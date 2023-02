Trgovanje z nafto za začetnike 2023

Februar 17, 2023 08:51

Nekateri bi rekli, da nafta vrti svet. Če se to sliši kot pretiravanje, verjetno ne morete zanikati, da nafta podpira svetovno gospodarsko dejavnost in rast. Čeprav je prišlo do premika k ekološkim energetskim rešitvam, se zdi, da naftna in plinska podjetja ponovno pridobivajo položaj, izgubljen v času pandemije.

Namen tega spletnega članka je dati nekaj dragocenih informacij, ki bi vam lahko pomagale pri krmarjenju na naftnem trgu v letu 2023 in oblikovanju vaših strategij v skladu z vašimi finančnimi cilji.

Nekaj ​​zanimivih dejstev o nafti

Surova nafta (nafta) in njene rafinirane komponente, znane kot petrokemične snovi, igrajo ključno vlogo v današnjih industrializiranih gospodarstvih. Ljudje v starodavni Mezopotamiji so olje uporabljali kot malto pri gradnji, medtem ko so ga drugi uporabljali za hidroizolacijo svojih čolnov pred več kot štiri tisoč leti.

V ZDA je domorodno pleme Irokezi uporabljalo olje za izdelavo bojnih barv in repelentov proti komarjem. Mnogo let pozneje (1859) je naftna družba Seneca v Pensilvaniji izvrtala prvo ameriško komercialno naftno vrtino. Po podatkih ameriške Uprave za energetske informacije (EIA) so tri največje proizvajalke nafte na svetu ZDA, Savdska Arabija in Rusija.

Surova nafta WTI in surova nafta Brent: Kakšna je razlika?

Ko pregledujete seznam surovin, ste morda naleteli na surovo nafto West Texas Intermediate (WTI) in surovo nafto Brent. To sta dve najbolj priljubljeni merili uspešnosti nafte na svetu. Poglejmo, kakšne so razlike.

Kaj je surova nafta WTI?

Surova nafta WTI izvira predvsem iz zvezne države Teksas in je ena najkakovostnejših olj na svetu, ki jo je enostavno prečistiti. Nafta gre nato po cevovodih na Srednji zahod ZDA in v Mehiški zaliv, kjer se rafinira. Cushing, Oklahoma, je kraj, kjer poteka večina fizične menjave in poravnave cen za WTI. Analitiki naftnega trga Cushinga označujejo za »križišče naftovodov sveta«.

Upodobljeno: Admirals MetaTrader 5 – surova nafta WTI (100 sodov) , mesečni grafikon USD , zajet 16. februarja 20 23 . Časovni razpon: 1. marec 20 17 – 16. februar 20 23 . Pretekla uspešnost ni pokazatelj prihodnjih rezultatov.

Promptna cena surove nafte WTI je 9. decembra 2022 padla na 71,63 USD in dosegla najnižjo raven v enem letu. Čeprav je od takrat nekoliko povečala vrednost, se promptna cena surove nafte WTI v prvih šestih tednih leta 2023 giblje med 73 in 81 USD za sod.

Kaj je surova nafta Brent?

Surova nafta Brent je naftno merilo za več kot 65 % svetovnih naftnih pogodb, ki temeljijo na nafti, črpani večinoma v Severnem morju. Surovo nafto Brent so odkrili v zgodnjih šestdesetih letih 20. stoletja, zdaj pa jo pridobivajo predvsem iz Združenega kraljestva, Norveške, Danske, Nizozemske in Nemčije. Surova nafta Brent ni tako lahka kot sorodna nafta WTI, vendar je pogostejša.

Stroški prevoza surove nafte Brent so bistveno nižji od stroškov prevoza surove nafte WTI, saj se WTI proizvaja na neobalnih območjih. V zadnjih letih je zaradi napredka v tehnikah vrtanja in frackinga v ZDA surova nafta WTI postala cenejša od surove nafte Brent. Pred tem je bila nafta Brent običajno cenejša od surove nafte WTI.

Upodobljeno: Admirals MetaTrader 5 – surova nafta Brent (100 sodov) , mesečni grafikon USD , zajet 16. februarja 2023 . Časovni razpon: 1. 20. 17. marec – 16. februar 2023 . Pretekla uspešnost ni pokazatelj prihodnjih rezultatov.

V skladu s promptno ceno surove nafte WTI je promptna cena surove nafte brent 8. decembra 2022 padla na 76,82 USD za sod. Potem ko se je sredi januarja 2023 nekoliko okrepila, je njena cena 3. februarja znova padla in se je trgovala pri 79,69 USD za sod. Od takrat je njena promptna cena narasla in 16. februarja dosegla 85,57 USD.

Cene nafte leta 2023: gor ali dol?

Ekonomisti Deutsche Bank pričakujejo, da bo promptna cena surove nafte Brent konec leta okoli ravni 80 USD. V poročilu, objavljenem 14. februarja, so zapisali, da »vidimo Brent pri 75 USD/bbl za prvo polletje 2023, preden se bodo stanja v drugi polovici leta 2023 izboljšala na 80 USD/bbl. Vidimo, da recesija upočasnjuje rast povpraševanja, a ker se je Kitajska iz ničelne stopnje COVID-19 izstopila prej, kot je bilo pričakovano, je manj možnosti za »izstrelitveni« odboj v drugem četrtletju 2023. Do drugega polletja bi moralo svetovno povpraševanje narasti na 1 mmb/d nad ravnijo drugega polletja 2019 . Vidimo, da presežna ponudba vzdržuje pritisk navzdol za prvo polletje, kar ustvarja napetost s pristranskostjo politike OPEC, preden se povpraševanje okreva v drugi polovici leta 2023.«

Nasprotno, tržni analitiki pri UBS so veliko bolj optimistični glede cen nafte v letu 2023. Poročilo UBS, objavljeno 14. februarja, pravi: »verjamemo, da bo dve tretjini rasti povpraševanja po nafti letos prišlo iz Azije v vzponu, na čelu s ponovnim odprtjem Kitajske – kar menimo, da bo v drugi polovici leta dvignilo svetovno povpraševanje po nafti nad 103 mbpd. Pričakujemo, da bodo države, ki niso članice OPEC+, letos zagotovile le skromno rast ponudbe, pri čemer bodo dodale 1,3 mbpd predvsem zaradi proizvodnje nafte v ZDA, vendar bodo letos zaostajale za rastjo povpraševanja po nafti v višini 1,6 mbpd. Ohranjamo naše pozitivne obete glede nafte, saj še naprej pričakujemo, da se bo Brent letos dvignila na 110 $, WTI pa na 107 $.«

OPEC pričakuje, da se bo svetovno povpraševanje leta 2023 povečalo

V govoru na energetski konferenci v Egiptu je Haitham Al Ghais, generalni sekretar Organizacije držav izvoznic nafte (OPEC), dejal, da kartel "pričakuje, da bo svetovno povpraševanje po nafti leta 2023 preseglo raven pred pandemijo."

Dodal je tudi, da »vidimo, da se bo povpraševanje do leta 2025 povečalo na 110 milijonov sodčkov na dan, pri čemer je navedel izboljšanje gospodarskih obetov na Kitajskem, ko se ponovno odpre. Naftno industrijo je nekaj let pestilo kronično pomankanje vlaganj. Naftna industrija potrebuje 500 milijard ameriških dolarjev naložb letno do leta 2045.

Trgovanje z nafto: Je tvegano?

Kot pri vseh finančnih instrumentih tudi trgovanje z nafto vključuje tveganje. Trgovanje z nafto brez poznavanja njenih temeljev lahko vodi do napak. Napake lahko povzročijo izgubo težko prisluženih sredstev. Čeprav je trgovanje lahko del vašega finančnega načrtovanja, ni razloga, da bi se izpostavljali finančni nevarnosti, še posebej, če šele začenjate trgovati.

Trgovci začetniki, ki nimajo potrebnih izkušenj, bi si morali prizadevati za okrepitev svojega znanja, da bi zgradili strategije v skladu s svojimi finančnimi pričakovanji. Obstaja veliko načinov, kako se naučiti nekaterih skrivnosti trgovanja in izboljšati svojo sposobnost odločanja. Nekateri posredniki ponujajo obsežno izobraževalno gradivo, od spletnih seminarjev in seminarjev do e-knjig in člankov, ki so jih napisali tržni strokovnjaki.

Znanje je ključ do uspeha. Izkoristite brezplačen dostop do informacij, ki so na voljo na spletu, in jih filtrirajte, da ostanete osredotočeni na svoje cilje, ne da bi ogrozili svoje cilje.

Vas zanima trgovanje z makroekonomskimi novicami? Naučite se, kako ta pristop deluje z našimi brezplačnimi spletnimi seminarji. Spoznajte in komunicirajte z izkušenimi trgovci. Glejte in se učite iz trgovalnih sej v živo.

Brezplačni trgovalni webinarji Udeležite se webinarjev v živo, ki jih gostijo naši strokovnjaki za trgovanje BREZPLAČANA REGISTRACIJA

To gradivo ne vsebuje in se ga ne sme razlagati tako, da vsebuje naložbene nasvete, naložbena priporočila, ponudbo ali nagovarjanje k kakršnim koli transakcijam s finančnimi instrumenti. Prosimo, upoštevajte, da takšna analiza trgovanja ni zanesljiv pokazatelj trenutne ali prihodnje uspešnosti, saj se lahko okoliščine sčasoma spremenijo. Preden sprejmete kakršne koli naložbene odločitve, se posvetujte z neodvisnimi finančnimi svetovalci, da zagotovite, da razumete tveganja.