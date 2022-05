Trgujte delnico BP ob poročilo o 14% rasti zaslužka

Maj 12, 2022 16:54

Energetskim podjetjem je doslej v letšnjem letu uspelo preseči večino borznih indeksov, predvsem zaradi dviga cen nafte in omejitev pri oskrbi z energijo.

To je vodilo tudi v izjemno leto za energetska podjetja, kot je BP, ki je v prvih treh mesecih leta poročala o svojem najvišjem četrtletnem dobičku v več kot desetletju v višini 6,2 milijarde dolarjev.

Spodaj preberite več o napovedih analitikov za delnice BP in kako z njimi trgovati.

Delnica: BP Plc Borza: LSE Simbol za Invest.MT5 račun: BP Datum ideje: 11. MAJ 2022 Vremenski čas: 1 - 12 mesecec Vstopna nivo: 431,00 GBX Cena izstopa: 491,00 GBX Velikost pozicije za Invest.MT5 račun: Max 5% Tveganje: Visoki

Račun Invest.MT5 vam omogoča nakup pravih delnic in delnic s 15 največjih borz na svetu.

Vsako trgovanje je visoko tvegano in pri trgovanju lahko izgubite več, kot tvegate. Nikoli ne vlagajte več, kot si lahko privoščite izgubo, saj bodo nekateri posli izgube. Začnite z majhnim zneskom, da boste razumeli svoje lastne stopnje tolerance do tveganja ali pa najprej vadite na demo računu, da pridobite lastno znanje znanje in izkušnje pred investiranjem.

Zakaj trgovati z delnicami BP?

Nedavni porast cen energije je pripeljal do dobičkonosnih zaslužkov večine večjih naftnih podjetij. V najnovejšem poročilu o zaslužku BP je naftni gigant poročal o dobičku v višini 6,2 milijarde dolarjev zaradi "izjemnega trgovanja z nafto in plinom".

Vendar pa so ti dobički tudi spodbudili pozive k nepričakovanemu davku, ki bi pomagal britanskim gospodinjstvom pri trenutni krizi življenjskih stroškov. Nepričakovani davek je davek za podjetja, ki so imela koristi od nečesa, za kar niso bila odgovorna.

Doslej je vlada Združenega kraljestva nasprotovala takšnemu davku, vendar je državni kancler izjavil, da bo to možnost, če energetska podjetja teh dobičkov ne bodo ustrezno reinvestirala. Do zdaj so vlagatelji to tveganje prevzemali v svojem koraku, saj so se delnice BP letos (v času pisanja) zvišale za 20 %.

Ker se bodo cene energije po napovedih še dodatno dvignile, so se vlagatelji – doslej – odločili, da se bodo osredotočili na energetska podjetja in ne na druge borzne sektorje. Celo Warren Buffett je letos kupil za milijardo dolarjev delnice v ameriški energetski družbi Occidental Petroleum.

BP je napovedal tudi nekatere spodbude za vlagatelje, kot so odkupi lastnih delnic, načrte za vlaganje 18 milijard funtov v operacije zelenih in fosilnih goriv ter povečanje letne dividende za 4 % do leta 2025.

Napovedi analitikov za delnice BP

Po mnenju analitikov, ki jih je anketirala FT.com, so trenutno na delnici 4 ocene za nakup, 15 so delnice boljše od pričakovanj, 6 za držanje, 1 da so to slabe delnice in 0 ocen za prodajo delnic.

Od 21 analitikov, ki ponujajo 12-mesečni cilj za ceno delnice BP, je najvišja ciljna cena 715,96, najnižja ciljna cena je 383,52 s povprečno ciljno ceno 491,36.

Vir: FT.com , 10. maj 202 2

Primer trgovalne ideje za delnice BP v praksi

Primer trgovanja za napoved cene delnice BP je lahko naslednji:

Kupite delnico ob popravkih nad GBX 431,00, da omogočite trenutno nestanovitnost trga.

Ciljajte na povprečno ciljno ceno analitika 491,00 GBX.

Naj bo vaše tveganje majhno in znaša največ 5 % celotnega računa.

Časovni okvir = 1 – 12 mesecev

Premik na srednjo ciljno raven cen bi povzročil skoraj 14-odstotni potencialni dobiček. Nekateri vlagatelji se lahko odločijo, da bodo ciljali na najvišjo ciljno raven analitikov v višini 715,00 GBX, kar je približno najvišje cene vseh časov in bi povzročilo skoraj 66-odstotni potencialni dobiček v veliko daljšem časovnem obdobju.



Pametno si je zapomniti, da je malo verjetno, da bo cena delnice nneposredno dvignila navzgor, saj se lahko vmes vrednost celo zniža, preden se dvigne. Energetski trg in delnice nafte so ponavadi bolj nestanovitne kot druge delnice blue chip delnic.

Zato poskrbite za dobro upravljanje tveganja, ki je eden najpomembnejših vidikov uspešnega trgovanja. Vedno morate vedeti, koliko lahko izgubite pri trgovanju in s tem razumeti povezana tveganja.

Kako kupiti delnice BP v 4 korakih

Z Admirals lahko kupite delnice BP in drugih podjetij v Združenih državah Amerike s konkurenčno provizijo v višini samo 0,1 % vrednosti trgovanja in nizko minimalno provizijo le 1,0 GBP .

Odprite trgovalni račun pri Admirals za dostop do Trgovalne sobe. Kliknite Trgovanje na enem od svojih pravih trgovalnih računov ali demo računu, da odprete spletno platformo. Poiščite BP na dnu okna Market Watch -Opazovanje trga in povlecite simbol na grafikon. Uporabite funkcijo trgovanja z enim klikom ali z desno tipko miške kliknite in odprite trgovalni list, da vnesete svojo velikost trgovanja, zaustavite izgubo in stopnjo prevzema dobička.

Vir: Admirals MetaTrader 5 Web. Pretekla uspešnost ni zanesljiv kazalnik prihodnjih rezultatov ali prihodnje uspešnosti.

Ali vidite, da se cena delnice BP premikala drugače?

Ne pozabite, da vse analitike in ideje trgovanja temeljijo na osebnem pogledu in izkušnjah avtorja.

Če menite, da obstaja večja verjetnost, da se bo cena delnice premaknila nižje, lahko trgujete tudi na kratko s CFD (Pogodbe za razliko), ki jih ponuja tudi Admirals.

Račun Trade.MT5 in Trade.MT4 vam omogoča, da s CFD-ji špekulirate o smeri cen delnic.

To pomeni, da lahko trgujete dolge in kratke pozicije, da bi lahko imeli dobiček od naraščajočih in padajočih tečajev delnic. Preberite več o CFD-jih v tem članku Kako trgovati s CFD-ji.

