medletno povečali za 13 % in znašali 80,3 milijarde USD v četrtletju v primerjavi s pričakovanimi 73,68 milijarde USD. Podobno so poročali o dobičku na delnico pri 5,57 USD v primerjavi s pričakovanimi 5,21 USD, potem ko so se dobički iz poslovanja medletno povečali za 19 %.

Zaradi teh pozitivnih rezultatov je UnitedHealth povečal svojo celoletno napoved neto dobička na med 21,40 USD in 21,90 USD na delnico, kar je več od 20,45 USD do 20,95 USD na delnico.

Vendar pa je družba kljub večinoma pozitivnim rezultatom opozorila na nedavni porast hospitalizacij zaradi Covid-19, a da so njeni obeti upoštevali negotovost v zvezi s tem vprašanjem.

Napoved za delnic UnitedHealtha – Kaj pravijo analitiki?

Glede na analitike, ki jih je anketiral TipRanks za napoved delnic UnitedHealth v zadnjih 3 mesecih, je trenutno 12 ocen za delnic, 4 za drževanje in 0 za prodajo delnic. Najvišja raven cene za napoved cene delnice UnitedHealth je 650 $ z najnižjo ciljno ceno pri 513 $.

Povprečna ciljna cena za napoved delnic UnitedHealth je 587,38 $, kar predstavlja več kot 10-odstotno rast glede na trenutne ravni v času pisanja.

Vir: TipRanks - 26. julij 2022

Primer trgovanja z delnicami UnitedHealth

Primer trgovalne ideje za delnice UnitedHealth je lahko naslednji:

Kupite delnice ob popravkih nad 535 $, da upoštevate trenutno nestanovitnost trga.

Cilj je tik pod povprečno ciljno ceno analitikov pri 585 USD.

Tveganje naj bo majhno, največ 5 % celotnega računa.

Časovnica = 6 – 12 mesecev

Če kupite 10 delnic UnitedHealtha: Če je cilj dosežen = 500 $ potencialnega dobička (585 $ - 535 $ * 10 delnic).



Pametno si je zapomniti, da je malo verjetno, da bi se cena delnice dvignila neposredno navzgor, saj se lahko vmes celo zniža, preden bi narasla. To je še posebej pomembno upoštevati glede na borzne razprodaje, ki smo jim bili priča doslej v letu 2022.

Zato poskrbite za dobro obvladovanje tveganj, ki je pri trgovanju najpomembnejše. Vedno morate vedeti, koliko lahko izgubite pri trgovanju in s tem povezana tveganja.

Drug dejavnik, ki ga je treba upoštevati, je provizija, saj lahko to požre vaš dobiček. Z računom Admirals Invest.MT5 lahko kupite ameriške delnice od 0,02 $ na delnico. To pomeni, da bi nakup 10 delnic UnitedHealth povzročil provizijo v višini 0,20 $ (0,02 $ * 10 delnic).

Obstaja nizka minimalna transakcijska provizija v višini 1 USD. Torej bi zgornja ideja o trgovanju povzročila skupno provizijo v višini samo 1 USD!

