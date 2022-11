Uvod v trgovanje z novicami na nastajajočih trgih

Kaj je eden glavnih vplivov na cene premoženja na trgih v razvoju? Novice o trgovanju!

V tem članku boste prebrali, kako so novice o trgovanju razdeljene na:

elementi, ki sestavljajo nestanovitnost nastajajočih trgov,

razlike med zrelimi in nastajajočimi trgi,

in novice za ogled.

"Svet se nagiba k rastočim trgom." Antoine van Agtmael.

Na začetku svoje bančne kariere je nizozemski ekonomist Antoine van Agtmael skoval izraz nastajajoči ali rastoči trgi, da bi opisal gospodarstva v razvoju, kot so Afrika, Kitajska in Brazilija. Zagovarjal je vlaganje v te trge na podlagi njihovih surovin in človeških virov, če omenimo le nekaj vidikov njihovega potenciala.

Ko se je prvič začel zanimati za nastajajoče trge, njegovega zanimanja niso delili drugi v trgovski in naložbeni skupnosti, ki je bila v glavnem osredotočena na zrele trge in previdna glede visoko tvegane narave gospodarstev v razvoju. Dandanes obstaja zelo različno dojemanje nastajajočih trgov, saj je Kitajska, če vzamemo samo en primer, od takrat postala drugo največje svetovno gospodarstvo.

"Čez 50 let bo Kitajska glavno gospodarstvo sveta." Antoine van Agtmael (govor iz leta 2007 „Stoletje nastajajočih trgov“).

Ali se strinjate z zgornjim citatom? To je vsekakor drzna izjava glede na gospodarsko velikost in moč ZDA ter elemente nestanovitnosti na nastajajočih (rastočih) trgih. Čeprav mnogi ekonomisti Kitajske ne obravnavajo več kot rastoči trg, ampak kot popolnoma razvit trg, je azijski velikan glavni trgovinski partner z napredujočimi gospodarstvi, kot je Afrika, in je zato izpostavljen velikim spremembam v usodi celine.

Elementi volatilnosti na trgih v razvoju

Elementi volatilnosti igrajo ključno vlogo v gospodarstvih v vzponu.

Nenadne, ostre spremembe makroekonomskih kazalnikov, zlomi trga in politična negotovost so glavni sprožilci nestanovitnosti novic. Vplivajo na ponudbo in povpraševanje po surovinah, fosilnih gorivih in plemenitih kovinah.

Če vzamemo primer iz resničnega sveta, aprila 1990 je stopnja inflacije v Braziliji dosegla najvišjo vrednost 6821,31 odstotka. Decembra 1998 je padla na rekordno nizko vrednost 1,65 odstotka. Letos se je rast cen nihala med 6,47 odstotka in 12,13 odstotka, kar je razmeroma skromna pasovna širina za stopnjo inflacije v Braziliji.

Kot največja država v Južni Ameriki je Brazilija pomembna proizvajalka železove rude, surove nafte, kavnih zrn, zlata in boksita, ki se med drugim uporablja za izdelavo aluminija. Volatilnost bi lahko sprožila spremembe cen katerega koli ali vseh naravnih virov v državi.

Seznam držav v razvoju

Najširša definicija nastajajočega trga je tista, ki kaže hiter napredek v svoji gospodarski infrastrukturi. To lahko vključuje korake naprej na področjih denarne politike, fiskalne politike, industrijskega razvoja, razvoja mest in podeželja ter tržnih operacij, če naštejemo le nekatere. V ožjem izboru so države BRICS: Brazilija, Rusija, Indija, Kitajska in Južna Afrika.

Razlike med zrelimi in nastajajočimi - rastočimi trgi

Razviti trgi imajo dobro vzpostavljeno gospodarsko infrastrukturo in so stabilni glede na nastajajoče trge. V nekaterih primerih so lahko stopnje rasti veliko višje v državah nastajajočih trgov v primerjavi z zrelimi gospodarstvi.

Inflacija, devizne rezerve in obrestne mere so lahko veliko bolj spremenljive na nastajajočih trgih, kar vpliva na naložbeno razpoloženje in pogosto povzroči divja nihanja cen na delniških trgih. Kako odprta je država za devizne prilive, se razlikujejo tudi trgi v razvoju. Popolnoma zreli trgi so popolnoma odprti za devize in le redko uvedejo nadzor kapitala, razen v nujnih primerih.

Druga ključna razlika med zrelimi in nastajajočimi trgi je preglednost in pravilnost makroekonomskih poročil. Ti se uporabljajo na zrelih trgih za analizo in napovedovanje možnih cenovnih trendov poleg postavitve trenutnih razmer v perspektivo. Na trgih v razvoju so lahko gospodarska poročila manj dostopna ali jih je težko najti, kar otežuje analizo naložb in poslov.

Novice o trgih v razvoju

Na preglednem trgu obstaja na tisoče makroekonomskih poročil in poročil podjetij, na katera se je treba sklicevati pri analizi delnic, obveznic, nepremičnin, menjalnih tečajev in drugih finančnih instrumentov.

Nastajajoči trgi imajo običajno manj rednih poročil, pozorna pa so poročila o bruto domačem proizvodu (BDP), odločitve o obrestnih merah, poročila o inflaciji in posodobitve o surovinah. Glede na vlogo, ki jo imata neenakost in brezposelnost pri družbenih pretresih, so lahko nastajajoči trgi tudi zelo občutljivi na novice, kot so volitve, spremembe pravnega sistema in politični nemiri.

Skratka, če razmišljate o trgovanju z valutami v razvoju ali vlaganju v delnice trgov v razvoju, je pomembno, da raziskujete in spremljate novice iz teh držav. Če upoštevate večjo možnost volatilnosti in ostanete obveščeni, lahko podprete svoje procese obvladovanja tveganja in odločanja.

